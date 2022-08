Floriano Romboli

IL FASCINO E LA FORZA DELLA LETTERATURA VOL.1

Saggi su Dante, Tasso, Graf, Zola, Fogazzaro, Pardini

Recensione di Raffaele Piazza

Il libro che prendiamo in considerazione in questa sede, a partire dal suo titolo, pare essere

espressione dell’assunto secondo il quale la letteratura stessa eleva la mente umana e la

lettura di romanzi, poesie e saggi è benefica per l’anima e la psiche del lettore come

espressione del pensiero divergente che diviene esercizio di conoscenza prezioso e

necessario.

È incontrovertibile che leggere ottimi libri ristabilisca l’equilibrio interiore come l’effetto

di un’oasi nel deserto soprattutto nel tempo della pandemia e della guerra e che la cultura

letteraria è un valore fondante nel mare magnum di una società superficiale nella quale il

consumismo e l’avere prevalgono sull’essere.

Non a caso uno slogan televisivo di qualche anno fa faceva vedere il disegno di un uomo

che leggendo un libro diviene più alto fisicamente ma soprattutto interiormente e il discorso

complessivo si connette con quello di una pedagogia della gioia.

Quanto suddetto si collega alle considerazioni sul libro classico, quello cartaceo, che è

sopravvissuto al fenomeno internet, fenomeno che d’altro canto ha rafforzato la letteratura

stessa nell’avvicinare alla tradizione nuove modalità di fruizione del piacere dei testi con la

nascita di siti e blog letterari e con il proliferare dei PDF e degli e-book e quindi la

letteratura stessa è sempre più viva nella nostra liquida ma anche affascinante

contemporaneità.

Originale e intrigante la scelta degli autori da analizzare e certamente non casuale per la

stessa coscienza letteraria di Romboli acuta e profonda per il fatto di spaziare dalla

cattedrale Dante Alighieri, poeta medievale, fino a Nazario Pardini, poeta e critico vivente.

Questo procedimento dà all’opera in toto un carattere accattivante e movimentato e per

un’analisi profonda servirebbe uno scritto delle dimensioni di un saggio vista la complessità

e la profondità del discorso esauriente e ricchissimo di acribia portato avanti da Floriano.

E c’è da mettere in rilievo come affermava Focault che la letteratura stessa è figlia del

tempo in cui viene prodotta, della società nella quale si trova ad essere contestualizzata e

quindi lo stesso Dante è figlio del Medio Evo come Pardini è figlio del postmoderno

occidentale e come, per esempio, Torquato Tasso è espressione della mentalità del Seicento.

Come scrive Enzo Concardi nella premessa la critica letteraria dovrebbe assolvere

all’importante funzione culturale e sociale di avvicinare “il lettore comune” alla letteratura,

alla conoscenza e all’approfondimento degli autori e delle loro opere. Per realizzare tale fine

dovrebbe porsi il problema del linguaggio, ovvero del come comunicare senza formule

esoteriche e criptiche – che andrebbero riservate agli addetti ai lavori – e senza nel

contempo rinunciare al rigore dell’analisi, i contenuti delle sue interpretazioni in modo

quindi accessibile al nostro “lettore comune”. Il volume presenta anche una prefazione dello

stesso Nazario Pardini.

Nel capitolo “Incontri con Dante e la Commedia: la lettura critica di alcuni interpreti di

grande autorità culturale” scrive l’autore che la più evidente peculiarità di un classico della

letteratura è nella capacità di resistere al tempo, imponendo infine la persistente attualità del proprio messaggio ideale e culturale – artistico.

Caratteristica peculiare del volume è il fatto che, oltre alle sue osservazioni, Romboli

riporta su ogni autore analizzato le considerazioni di altri critici importanti come per

esempio Gianfranco Contini.

RAFFAELE PIAZZA

FLORIANO ROMBOLI, Il fascino e la forza della letteratura, vol.1, saggi su Dante, Tasso, Graf, Zola, Fogazzaro, Pardini, prefazioni di Enzo Concardi e Nazario Pardini, Guido Miano Editore, Milano 2021, pp. 148, €

12,00, isbn 978-88-31497-72-5, mianoposta@gmail.com.