Jazz & Image Live @ Colosseo 2022, Greta Panettieri Duo e Paolo Recchia Trio

JAZZ & IMAGE LIVE @ COLOSSEO 2002

Parco del Celio

(tratto Viale Parco del Celio e Via Celio Vibenna)

Lunedi 8 agosto 2022 ore 21,00

GRETA PANETTIERI DUO

Greta Panettieri, voce, chitarra

Andrea Sammartino, pianoforte

a seguire

PAOLO RECCHIA “PEACE HOTEL” TRIO

Paolo Recchia, sax

Nicola Borrelli, contrabbasso

Enrico Bracco, chitarra

Jazz & Image Live @ Colosseo 2022, nello splendido scenario del Parco del Celio, a due passi dal Colosseo, presenta, lunedì 8 agosto, Greta Panettieri Duo. “Greta Panettieri in duo con Andrea Sammartino presenterà una serata molto variegata e appassionante, un’osmosi tra jazz e pop dal titolo Collection. Tra i brani tratti dal suo omonimo album Collection, uscito nel 2020, non mancheranno le suggestioni di GoodBye Stranger e di Easy, così come non mancheranno le improvvisazioni, alcuni brani tratti da Non Gioco più, il suo acclamato album dedicato a Mina del 2014, e brani originali. Greta Panettieri, vocalist dalla personalità vulcanica, è cresciuta artisticamente a New York, per poi riportare il suo talento in Italia. Non solo cantante e compositrice: la Panettieri è anche multistrumentista (suona il violino, la chitarra, il pianoforte) e autrice di testi anche per canzoni di suoi colleghi (Gegè Telesforo, Ainé). Oltre che nel circuito dei festival e dei club, la si vede e ascolta spesso in tv e radio: è stata ospite fissa di L’aria che tira su LA7 e la si sente frequentemente a Social Club su RAI Radio 2. Ha collaborato con artisti con tantissimi artisti.

A seguire, Paolo Recchia Trio con un nuovo progetto “Peace Hotel”. Il sassofonista contralto Paolo Recchia è uno degli artisti jazz che ha iniziato a farsi notare nel mondo della musica grazie ad uno straordinario linguaggio ed un suono personale fatto di melodia, lirismo, sensibilità e swing. Recchia si esibirà con il suo trio, composto da Enrico Bracco alla chitarra e Nicola Borrelli al contrabbasso. La veste musicale è fatta di brani originali e da standard della tradizione jazzistica totalmente riarrangiati e rivisitati da Recchia in versione pianoless e drumless. Il Trio rappresenta la realizzazione di un progetto intimo, creativo, di ricerca personale e con uno stile attento alle dinamiche, il tutto come conseguenza naturale del feeling musicale ed umano creatosi nel tempo. La formazione ha all’attivo 2 album: Paolo Recchia “Three for Getz” e Paolo Recchia “Peace Hotel” entrambi prodotti dall’etichetta discografica giapponese Albore Jazz.

Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico “Estate Romana 2022 – Riaccendiamo la Città, Insieme” curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE

