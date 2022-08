Prosegue l’estate in Manifattura Tabacchi tra mostre, musica, food e cinema. Gli spazi dell’ex fabbrica rimarranno aperti per tutto il mese di agosto dalle 8 alle 01:00, inclusa la skate plaza Arno 3D: novità dell’estate 2022, il nuovo skate park installato sull’intervento artistico Arno – imaginary topography realizzato da Andreco, continuerà ad essere punto di riferimento per gli skater urbani.

Lines in the mind, progetto fotografico di Filippo Maffei curato da Switch Shop, rimarrà esposto nel B9 fino al 3 settembre.

Spazio alla musica con la programmazione a cura di Soul Kitchen che prevede appuntamenti settimanali continuativi: mercoledì: FRES.co, Dj-set Ima De Franceschi e Tommaso Ciaranfi; giovedì: BOSSY, serate/evento dove fotografia, video e performance artistiche trovano il perfetto connubio e sinergia con sonorità Nu Disco/Indie; sabato: Funkamari, Dj-set con ritmi funk, makossa, samba e cumbia. Ogni venerdì cambierà invece veste e vedrà collaborazioni con realtà come FVTVRA, il brand Colla, Switch Shop e FUL Magazine.

Fino al 6 settembre la rassegna Non Solo Cinema in Manifattura, arena en plein air in Piazza dell’Orologio con 200 posti, propone ogni sera film, musica e incontri a cura della Fondazione Culturale Stensen.

Nei 400 mq di Marketing Suite ricavati nell’ufficio vendite realizzato al piano terra dell’edificio 8, Manifattura Tabacchi presenta i suoi primi progetti residenziali: Puro e Anilla. Realizzata su progetto di q-bic, raccoglie il campionario di soluzioni e finiture proposti da q-bic e Patricia Urquiola e ne riproduce porzioni e scorci significativi, creando uno spazio inedito, accogliente e curato nei minimi dettagli. Una coppia di piccoli padiglioni racchiudono il cuore tecnologico della Marketing Suite: due installazioni di realtà virtuale consentono di visitare gli appartamenti di Puro e Anilla e di spostarsi da un ambiente all’altro per vivere un’esperienza immersiva. Per fissare un appuntamento e scoprire in anteprima gli appartamenti e i loft di Manifattura scrivere a info@liveinmanifattura.com. Maggiori informazioni sono disponibili su www.liveinmanifattura.com.

Programma di agosto 2022:

MOSTRA FOTOGRAFICA a cura di SWITCH SHOP

Fino al 3 settembre il B9 ospiterà la mostra fotografica Lines in the mind di Filippo Maffei, curata da Switch Shop. Il progetto fotografico rivela la connessione tra l’uomo, l’acqua e la roccia, percepiti attraverso il surf e l’arrampicata. I due elementi naturali si scontrano e si plasmano a vicenda fin dall’alba dei tempi: un mondo primordiale dove non ci sono regole scritte, ma leggi eterne dettate dalla natura, dove all’uomo è concesso passare per pochi istanti attraverso una traccia, un percorso, una linea. Filippo Maffei è un fotografo toscano. Costantemente in viaggio, fa del mondo il suo set. Da giovane si fa le ossa documentando il suo contesto, lo skate e la strada, il surf e gli oceani. Immediatamente il suo stile diventa inconfondibile. Il suo lavoro è tanto immediato, fine e definito quanto profondo e denso di significato. Potente nel commercial quanto nel reportage, la sua fotografia è una esigenza di narrazione dell’equilibrio. Nel 2019, Maffei è entrato a far parte del nuovo network professionale di Leica come fotografo CERTIFIED BY LEICA.

La mostra sarà visitabile durante gli orari di apertura di B9 (lunedì, martedì e mercoledì 08:30-00:00; giovedì e venerdì 08:30-01:00; sabato 10:00-01:00; domenica 10:00-00:00).

CINEMA

Fino al 6 settembre, Piazza dell’Orologio (ingresso da Via delle Cascine, 35) si trasforma in una vera e propria arena all’aperto con la rassegna Non Solo Cinema in Manifattura, progetto di Manifattura Tabacchi e Fondazione Stensen in collaborazione con numerosi partner locali e nazionali (info e programma completo su www.stensen.org).

FOOD&DRINK

L’offerta food&drink del Giardino della Ciminiera si arricchisce di nuovi sapori con due novità culinarie: Nura, il primo food truck di cucina indiana in Italia (dal lunedì alla domenica, 18:00 – 01:00; per info: 370 1025882 o info@nurafood.it) e Il Necciaio, il primo street food gluten free di Firenze (dal lunedì alla domenica, 18:00-01:00; per info: info@ilnecciaio.it)

Cocktails home made con prodotti a km0 sono il punto di forza del green bar curato da Soul Kitchen, concept space multidisciplinare con un design eco-sostenibile.

Info & prenotazioni: Soul Kitchen – Orari: lunedì-domenica 19:00-01:00

Il bistrot Bulli & Balene, nella sua versione estiva propone specialità gourmet per le colazioni, i Saturday&Sunday Brunch, il pranzo, la cena e l’aperitivo.

Info & prenotazioni: 366 3640300; e-mail: info@bulliebalene.com

Lunedì, martedì e mercoledì 08:30-00:00

Giovedì e venerdì 08:30-01:00

Sabato 10:00-01:00

Domenica 10:00-00:00

Chiusura estiva: dal 13 al 21 agosto

Bentō Fatti a Modo, che propone specialità più celebri della cucina nipponica, rimarrà chiuso fino al 4 settembre. Per informazioni: +34 856 145504; e-mail. bento@todomodo.org

L’ufficio vendite di Manifattura Tabacchi nel mese di agosto seguirà i seguenti orari: lunedì – venerdì 10:00-18:00; sabato su appuntamento 10:00- 13:00; domenica su appuntamento. Chiusura estiva dal 6 al 28 agosto.

Per info: +39 055 0620103 – info@liveinmanifattura.com

L’ingresso in Manifattura Tabacchi è libero e gratuito.