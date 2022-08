Museo in Musica 2022 con la Camerata de’Bardi

L’associazione culturale borghigiana Camerata de' Bardi sarà impegnata in cinque appuntamenti nei Musei del Mugello per il calendario di eventi 'Il Museo in Musica 2022 organizzato dall’Unione Montana dei Comuni del Mugello, in collaborazione con la Regione Toscana, l'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve e il Museo Diffuso-Sistema Museale Mugello Montagna Fiorentina.

Primo appuntamento sarà quello di Domenica 7 agosto 2022, alle ore 18.30, presso il Convento del Bosco ai Frati (Via di Lucigliano 1, Scarperia e San piero). Concerto che prevede la presenza del Quintetto Camerata de' Bardi costituito da Roberta Malavolti Landi e Fabio Lapi ai violini, Marco Scicli alla viola, Nina Bouklan al violoncello, Sabrina Malavolti Landi al flauto dolce/clarinetto. Il programma prevede l’esecuzione di musiche dal repertorio classico di J. S. Bach, J. Pachelbel, W. A. Mozart, P. Mascagni. Prima del concerto sarà possibile visitare gratuitamente la mostra “Un capolavoro del Rinascimento dalla

Francia a Bosco ai Frati: il Trittico di Nicolas Froment. Terre degli Uffizi in Mugello”.

Secondo appuntamento Domenica 21 agosto 2022, dalle ore 16.00, presso il Museo della Civiltà Contadina di Casa d’Erci (Località Grezzano 89 – Borgo San Lorenzo). Sarà la volta del programma dedicato alle musiche popolari dal mondo con il Quartetto d'archi Camerata de' Bardi. Insieme al concerto si potrà gustare la Merenda Contadina con schiacciata, affettati e buon vino, preparata nell’antico forno a legna di Casa d’Erci e visitare il Museo, alla scoperta delle nostre tradizioni mugellane, condotti dalla sapiente guida Luciano Ciabattini.

Mercoledì 24 agosto 2022, alle ore 21.30, sarà ospite del Museo dei Ferri Taglienti in Palazzo dei Vicari, a Scarperia, la sezione jazz dell’Associazione, con il Bob Jay Trio. Il concerto, affidato alla formazione cameristica formata da Roberto Uggiosi (Bob) alla voce e alla chitarra, Emiliano Tozzi ai sax e Stefano Rapicavoli alla batteria, proporrà le più note pagine degli standard jazz, rhythm and blues, swing del panorama internazionale, da Duke Ellington a Fred Bongusto, da Nicola Arigliano ai Platters, da Louis Amstrong a Pablo Ruiz.

Il Convento del Bosco ai Frati ospiterà il quarto appuntamento concertistico, con il Trio Camerata de’Bardi costituito dai professori dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino Sabrina Malavolti Landi e Giovanni Piquè ai clarinetti, Stefano Vicentini al fagotto per una serata dedicata ai capolavori per fiati del Classicismo e del primo Romanticismo tedeschi, da Wolfgang Amadeus Mozart a Ludwig van Beethoven. Concerto fissato per Sabato 3 settembre 2022, alle ore 18.30, con possibilità di visita gratuita alla mostra, sempre

prima del concerto. Chiude la kermesse concertistica affidata alla Camerata de' Bardi, il concerto della Last Minute Dirty Band,

Domenica 11 settembre 2022, alle ore 21.00, al Chini Museo di Villa Pecori Giraldi (Piazzale Luciano Lavacchini 1 – Borgo San Lorenzo). Si tratta del quartetto, già noto e molto apprezzato dal pubblio mugellano, costituito da Marco Bello alla voce, armonica a bocca e chitarre,; Simone Drago alla chitarra elettrica e ai cori; Luca Ceccarelli al basso elettrico, al contrabbaso e ai cori; Simone Vignoli alla batteria. Quartetto che eseguirà i più grandi capolavori dei repertori rock n roll, rhythm and blues e pop italiani,

europei ed internazionali, dagli anni 50-60 del 900 ai nostri giorni.

Tutti i concerti sono ad ingresso libero e gratuito.