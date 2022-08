Racconti della mèria

Il programma

L’evento inaugurale avrà luogo il 26 agosto alle ore 21:00: con la live performance di Leonardo Marzocchi, Stefano Marini e Luca Graziani, dal titolo Durante. Il collettivo maremmano propone la lettura dell’Inferno dantesco con l’intenzione di creare una narrativa interna basata sull’amore. Gli strumenti sono la voce microfonata, chitarre e bassi, pad e visual inediti allo scopo filologico di restituire quei versi che continuano a suonare e fare della commedia prima di tutto una storia di umanità che è la nostra.

Dal 1 settembre al 7 settembre ha luogo la mostra del pittore fiorentino Giulio Noccesi dal titolo Ritratti, con la speciale partecipazione di un gruppo di storici dell’arte appartenenti alla secolare e prestigiosa Accademia degli Incamminati e all’associazione Caffè Michelangiolo. La presentazione della mostra sarà dunque affiancata da un talk coordinato e moderato da Yan Blusseau, storico dell’arte, curatore, collezionista e direttore di Beast Gallery.

Al linguaggio personale e ricercato delle opere esposte nella mostra sarà affiancata una lezione sulla poetica del ritratto nel corso dei secoli, con un particolare focus sull’esperienza dei macchiaioli e le istanze di Silvestro Lega, trasformando la mostra in un’occasione prima di tutto di incontro e dialogo. La lezione è gratuita e si svolge sabato 7 settembre alle ore 19:00 in concomitanza col finissage della mostra.

L’8 settembre alle ore 21:00 le porte di Alice Storyteller si apriranno alla performance di tre artisti: Mìles, Michelangelo Scandroglio e Luca Zennaro, che, in un’ottica di commistione tra arte figurativa e performance musicale, evocheranno una situazione sonora e visiva, ciascuno adoperando il proprio strumento. L’evento, dal titolo Segni di squilibrio, fonda la propria carica emotiva sull’intreccio del tratto vigoroso e istintuale di Mìles, artista che ha votato la propria pratica ad un’instancabile indagine sui luoghi più nascosti e proibiti dell’inconscio, e le suggestioni melodiche della musica di Michelangelo Scandroglio e Luca Zennaro, musicisti jazz in grado di articolare strutture compositive ibride e imprevedibili.

Il penultimo appuntamento della rassegna, previsto per il 16 settembre alle ore 21:00, è Lacrime di Babirussa, la performance di Riccardo Innocenti, Luca Graziani e Giovanni Vannoni nata con l’intento di coniugare il medium poetico con l’improvvisazione visiva e musicale. L’esibizione ha come primo nucleo la lettura di un testo tratto dalla raccolta d’esordio di Riccardo Innocenti (Lacrime di Babirussa, ed. NEM) con il quale interagiscono i video di Luca Graziani, editati dal vivo, e il soundscaping live di Giovanni Vannoni. L’equilibrio fra voce, video e suono è reso possibile dall’interazione dal vivo dei performers, che gestiscono gli attacchi e soppesano le pause osservandosi come musicisti durante un’improvvisazione. In questo modo ciascun medium può vivere una dimensione