SUMMER JAMBOREE 2022 – Festival Internazionale di musica e cultura dell’America anni ’40 e ‘50 – Fino al 7 agosto 2022 – Senigallia | Marche (AN) | Riviera Adriatica

Main guest: CHUBBY CHECKER (USA)

in concerto il 3 agosto “Abbracci veri, balli condivisi, grande musica e sorrisi”

Si torna in pista, a ballare, a scatenarsi e soprattutto ad abbracciarsi e sorridere.

La XXII edizione del Summer Jamboree è più calda che mai e finalmente senza distanziamento, ma sempre con il rispetto nel divertirsi insieme. Non macano tutti gli eventi e gli appuntamenti che hanno reso famoso il festival. Musica live e di balli Swing e Rock’n’Roll Artisti internazionali e grandi concerti ad ingresso gratuito.

Main guest in cartellone la leggenda del Rock’n’Roll e padre del Twist Chubby Checker in esclusiva nazionale per uno show unico il 3 agosto in piazza Garibaldi a Senigallia con ingresso a pagamento (Ciaoticket)

Novità di quest’anno l’HAWAIIAN BEACH e ancora irresistibili record hop, Burlesque Show, Walk-in Tattoo tatuaggi tradizionali non stop, Dance Camp e Dance Show con i migliori ballerini della scena mondiale, Rockin’ Village Vintage Market, Oldtimers Park con Auto americane pre 1969

Summer Jamboree #22! Si iniziano a scaldare i motori a Senigallia (Marche – AN) e si torna a celebrare l’energia del Rock’n’Roll grazie alla “Hottest rockin’ holiday on Earth”!

Dal 30 luglio al 7 agosto 2022 si svolgerà la XXII edizione del Summer Jamboree, il Festival Internazionale di musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50 più grande d’Europa.

Dopo un anno di stop forzato (il 2020) e l’edizione 2021 con tante limitazioni e senza balli, ritornano finalmente al completo tutti gli ingredienti per ricreare quella magia festivaliera che caratterizza il Summer Jamboree. Ci saranno i grandi concerti ad ingresso gratuito con la partecipazione di artisti internazionali in esclusiva per una line up indimenticabile e finalmente il ritorno dei balli Swing e Rock’n’Roll in grandi spazi all’aperto allestiti per l’occasione.

Main guest dell’edizione 2022 la leggenda del Rock’n’Roll e padre del twist Chubby Checker, protagonista il 3 agosto DI UN GRANDE CONCERTO in cui si potranno ritrovare i suoi brani più famosi tra cui Let’s twist again, The Twist e Limbo Rock.

Novità in arrivo! Raddoppia quest’anno Beach-side Record Hop! che sarà sia sul lungomare di Levante che su quello di Ponente.

Insieme al tradizionale appuntamento diurno al Mascalzone sul Lungomare D. Alighieri dalle 12 alle 19 in quello che è divenuto negli anni un momento di ritrovo per tutti gli appassionati del Festival, ci sarà l’Hawaiian Beach sul Lungomare G. Mameli all’altezza del civico 93.

Quest’anno le suggestioni dell’Hawaiian Party si trasformeranno infatti nell’Hawaiian Beach. Al posto del grande evento in spiaggia del mercoledì notte, tutti i giorni sul lungomare Mameli un pezzo della spiaggia di velluto si trasformerà in un suggestivo scenario esotico.