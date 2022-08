Una serata pazzesca – Tullio Solenghi legge Paolo Villaggio

“Paolo Villaggio ha raccolto un’eredità antica” – afferma Sergio Maifredi, co-ideatore del progetto e regista dello spettacolo – facendo discendere le sue maschere dalla Commedia dell’Arte per calarle nel nostro quotidiano. Paolo Villaggio ha una forza scespiriana, Falstaff o Fool che egli voglia essere; è un clown senza malinconie o patetismi, ma potente, cinico e impietoso”. In “Una serata pazzesca” – in scena domenica 28 agosto a Salsomaggiore Terme (Pinko Arena – Parco Mazzini – ore 21) – Tullio Solenghi ce ne restituisce la genialità e l’inventiva con affetto e maestria. Ci racconta aneddoti, storie personali vissute al suo fianco, incontri; e poi lo legge: legge i suoi libri, i suoi pensieri, i suoi racconti, rivelandone la forza di scrittore.

Paolo Villaggio è il creatore di alcune tra le più riuscite maschere contemporanee: dal paradossale e grottesco Professor Kranz al timidissimo Giandomenico Fracchia per arrivare al servile e sottomesso ragionier Ugo Fantozzi, forse il personaggio più popolare dell’intera storia della comicità italiana. Da artista acuto e feroce, ha saputo scolpire nell’immaginario collettivo, personaggi in cui si riconosce da oltre 40 anni l’Italia intera. Espressioni come “megagalattico”, “poltrona in pelle umana”, “nuvola degli impiegati”, “salivazione azzerata”, “lingua felpata”, aggettivi come “mostruoso”, “pazzesco” e “agghiacciante” o inesattezze verbali come “venghi”, “vadi”, “dichi” sono entrate nel lessico italiano grazie a lui. Ma è stato prima di tutto uno scrittore, un autore: il suo libro “Fantozzi” nel 2011, per i 150 anni dell’Unità d’Italia, è stato scelto dal comitato scientifico del Centro per il libro e la lettura – Ministero delle Cultura – tra le centocinquanta opere che hanno segnato la storia dello Stato Italiano.

