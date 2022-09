1922-2022. Made of star stuff

Inaugurazione del nuovo progetto di arte urbana firmato AEC Interesni Kazki

Street Levels Gallery annuncia l’inaugurazione dell’opera murale realizzata dall’artista ucraino AEC Interesni Kazki in via delle Cento Stelle per celebrare l’anniversario dei cento anni dalla nascita della celebre astrofisica Margherita Hack

Firenze, 21 settembre 2022 – Street Levels Gallery è lieta di inaugurare

l’intervento di arte urbana che celebra il centenario dalla nascita di

Margherita Hack, astrofisica di fama mondiale alla quale Firenze ha dato i

natali. Il work in progress, iniziato venerdì 2 settembre, si è concluso a domenica 18

e ha visto l’artista ucraino AEC Interesni Kazki cimentarsi con il tema della cosmologia

e del progresso scientifico all’interno del contesto urbano fiorentino. Le pareti oggetto

di destinazione dell’intervento sono parte dell’edificio che ospita la Scuola Secondaria

di primo grado Dino Compagni in via Giuseppe Sirtori 58 (Campo di Marte), Quartiere

2 e si estendono su una superficie di oltre 160mq.

“1922-2022. Made of star stuff” è il titolo del progetto che la galleria fiorentina ha

commissionato a AEC Interesni Kazki, artista ucraino noto a livello

internazionale per la sua pittura surrealista, ispirata alla scienza, alla

cosmologia, ai tempi passati. L’artista intende combinare l’immagine mitologica

greco-egiziana di Zeus Ammone, dio del cielo, con quella di Margherita Hack,

l’astronoma italiana che il caso ha voluto nascesse proprio in via delle Cento Stelle, a

Firenze. Dai miti antichi fino alla scienza moderna, AEC è uno dei pochi muralisti

internazionali in grado di raccogliere l’eredità di temi complessi che intrecciano la

natura, l’essere umano e il sovrannaturale. Il risultato della sua ricerca artistica è un

alfabeto evocativo estremamente riconoscibile, capace di unire il figurativo e

l’allegorico senza scadere nella banale riproduzione didascalica. La sua narrativa mette

le radici nel passato, dalla storia del cosmo fino a quella della civiltà umana, per

rinnovarsi continuamente grazie alla sua visione immaginifica e alla singolare

stilizzazione surrealista.

L’artista ucraino considera il proprio lavoro come “un’opportunità per comprendere le

ragioni mistiche dell’Universo” e proprio questa ambizione lo accomuna alla Hack: lui

con il pennello, lei con gli strumenti ottici, entrambi instancabili ricercatori dell’ignoto.

Il titolo scelto da AEC per il progetto “Made of star stuff” riprende una citazione di un

celebre astrofisico di origine statunitense, Carl Edward Sagan, che in poche parole

riesce racchiude il significato veicolato dall’opera stessa: “Noi siamo il modo attraverso

cui l’universo conosce se stesso. Una parte della nostra esistenza sa che è da lì che

veniamo. Desideriamo tornarci, e possiamo farlo, perché il cosmo è anche dentro di noi. Siamo fatti di stelle”.

AEC Interesni Kazki

Aleksei Bordusov aka AEC è un artista ucraino che vive e lavora a Kiev. Dopo la laurea

in architettura all’Accademia d’Arte, si rende conto di non voler intraprendere la

carriera di architetto e alla fine degli anni ’90 inizia a dipingere per le strade di Kiev

come membro di una crew di graffitari. Nel 2005, AEC e il collega Waone formano il

duo Interesni Kazki – traducibile con ‘fiabe interessanti’ – che è diventato famoso per

le inconfondibili opere di muralismo contemporaneo. Fondendo fantascienza, fantasy e

cultura tradizionale ucraina, hanno creato il loro universo onirico abitato da soggetti

misteriosi. Dopo oltre un decennio di proficua collaborazione e numerose opere di

strada realizzate da Interesni Kazki, il duo si è sciolto nel maggio 2016 ed entrambi gli

artisti hanno proseguito le loro carriere da solisti. Le opere di AEC, dal caratteristico

stile narrativo, si trovano sui muri di tutta Europa e anche oltre, in Australia, Stati

Uniti, Porto Rico, India, Brasile e molti altri paesi. AEC ha tenuto mostre personali in

gallerie in Italia, Stati Uniti e Francia. Le sue opere hanno partecipato a numerose

mostre collettive in diverse gallerie del mondo. Alcune opere di AEC sono

rappresentate nei musei.

Margherita Hack

“Sono nata il 12 giugno 1922 in una città bellissima, Firenze. Non ci crederete ma il

caso ha voluto che la strada dove sono nata si chiamasse proprio via delle Cento

Stelle”, così Margherita Hack, la grande scienziata e astrofisica, amava ricordare le sue

origini.

Margherita Hack (Firenze, 12 giugno 1922 – Trieste, 29 giugno 2013) è stata

un’astrofisica, accademica, divulgatrice scientifica e attivista italiana. Dopo aver

compiuto gli studi presso il Liceo classico statale Galileo di Firenze, si laureò in fisica

nel 1945 con una tesi di astrofisica sulle Cefeidi realizzata presso l’osservatorio di

Arcetri di Firenze. Direttrice dell’Osservatorio astronomico di Trieste (1964-87), con la

sua gestione ha contribuito sostanzialmente allo sviluppo di questa istituzione sul

piano nazionale e internazionale. Si è interessata particolarmente di fisica,

spettroscopia ed evoluzione stellare e ha associato alla copiosa produzione di saggi

scientifici una costante attività di divulgazione. Professoressa di astronomia dal 1964

al 1997 all’Università di Trieste, si è sempre impegnata nel campo della divulgazione

scientifica, ricevendo numerosi riconoscimenti, tra i quali si ricordano il Premio Linceo

dell’Accademia dei Lincei (1980) e il Premio della Cultura della Presidenza del Consiglio

dei Ministri (1987).

Street Levels Gallery

Street Levels Gallery è una galleria internazionale di arte urbana, primo luogo del suo

genere a Firenze. Nata dall’incontro tra artisti e produttori culturali, la galleria si

propone come un ambiente articolato capace di indagare sui vari livelli di interazione

dell’arte – tra strada, pubblico e spazio espositivo – interagendo con il tessuto urbano

in un scambio reciproco e dinamico, in costante mutamento. Con questo obiettivo in

mente, lo staff di Street Levels Gallery ha generato una realtà interamente dedicata

alla sperimentazione artistica, all’esposizione di opere, alla produzione di connessioni,

trame umane e progettualità condivise. La provocazione culturale si costituisce come

pratica collaterale, con il chiaro intento di raccontare i percorsi e le espressioni

artistiche nate in strada, supportandone l’esistenza, e, contemporaneamente,

cercando di abbattere quei limiti narrativi e stereotipici esistenti tra lo spazio pubblico

e quello privato, tra la strada e il luogo espositivo. Street Levels Gallery ricopre quel

‘ruolo cuscinetto’ fondamentale, che si prende in carico di mediare e conciliare le

differenti visioni artistiche con le esigenze dei privati, le amministrazioni pubbliche e la

comunità servita; ad oggi la galleria vanta una lunga serie di fruttuose collaborazioni

con comuni, festival, rassegne d’arte, musei, aziende, associazioni, collettivi,

università, enti pubblici e privati, nate con il fine ultimo di diffondere e promuovere il

movimento dell’Arte Urbana in Italia e nel mondo.

Informazioni

Street Levels Gallery

Via Palazzuolo 74ar, Firenze

info@streetlevelsgallery.com