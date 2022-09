Accademia Filarmonica Romana, secondo appuntamento di Dialoghi. Roma – Ischia

Secondo appuntamento di “Dialoghi. Roma – Ischia” la rassegna dell’Accademia Filarmonica Romana in collaborazione con Fondazione William Walton di Ischia, per la promozione di nuove promesse del concertismo internazionale. Un doppio concerto a Roma e ad Ischia, presso la Sala Recite dei Giardini La Mortella, a supporto di giovani musicisti selezionati fra le migliori scuole e accademie di musica in Italia ed Europa.

Venerdì 23 settembre in Sala Casella (ore 19.30 via Flaminia 118, replica ad Ischia il 24 e 25 settembre) troveremo al pianoforte Osvaldo Nicola Ettore Fatone in un programma classico, con alcuni capisaldi della letteratura pianistica dell’Ottocento, come la Sonata n. 3 in fa minore op. 5 di Johannes Brahms, lo Scherzo n. 4 op. 54 di Chopin e la Rapsodia ungherese n. 6 di Franz Liszt.

“Second Prize Winner” all’Euregio Piano Awards 2021 in Germania, terzo al Concorso Pianistico Internazionale “Città di Spoleto” e al Concorso Internazionale “Città di Stradella”, Osvaldo Nicola Ettore Fatone è vincitore della XIII edizione del “Premio Nazionale delle Arti” che premia i migliori studenti dell’alta formazione artistica e musicale italiana. Si è inoltre distinto alla Coimbra World Piano Competition in Portogallo (quarto classificato), al Concorso Pianistico Internazionale Lagny sur Marne (Francia) e al Troisdorf International Piano Competition. Laureato in pianoforte con lode e menzione speciale al Conservatorio di Bari, attualmente è allievo di Benedetto Lupo al Corso di perfezionamento dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia; ha inoltre partecipato a masterclass e seminari con alcuni importanti pianisti, come Roberto Cappello, Bruno Canino, François-Joël Thiollier, Enrico Pace, e molti altri. Ha tenuto concerti presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma, Festival dei due Mondi di Spoleto ed è stato invitato dalla Chopin Society in Germania per esibirsi in due concerti solistici a Groß-Gerau e a Worms.

Biglietti: posto unico 11 euro a concerto. Prezzo comprensivo di prevendita.

Info: filarmonicaromana.org, tel. 342 9550100, promozione@filarmonicaromana.org

DIALOGHI

seconda edizione

Roma – Ischia

in collaborazione con Fondazione William Walton

Roma, Sala Casella

Il venerdì alle 19.30

(il concerto viene replicato il sabato e domenica successivi presso la Sala Recite dei Giardini La Mortella di Ischia)

23 settembre

OSVALDO NICOLA ETTORE FATONE

Osvaldo Nicola Ettore Fatone pianoforte

Johannes Brahms Sonata n. 3 in fa min. op. 5

Fryderyk Chopin Scherzo n. 4 in mi magg. op. 54

Franz Liszt Rapsodia ungherese n. 6 in re bem. magg. S. 244

I prossimi appuntamenti

30 settembre

DUO BRUNO-ZAMBRINI

Stefano Bruno violoncello

Livia Zambrini pianoforte

Ludwig van Beethoven Sonata per violoncello e pianoforte n. 4 in do magg. op.102 n. 1

Zoltán Kodály Sonata per violoncello e pianoforte op. 4

Mario Pilati Sonata in la per violoncello e pianoforte

14 ottobre

JACOPO PETRUCCI

Jacopo Petrucci pianoforte

Wolfgang Amadeus Mozart Sonata per pianoforte n. 12 in fa magg. K 332

Fryderyk Chopin Le quattro ballate