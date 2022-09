Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Festival Insieme – Note di Pace per l’Ucraina

La Kharkiv Chamber Orchestra diretta da Yuriy Yanko con la partecipazione dell’oboista Francesco Di Rosa, esegue musiche di Mozart, Vivaldi e Albinoni

Il secondo appuntamento del Festival “Insieme” (20 settembre – 1° ottobre), curato dall’Accademia Nazionale di Santa Cecilia in collaborazione con l’Ambasciata d’Ucraina in Italia e con il sostegno del Ministero della Cultura, avrà luogo giovedì 22 settembre alle ore 19.30 (Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, sala Santa Cecilia) con il concerto della Kharkiv Chamber Orchestra, formata da 13 straordinarie musiciste, e diretta dal maestro Yuriy Yanko, dal 2004 direttore dell’ensemble ucraino. Il concerto vedrà anche la partecipazione di Francesco Di Rosa, primo oboe dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Apriranno la serata le Tre canzoni ucraine di Yuri Shevchenko, nato nel 1952 e morto quest’anno a Kiev. Seguirà il Concerto per oboe op. 9 n. 2 di Tomaso Albinoni che vedrà protagonista Francesco Di Rosa (unico oboista italiano a suonare come primo oboe con i Berliner Philharmoniker). Il Concerto – in tre movimenti – fu pubblicato ad Amsterdam nel 1722 ed è considerato tra i più amati concerti per oboe del compositore e violinista veneziano (1671-1750). Dopo un nuovo brano di Shevchenko (Auguri per la vita), sarà la volta di Wolfgang Amadeus Mozart e del suo Divertimento in re maggiore K 136, scritto a Salisburgo all’età di soli sedici anni. Dopo un Allegro brillante e brioso, seguono un Andante in stile galante all’italiana e uno spumeggiante Presto. In programma anche la Serenata op. 70 di Edward Elgar, scritta nel 1892 ma probabilmente una rielaborazione dei Three Sketches for Strings composti alcuni anni prima dal compositore inglese. Chiude la serata il Concerto per oboe RV 461 di Antonio Vivaldi. Autore di più 500 concerti per strumenti solisti, di circa 50 Concerti grossi, di più di 70 sonate per violino e di circa 40 opere, Antonio Vivaldi ha scritto anche più di 20 Concerti per oboe, solitamente strutturati in tre movimenti, come il Concerto RV 461 che termina con un tempestoso Allegro.

Kharkiv Chamber Orchestra

La Kharkiv Philharmonic Chamber Orchestra è un ensemble di Kharkiv, Ucraina. La sfera principale dell’attività creativa della compagine è la promozione della musica di compositori ucraini e l’esecuzione dei loro lavori all’estero. L’Orchestra è stata fondata nel 2001 grazie all’iniziativa di Yuriy Yanko, Direttore musicale e principale della Kharkiv Symphony Orchestra, detentore del titolo di “Honoured Worker of the Arts of Ukraine” e vincitore del Concorso Internazionale di direzione d’orchestra “Vakhtang Jordania”. Dalla sua fondazione, l’ensemble ha eseguito un gran numero di anteprime di opere di compositori ucraini contemporanei: Valentyn Syl’vestrov, Volodymyr Zubyc’kyj, Ivan Karabyc’, Jevhen Stankovyč, Myroslav Skoryk, O. Kiva, Jurij Iščenko, Igor Ščerbakov, Hanna Gavrylec’, Karmella Cepkolenko e molti altri. L’ensemble collabora anche con i cantanti Nina Matvijenko, Oleksandr Vasylenko e Ljudmyla Vojnarovs’ka e ha partecipato a festival musicali in Ucraina, Germania, Francia, Austria, Cina, Polonia, Grecia, Russia, Stati Uniti, Paesi Baltici, Armenia, Georgia e Italia.

Yuriy Yanko direttore

Nato a Kharkiv, Yuriy Yanko ha completato la prima parte dei suoi studi musicali nella sua città natale alla Special Music School (1980), frequentando in seguito la Kharkiv University of Arts (1985) e il Kyiv National Conservatory (1991. Yanko è stato Direttore dell’Orchestra Filarmonica Accademica di Zaporizhzhya (1991-1994) e Direttore musicale e Direttore dell’Orchestra da Camera della Scuola Speciale di Musica di Kharkiv (1999-2004). Dal 1994 dirige al Teatro dell’Opera di Kharkiv; dal 2001 lavora come Direttore musicale e principale della Academic Symphony Orchestra della Kharkiv Philharmonice e nel 2004 è stato nominato Direttore della Kharkiv Philharmonic (che comprende diversi collettivi musicali, tra cui l’orchestra). Yanko ha ricevuto i diplomi del governo regionale di Kharkiv (2002, 2006) e il premio del sindaco di Kharkiv “For Zeal” (2004). Nel 2010 ha ricevuto l’Ordine al Merito dell’Ucraina dal Presidente dell’Ucraina. In passato si è esibito al Musikverein di Vienna, con i Berliner Symphoniker, con la Budapest Symphony Orchestra, con l’Orquesta Sinfónica Nacional de México, con la Prague Radio Symphony Orchestra, con la Kammerphilharmonie di Monaco di Baviera e con la North Czech Philharmonic.

Francesco Di Rosa oboe

Considerato dal pubblico e dalla critica come uno dei migliori oboisti del panorama internazionale, ricopre il ruolo di Primo oboe nell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Ha studiato con Luciano Franca e Maurice Bourgue; dal 1994 al 2008 è stato Primo oboe dell’Orchestra del Teatro alla Scala sotto la direzione di Riccardo Muti e Daniel Barenboim.

Secondo premio al concorso per oboe di Zurigo “Jugendmusik Wettbewerb 1988″, ha suonato nelle sale da concerto più prestigiose del mondo ed è stato diretto dai più celebri direttori d’orchestra: Abbado, Giulini, Chailly, Gatti, Boulez, Sawallisch, Prêtre, Pappano, Maazel, Metha, Gergiev e Chung.

Unico oboista italiano a suonare come Primo oboe con i Berliner Philharmoniker, è stato invitato – sempre come Primo oboe – dalla Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, dalla Mahler Chamber Orchestra, Camerata Salzburg, Orchestra Mozart, Orchestre National de France e Orchestre de la Suisse Romande. Ha inciso per Emi, Thymallus, Bongiovanni, Preiser Records, Tactus, Dad Records, Aulia, Brilliant e per la rivista Amadeus. Insegna oboe ai corsi di perfezionamento dell’Accademia di Santa Cecilia e dell’Accademia Filarmonica di Bologna.

Sabato 22 settembre ore 19.30

Auditorium Parco della Musica di Roma – Sala Santa Cecilia

Kharkiv Chamber Orchestra

Yuriy Yanko direttore

Francesco Di Rosa oboe

Shevchenko Tre canzoni ucraine

Albinoni Concerto per oboe op. 9 n. 2

Shevchenko Auguri per la vita

Mozart Divertimento in re maggiore K. 136

Elgar Serenata per archi op. 70

Vivaldi Concerto per oboe in la minore RV 461

Concerto a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti previa prenotazione

www.santacecilia.it