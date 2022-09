Accademia Nazionale di Santa Cecilia, ultimi due appuntamenti del Festival Insieme – Note di Pace per l’Ucraina

Ultimi due appuntamenti del Festival “Insieme” curato dall’Accademia Nazionale di Santa Cecilia in collaborazione con l’Ambasciata d’Ucraina in Italia e con il sostegno del Ministero della Cultura. Venerdì 30 settembre alle ore 20.30 (Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Teatro Studio Gianni Borgna) Daniel Myskiv e Denis Javorskij si esibiranno in un concerto con musiche dei compositori ucraini Arkady Filippenko (1912-1983), di cui verrà eseguita la Toccata, mentre di Nikolay Dremliuga (1917-1998) verrà eseguita la Canzone di primavera. In programma, inoltre, la Sonata n. 2 per viola e pianoforte di Nino Rota, molto conosciuto e amato soprattutto per le colonne sonore composte per i film di Federico Fellini. Chiudono la serata i quattro Märchenbilder (Quadri fiabeschi) di Robert Schumann, composti nel 1851, in cui si ritrova l’atmosfera delle “storie fantastiche” di gusto tedesco. I solisti della serata saranno il giovane violista Daniel Myskiv, perfezionatosi ai corsi dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, e il pianista Denis Javorsky, vincitore di numerosi concorsi internazionali e ospite di festival in Polonia, Germania, Francia e Italia.

Il concerto di chiusura del Festival “Insieme” avrà luogo sabato 1° ottobre alle ore 19.30 (Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Teatro Studio Gianni Borgna), con il giovane pianista Illia Ovcharenko che ha già collaborato con orchestre quali la Jerusalem Symphony Orchestra, National Philarmonic Orchestra of Ukraine, Pomeranian Philarmonic Orchestra, National Radio of Ukraine e i direttori Arie Vardi e Dmitry Sitkovetsky. In programma brani di Chopin (Polacca “Eroica” op. 53, Notturno in mi minore op. posth., Scherzo n. 2), i Kreisleriana op. 16 di Schumann e la Prima Sonata per pianoforte di Ginastera.

Daniel Myskiv

Daniel Myskiv, ucraino, ha iniziato lo studio del violino all’età di 5 anni. Nel 2008 consegue il diploma di violino ed entra all’Accademia Superiore di Musica di Lviv. Si trasferisce in Italia nel 2011 e consegue con il massimo dei voti il diploma di biennio specialistico di violino solistico presso il Conservatorio di Frosinone e successivamente il diploma di biennio di viola sotto la guida di Francesco Negroni. Negli anni approfondisce gli studi musicali con Lidiya Shutko, Stefano Pagliani, Francesco Fiore e Patrick Juedt. Ha suonato in diverse prestigiose orchestre e partecipato a vari concerti e festival nazionali e internazionali, con programmi che spaziano dal repertorio classico e romantico fino a quello contemporaneo, solistico e cameristico. Si è diplomato con il massimo dei voti e la lode al Corso di perfezionamento di Musica da Camera dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia tenuto da Carlo Fabiano.

Denis Javorsky pianoforte

Denis Javorsky (1988) si è aggiudicato numerosi concorsi nazionali e internazionali: primo premio del concorso Chopin di Kiev, terzo premio del concorso Neuhaus di Kirovograd. Si è diplomato alla School of Arts di Volochisk, Khmelnitsky, proseguendo poi gli studi alla Lysenko Musical School e alla Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine. Come pianista accompagnatore ha collaborato con il Dvorionas International Competition (Vіlnius), Lysenko International Competition (Kiev), Hmyria International singing competition (Kiev). Il suo repertorio comprende composizioni di Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Liszt, Chopin e Prokofiev. Inoltre si è esibito nelle sale da concerto di festival in Ucraina, Polonia, Repubblica Ceca, Germania, Francia, Italia, Irlanda e Cina.

Illia Ovcharenko

Nato a Chernihiv, in Ucraina, ha iniziato lo studio del pianoforte all’età di otto anni nella classe di Elena Sachenko. A nove si è aggiudicato il primo concorso e a dieci si è esibito per la prima volta in recital al Philharmonic centre of Ukraine. Diplomatosi nel 2018, sta continuando a perfezionarsi con Arie Vardi alla Hochschule für Musik und Theater Medien di Hannover. Recentemente ha sostituito al Music Festival di Aspen il pianista Daniil Trifonov ottenendo un grande successo di pubblico. Ha suonato con orchestra quali la Jerusalem Symphony Orchestra, Aspen Chamber Symphony Orchestra, National Philarmonic Orchestra of Ukraine, Pomeranian Philarmonic Orchestra, National Radio of Ukraine, Versailles Conservatory String Orchestra; prossimamente debutterà alla Carnegie Hall (Weil Recital Hall) e suonerà con l’Orchestre National Île-de-France.

Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Teatro Studio Gianni Borgna

30 settembre ore 20.30

Daniel Myskiv viola

Denis Javorskij pianoforte

Filippenko Toccata

Rota Sonata n. 2 in do maggiore per viola e pianoforte

Dremliuga Canzone di primavera

Schumann Märchenbilder op. 113

1° ottobre 19.30

Illia Ovcharenko pianoforte

Chopin Polacca “Eroica” op. 53

Chopin Notturno in mi minore op. posth.

Chopin Scherzo n. 2

Schumann Kreisleriana op.16

Ginastera Sonata n. 1

Concerti a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti previa prenotazione

