Al Teatro Martinitt TUTTO PUO’ SUCCEDERE. E se lo dice Cavallaro succede di tutto, di sicuro!

Ancora sono accesi i riflettori dell’Arena Milano Est, ma il sipario è già pronto per essere

alzato sugli spettacoli della locandina 2022/23, letteralmente carica di sorprese. A fornirne

un’anteprima spassosissima, con uno spettacolo inedito scritto ad hoc con quello stile tutto

suo, sarà il comico ormai di casa in via Pitteri. Serata su prenotazione. Costo: 5 euro.

LA VERITA’ VI GIURO. Un titolo che è tutta una promessa, proprio come quello della stagione 2022/23 del Teatro Martinitt: TUTTO PUO’ SUCCEDERE. In realtà qualcosa, di grandioso e spassoso, è già successo: Marco Cavallaro, autore e attore che “porello-chi-ancora-non-lo-conosce”, ha scritto un nuovo spettacolo su misura, cucito con maestria proprio sulla nuova collezione autunno-inverno-primavera del Martinitt. Il “cartamodello” di questa innovativa e divertentissima formula dei tradizionali Assaggi di Stagione era stato lanciato con successo (sempre con uno show inedito) lo scorso anno e ora il vestito nuovo, sgargiante nel suo patchwork di commedie assemblate ad hoc, è pronto per la passerella. La “sfilata” sarà il 12 settembre, meteo permettendo ancora sotto le stelle dell’arena estiva, altrimenti già nell’accogliente teatro cheospiterà gli spettacoli a partire dal 30 settembre 2022 e fino al 4 giugno 2023. Abbonamenti Bouquet liberi a partire da 65 euro e Primula fissi a partire da 120 euro. Ampia rosa anche di card prepagate, a partire da 24 euro.

La serata –con piccolo brindisi- è su prenotazione, inizia alle ore 21 e costa 5 euro.

LA VERITA’ VI GIURO – di e con Marco Cavallaro

"Nel paese delle bugie, la verità è una malattia fottutamente divertente". Presenta così il suo nuovo spettacolo Marco Cavallaro. Quando ci si confessa e si dice la verità, ci si mette a nudo. È quello che succede in questo show. Cavallaro torna con una nuova esilarante prova di stand up, dove si metterà a nudo e racconterà tutto… ma proprio tutto, anche i segreti inconfessabili. E, come sempre accade, la verità diventa una straordinaria commedia. Si ride sulle realtà più disparate, da quelle familiari a quelle

anatomiche, culturali e sociali. Le verità che sentirete sul palco sono anche le vostre verità, quelle in cui vi riconoscerete e in fondo alla fine sarà liberatorio anche per tutti voi.

Info e prenotazioni:

TEATRO/CINEMA MARTINITT Via Pitteri 58, Milano. Tel. 02.36580010 – www.teatromartinitt.it