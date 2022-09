Al via i corsi dell’Accademia de LiNUTILE di Padova

Lunedì 26 settembre a partire dalle 18.00, l’Accademia de LiNUTILE, scuola teatrale professionale, fondata dai direttori artistici del Teatro de LiNUTILE Stefano Eros Macchi e Marta Bettuolo, organizza in via Agordat 5 a Padova un Open Day per presentare i corsi attivati per l’annualità 2022-2023.

Divisi per fascia di età, oltre a fornire una preparazione teatrale completa e professionale, i corsi rappresenteranno occasioni speciali per bambini, ragazzi e adulti di accrescere la propria identità personale, scoprire le proprie potenzialità e acquisire nuove competenze.

I corsi per bambini e ragazzi

Il Corso 8-10 affronta il mondo del Teatro con un approccio giocoso e spontaneo. Durante i primi mesi si lavorerà sull’improvvisazione e su giochi di ruolo; nella seconda fase dell’anno si affronterà la preparazione al saggio finale sperimentando le regole del palcoscenico.

Gli allievi del Corso 11-13 cominceranno a sperimentare le tecniche teatrali fondamentali e imparare le regole base della dizione e dell’emissione vocale.

I Corsi sono pensati per dare voce alla personalità dei bambini e ragazzi, che condividono il proprio talento con il gruppo, superando le dinamiche di rivalità. Attraverso il teatro, impareranno a trasformare i difetti in risorse imparando a gestire l’errore e la frustrazione che da esso ne deriva, impegnandosi per raggiungere un bene collettivo: la buona resa dello spettacolo.

I corsi per gli adolescenti

Il Corso 14-18 è rivolto ai ragazzi e alle ragazze che intendono formarsi come attori e propone esercizi mirati all’uso del corpo, della parola, della gestione dello spazio scenico. Un percorso che taglia di netto lo schema rigido tra educatore e allievo e impone un reciproco educarsi e crescere insieme. Lo studio e la lettura di monologhi e scene tratte dal teatro classico e contemporaneo, libera dalle costrizioni e dalle convenzioni, aiuta lo studente a prendere forme diverse, ad adattarsi alle dinamiche imprevedibili dei rapporti umani, ai loro equilibri, fatti di sintonie e malintesi di aperture e di chiusure.

La proposta formativa per gli adulti

L’Accademia de LiNUTILE rivoluziona quest’anno la propria proposta formativa rivolta agli adulti, che quest’anno sarà strutturata in seminari intensivi che abbracciano tutti i temi naturalmente svolti in un corso annuale e che saranno fruibili in base ai propri interessi: Corpo e spazio; Voce; Improvvisazioni; Rapporti scenici; Il teatro contemporaneo; Il teatro classico; Il monologo – public speaking. Si conferma inoltre quest’anno il corso teatrale annuale in lingua inglese, che darà ai partecipanti la possibilità di affiancare agli esercizi di recitazione, lo studio di un testo teatrale in lingua inglese e la sua messa in scena.

Open Day Lunedì 26 settembre dalle 18.00

La partecipazione all’Open Day di lunedì 26 settembre è libera e gratuita e si articolerà nei seguenti orari:

Dalle 18.00 alle 19.00, presentazione dei corsi 8-13.

Dalle 19.00 alle 20.00, presentazione dei corsi 14-18.

Dalle 20.30 presentazione dei corsi adulti.

Per informazioni

Accademia de LiNUTILE

049 2022907 (da lunedì a mercoledì dalle 14.30 alle 17.30)

segreteria@accademiadelinutile.com