Fantastico Mondo del Fantastico, successo per la riapertura

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Grande successo per la riapertura del Fantastico Mondo del Fantastico. Una giornata dedicata ad alleviare le preoccupazioni dei bambini che tornano sui banchi di scuola o ci si trovano per la prima volta!

Le vacanze sono, infatti, ormai finite e​ in molte scuole la campanella di inizio lezioni ha ripreso a suonare e proprio per “alleggerire” il rientro il Fantastico Mondo del Fantastico ha deciso di lanciare una sorta di festa nel suo mondo incantato, dedicando due giornate al galà delle principesse che per diventare tali ovviamente hanno dovuto anch’esse studiare ed andare a scuola. Dopo il successo di domenica 11 settembre anche il prossimo week sarà speciale con una nuova giornata (quella del 18 settembre) sempre dedicata a Biancaneve, Rapunzel, Aurora, Belle, Anna, e tante altre, pronte a sfilare sul Red Carpet e fare scatti ricordo con i piccoli visitatori.

Principesse, ma anche supereroi per accontentare proprio tutti i visitatori del Castello di Lunghezza. Domenica scorsa per i bambini è stata magia vedere i propri idoli così da vicino. Occhi che luccicavano e abbracci pieni di amore, nel momento in cui i genitori li immortalavano con il personaggio del cuore.

Un sogno che è diventano realtà per tutti coloro che hanno potuto incontrare i protagonisti del regno da favola, che colorano di sorrisi lo storico castello, pronti ad uscire dalle pagine dei libri o dei fumetti per incantare con le loro gesta, le canzoni, i superpoteri o i momenti più romantici da conservare gelosamente nel cuore.​