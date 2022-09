Festival di Film di Villa Medici, il programma

Al via il Festival di Film di Villa Medici che si svolgerà dal 14 al 18 settembre presso l’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici.

Programma del festival

Mercoledì 14 settembre

APERTURA

PIAZZALE

21.00

LA MONTAGNE Thomas Salvador 115’ VO FR / ST IT EN

in presenza del regista

***

Giovedi 15 settembre

GRAND SALON

14.00

CONTRECHAMP

INFLATION Hans Richter

THE NEW INFLATION Liv Schulman 64’

15.30

CARTE BLANCHE

Fondazione In Between Art Film

WELCOME PALERMO Masbedo 75’

18.00

SAINT OMER Alice Diop 118’ VOST IT

SALA MICHEL PICCOLI

14.00

XAR – SUEÑO DE OBSIDIANA Edgar Calel, Fernando Pereira dos Santos

LE BARRAGE Ali Cherri 93’

16.30

LE CHAMP DES MOTS Rania Stephan 70’

18.00

GIGI LA LEGGE Alessandro Comodin 102’ diff. ½

PIAZZALE

21.00

LES ENFANTS DES AUTRES Rebecca Zlotowski 103’ VO FR / ST IT

in presenza della regista

***

Venerdì 16 settembre

GRAND SALON

14.30

CONTRECHAMP

LA VILLA JUMELLE Yasmina Benabderrahmane

REMNANTS OF THE FUTURE Uriel Orlow OFF POWER Théodora Barat 50’

16.00

À VENDREDI, ROBINSON Mitra Farahani 97’

18.30

THE DEMANDS OF ORDINARY DEVOTION Eva Giolo

WHEN THERE IS NO MORE MUSIC TO WRITE, AND OTHER ROMAN STORIES Éric Baudelaire 71’

SALA MICHEL PICCOLI

14.00

INTO THE VIOLET BELLY Thuy-Han Nguyen-Chi

KICKING THE CLOUDS Sky Hopinka

MANGROVE SCHOOL Filipa César & Sónia Vaz Borges 70’

16.00

MOUNE Ô Maxime Jean-Baptiste

HAPPER’S COMET Tyler Taormina 79’

18.00

DE HUMANI CORPORIS FABRICA Véréna Paravel & Lucien Castaing-Taylor 115’

PIAZZALE

21.00

PADRE PIO Abel Ferrara 110’ VO IT / ST EN

in presenza del regista

***

Sabato 17 settembre

GRAND SALON

11.00

CARTE BLANCHE

THE BALLAD OF GENESIS AND LADY JAYE THE ONTOLOGICAL COWBOY Marie Losier 90’

14.00

DE HUMANI CORPORIS FABRICA Véréna Paravel & Lucien Castaing-Taylor 115’

17.00

CARTE BLANCHE

LA BOCCA DEL LUPO Pietro Marcello + dialogo con Olivier Père (ARTE cinema) 76

SALA MICHEL PICCOLI

11.00

SAINT OMER Alice Diop 118’ VOST IT

14.30

THE DEMANDS OF ORDINARY DEVOTION Eva Giolo

WHEN THERE IS NO MORE MUSIC TO WRITE, AND OTHER ROMAN STORIES Éric Baudelaire + dialogo con Alvin Curran (protagonista) 71’

16.30

MOUNE Ô Maxime Jean-Baptiste

HAPPER’S COMET Tyler Taormina 79’

18.30

LE CHAMP DES MOTS Rania Stephan 70’ diff. 2/2

PIAZZALE

20.30

PALMARÈS

21.00

STELLA EST AMOUREUSE Sylvie Verheyde 110’ VO FR / ST IT

in presenza della regista

***

Domenica 18 settembre

GRAND SALON

11.00

CARTE BLANCHE

Lettura Les Grands di Sylvain Prudhomme

TOUT-PUISSANT MAMA DJOMBO Sylvain Prudhomme & Philippe Béziat 58’

14.00

GIGI LA LEGGE Alessandro Comodin 102’

16.00

XAR – SUEÑO DE OBSIDIANA Edgar Calel, Fernando Pereira dos Santos

LE BARRAGE Ali Cherri 93’ diff. 2/2

SALA MICHEL PICCOLI

11.00

INTO THE VIOLET BELLY Thuy-Han Nguyen-Chi

KICKING THE CLOUDS Sky Hopinka

MANGROVE SCHOOL Filipa César & Sónia Vaz Borges 70’

14.30

À VENDREDI, ROBINSON Mitra Farahani 97’ VOST IT

16.30

PROIEZIONE DEI FILM VINCITORI

Premio Villa Medici per il Miglior Film e Premio della Giuria

PIAZZALE

21.00

SCIUSCIÀ (Versione restaurata) Vittorio De Sica 93’ VO IT / ST FR

in presenza di Gianluca Farinelli (Cineteca di Bologna) e dell’attore Rinaldo Smordon

INFORMAZIONI PRATICHE

I biglietti sono acquistabili sul posto oppure online a QUESTO LINK

→ BIGLIETTO UNICO

Tariffa unica: 5€

Accesso a una proiezione del festival (valido per una proiezione in giornata o la sera).

→ PASS 3 INGRESSI

9€ tariffa intera / 6€ tariffa ridotta

Accesso a 3 proiezioni di propria scelta dal 15 al 18 settembre, ad eccezione delle proiezioni serali all’aperto.

→ PASS FESTIVAL

25€ tariffa intera / 20€ tariffa ridotta

Accesso illimitato a tutte le proiezioni, comprese quelle serali all’aperto. Pass valido per tutta la durata del festival.

Come funzionano i PASS?

• Fase 1: compro il mio PASS

• Fase 2: prenoto le proiezioni a cui voglio assistere

Acquisto e prenotazione sul posto a Villa Medici o online su villamedici.it

Si consiglia vivamente ai possessori di PASS di prenotare il proprio posto in anticipo.

Senza prenotazione, è comunque possibile accedere alle proiezioni presentandosi prima dell’inizio della proiezione, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Ogni PASS è nominativo.

Presenta il tuo PASS o BIGLIETTO UNICO e accedi gratuitamente alle mostre nei giardini di Villa Medici (Art Club Rosa Barba e padiglioni di architettura)! Offerta valida per tutta la durata del festival, con accesso tra le 10.00 e le 20.30.

Condizioni di accesso alla tariffa ridotta

Su presentazione di un documento giustificativo in corso di validità:

• Pubblico con meno di 25 anni

• Disoccupati (Centro per l’impiego o Pôle Emploi)

• Residenti e membri delle altre accademie straniere di Roma

• Persone con disabilità o reduci di guerra con un accompagnatore, su presentazione di una tessera di invalidità

• Borsisti, residenti e personale della Casa de Velázquez di Madrid e della Villa Kujoyama di Kyoto

• Membri e personale dell’École française de Rome

Pausa ristoro

Food corner e bevande:

• 14 settembre dalle 19 alle 21

• 15 e 16 settembre dalle 13 alle 21

• 17 e 18 settembre dalle 10:30 alle 21

Accesso

• Per le proiezioni serali all’aperto, apertura delle porte alle 19.00.

• Per accedere alle sale di proiezione e alle mostre nei giardini di Villa Medici (Art Club Rosa Barba e padiglioni di architettura) è necessario presentare un biglietto valido.

• Per le persone a mobilità ridotta: accessibilità al solo Piazzale. Grand Salon e Sala Michel Piccoli non accessibili per la presenza di scale

• Nessun servizio di guardaroba in loco

• Attenzione! Non si può accedere al festival con caschi da moto

• Animali non ammessi

Accademia di Francia a Roma – Villa Medici

Viale della Trinità dei Monti 1 – 00187 Roma

Metro: linea A, fermata Spagna

Parcheggi più vicini: Villa Borghese o Ludovisi

Contatti

biglietteria@villamedici.it