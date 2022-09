Fondazione Musica per Roma, gli appuntamenti dal 18 al 25 settembre 2022

Ecco i numerosi appuntamenti all’Auditorium e Casa del Jazz di Roma dal 18 al 25 settembre 2022 a Roma.

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE

Domenica 18 settembre

Una striscia di terra feconda

Jazz Campus Orchestra

Giocajouer

Teatro Studio ore 10.30

Biglietti 5 euro

Domenica 18 settembre

Una striscia di terra feconda

Roberto Ottaviano, Serena Fortebraccio, Benjoamin Moussay

Teatro Studio Gianni Borgna ore 18

Biglietti 8 euro

Domenica 18 settembre

Una striscia di terra feconda

Virginio Sieni, Louis Sclavis

Passages Duets |

Federica Michisanti Quartet

Teatro Studio Gianni Borgna ore 21

Biglietti 15 euro

Martedì 20 settembre

L’amore, le armi: Enea, eroe moderno

Cavea ore 21

Biglietti 10 euro

Mercoledì 21, 23 e 24 settembre

Roma Summer Fest 2022

Elisa

Back to the future Live Tour

Cavea ore 21

Biglietti da 49 a 69 euro

Domenica 25 settembre

In memoria di Stefano D’Orazio

Stefano!

Cavea ore 21

Biglietti da 39 a 69

Domenica 25 settembre

RomaEuropa festival

Heiner Goebbels

Sala Petrassi ore 17

Biglietti da 25 a 30

MOSTRA

La memoria delle stazioni

Dal 16 settembre al 1 novembre 2022

AuditoriumGarage

Biglietto 8 euro

Dal 16 settembre al 29 dicembre 2022

Strade future

Ar2gether

Area pedonale

Ingresso libero

CASA DEL JAZZ

AUDIZIONI JAZZ CAMPUS ORCHESTRA

Sono aperte le iscrizioni alle audizioni per far parte della Jazz Campus Orchestra

Per partecipare scrivere a educational@musicaperroma.it

entro e non oltre GIOVEDI’ 22 SETTEMBRE 2022