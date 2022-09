GET UP! STAND UP – Teatri di Vita

Una stagione autunnale ricca di appuntamenti fra teatro, danza, musica e comicità. All’insegna del pensiero critico e della chiamata all’azione.

Abbonamento alla stagione (16 eventi): 69 euro.

Jan Martens, Elisabeth gets her way (nell’ambito del Gender Bender Festival)

danza contemporanea – prima nazionale

18-19 settembre

Teatri di Vita, XYZ. Dialoghi leggeri tra inutili generazioni

ogni sera una persona candidata alle elezioni politiche è immersa in un gioco teatrale “senza rete” con 12 attori giovani

20-23 settembre

Fanny & Alexander, Him

cosa c’entrano il Mago di Oz, Hitler e l’arte contemporanea?

7-9 ottobre

Sosta Palmizi, Gli ultimi giorni di Pompeo di Andrea Pazienza

dal fumetto al teatro, l’epopea di una generazione

14-16 ottobre

Davide Sberna, 21e42

super-finalista al concorso La Cicala d’Oro per nuovi stand-up comedian

19-20 ottobre

Politheater, Bubikopf – Tragedia comica per pupazzi

pupazzi a grandezza umana per raccontare l’arte contro i regimi

21-22 ottobre

Andrea Adriatico / Teatri di Vita, evǝ

maschio e femmina li creò: … e chi sta in mezzo?

27-29 ottobre

Teatro del Lemming, Inferno

viaggio visionario in un aldilà di rivelazione

6 novembre

Odemà, A tua immagine

omaggio a Saramago per il suo centenario con il Vangelo secondo Gesù

12-14 novembre

Romina La Mantia, Come un treno in galleria

super-finalista al concorso La Cicala d’Oro per nuovi stand-up comedian

16-17 novembre

Teatri della Plebe, Animali domestici

gli echi dall’attentato xenofobo di Macerata e le seduzioni dell’estrema destra

21-23 novembre

Ensemble Zipangu • Menoventi, L’histoire du soldat

appuntamento musicale con Stravinskij e la favola del diavolo

25 novembre

Altea Bonatesta, Meglio un bidet oggi che un attico in Francia domani

super-finalista al concorso La Cicala d’Oro per nuovi stand-up comedian

30 novembre-1 dicembre

Anagoor, Mephistopheles. Eine Grand Tour

viaggio visionario tra cinema e live set musicale

4-5 dicembre

John Vincent, Italoangloamericano

vincitore del concorso La Cicala d’Oro per nuovi stand-up comedian

6-7 dicembre

Galleria Toledo, La congiura / Giulio Cesare

il declino dello Stato e della politica dall’opera di Shakespeare

8-9 dicembre

