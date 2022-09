GREASE il musical al Teatro Pergolesi di Jesi

“Grease”, il musical di Jim Jacobs e Warren Casey prodotto da Compagnia della Rancia con la regia di Saverio Marconi, festeggia 25 anni di successi in un’edizione speciale, per un nuovo tour che parte dal Teatro Pergolesi di Jesi. Appuntamento domenica 25 settembre alle ore 17 al Teatro Pergolesi di Jesi nell’ambito del XXII Festival Pergolesi Spontini.

La Greasemania è inarrestabile! In Italia, il musical di Jim Jacobs e Warren Casey, prodotto da Compagnia della Rancia con la regia di Saverio Marconi, in più di 25 anni sui palcoscenici di ogni regione, è un fenomeno che si conferma ogni sera, con oltre 1.800 repliche che sfiorano i 2.000.000 spettatori a teatro e, dopo uno strepitoso tour primaverile ed estivo nei principali teatri ed arene italiane, torna con un nuovo tour anche nella stagione 2022/23 che parte dal Teatro Pergolesi di Jesi. “Grease” andrà in scena domenica 25 settembre ore 17, nell’ambito del XXII Festival Pergolesi Spontini.

“Grease Il Musical” è una festa travolgente che dal 1997 accende le platee italiane, e ha dato il via alla musical-mania trasformandosi in un vero e proprio fenomeno di costume “pop”, un cult intergenerazionale che non è mai stato così attuale ed è amatissimo anche dalle nuove generazioni.

In 25 anni di successi strabilianti in Italia, “Grease Il Musical” si è trasformato in una macchina da applausi, cambiando il modo di vivere l’esperienza di andare a teatro. Oggi è una magia coloratissima e luminosa che si ripete ogni sera, una festa da condividere con amici e famiglie, senza riuscire a restare fermi sulle poltrone ma scatenarsi a ballare: un inno all’amicizia, agli amori indimenticabili e assoluti dell’adolescenza, oltre che a un’epoca – gli anni ’50 – che oggi come allora rappresentano il simbolo di un mondo spensierato e di una fiducia incrollabile nel futuro. Si vedono tra il pubblico scatenarsi insieme almeno tre generazioni, ognuna innamorata di “Grease” per un motivo differente: la nostalgia del mondo perfetto degli anni Cinquanta, i ricordi legati al film campione di incassi del 1978 con John Travolta e Olivia Newton-John e alle indimenticabili canzoni, l’immedesimazione in una storia d’amore senza tempo, tra ciuffi ribelli modellati con la brillantina, giubbotti di pelle e sbarazzine gonne a ruota.

Anche nella stagione 2022/23 i protagonisti di “Grease Il Musical” sono due giovani e talentuosi interpreti.

Danny Zuko ha il volto di Simone Sassudelli; classe 1995, formatosi alla SDM – Scuola del Musical di Milano. Si perfeziona negli Stati Uniti, dove frequenta alcune tra le migliori accademie teatrali e lavora in importanti produzioni come West Side Story, Victor Victoria, The Producers, Oliver.

Al suo fianco, nel ruolo di Sandy, Francesca Ciavaglia, diplomata alla Bernstein School of Musical Theatre di Bologna di Shawna Farrell, al suo primo ruolo da protagonista.

“Grease”, con la sua colonna sonora elettrizzante da Summer Nights a You’re the One That I Want e le coreografie irresistibili, piene di ritmo ed energia, ha fatto innamorare (e ballare) intere generazioni, ed è stato capace di divenire fenomeno pop, sempre più vivo nella nostra estetica quotidiana, con personaggi diventati vere e proprie icone generazionali: un gruppo coinvolgente, capitanato da Danny Zuko, il leader dei T-Birds, innamorato di Sandy, la ragazza acqua e sapone come Sandra Dee e Doris Day, che arriva a Rydell e, per riconquistare Danny dopo un flirt estivo, si trasforma diventando sexy e irresistibile. Insieme a loro, l’esplosivo Kenickie (Giorgio Camandona), la ribelle e spigolosa Rizzo (Silvia Riccò), i T-Birds, le Pink Ladies, la preside Miss Lynch (Elena Nieri) gli studenti dell’high school più celebre e un particolarissimo “angelo”.

Informazioni: www.fondazionepergolesispontini.com

Biglietteria Teatro Pergolesi di Jesi: tel. 0731. 206888 biglietteria@fondazionepergolesispontini.com