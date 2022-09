I MIEI 20 ANNI + 2 – SIMONA ATZORI

By

Teatro Giuditta Pasta (via I Maggio, Saronno – VA) Domenica 9 ottobre 2022 | ore 21.00

La ballerina Simona Atzori si racconta nel suo nuovo spettacolo

“I miei 20 anni più 2” è questo il titolo del nuovo spettacolo della ballerina e performer Simona Atzori che presenterà in anteprima al Teatro Giuditta Pasta di Saronno domenica 9 ottobre 2022 alle ore 21.00.

Con lei sul palco gli amici ballerini di sempre che aiuteranno Simona a rendere vivi quei ricordi per restituirli come dono al pubblico che l’ha sempre seguita. Dal Teatro alla Scala di Milano: Marco Messina e Salvatore Perdichizzi; dalla SimonArte Dance Company: Beatrice Mazzola, Mariacristina Paolini e l’amica Alessandra Anelli.

Simona Atzori, ballerina di fama internazionale e pittrice di successo, dall’età di 4 anni condivide la sua arte in un modo del tutto speciale, ovvero usando ciò̀ che ha: due piedi e un sorriso. Senza braccia ha imparato a fare tutto, trasformando quello che apparentemente poteva sembrare un limite, in un punto di forza che l’ha portata in alto, nella danza, nella pittura ma soprattutto nella vita.

“Racconto i miei primi 20 anni di danza, pittura, arte e vita – spiega l’artista – a quei 20 anni, bruscamente interrotti dalla pandemia, si aggiungono 2 anni che hanno momentaneamente fermato quel percorso, per poi dargli un nuovo inizio. Lo spettacolo è un racconto in prima persona in cui ripercorro tutte le tappe artistiche e di vita dal 2000 a oggi “.

Simona partirà dal Grande Giubileo del 2000 a Roma, a Sanremo del 2012, passando attraverso mostre e dipinti creati in scena tra passi di danza e numerosissimi incontri in tutta Italia e nel mondo.

Danza, pittura, musica, incontri e tante emozioni, sono gli ingredienti di questa carrellata artistica di ricordi di questi incredibili 20 anni + 2 di vita intensa.

Dal 23 settembre in collaborazione con Associazione Helianto e ArtigianArte sarà allestita anche una mostra nel Foyer del Teatro con i dipinti di Simona Atzori dal titolo Ri-tratti: dialoghi con l’anima. L’evento inaugurale è previsto per sabato 8 ottobre. La mostra sarà visitabile sino al 13 novembre.

I biglietti per lo spettacolo “I miei 20 anni più 2” sono già in vendita sia al botteghino che online.