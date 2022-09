Incontri con la Musica – II Edizione, Franz Schubert

Cinque intensi giorni di musica da camera ed incontri divulgativi condotti da Francesco Antonioni attorno alla figura enigmatica del genio romantico Franz Schubert, ambientati nel cinquecentesco Giardino Centrale del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia

Il progetto Musitaly nasce espressamente dall’idea di musicare luoghi d’arte ed importanti sedi museali con creatività e spirito divulgativo, creando così intrecci di senso e bellezza che possano coinvolgere in un dialogo ideale un pubblico trasversale e sempre più ampio. Nell’ambito di questo lavoro che anima da anni capisaldi del nostro patrimonio culturale come la vicina Galleria Nazionale, dopo la fortunata prima edizione del ’21 pensata più tradizionalmente come un excursus tra repertorio classico e contemporaneo, Promu in collaborazione con il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta quest’anno un originale esperimento monografico incentrato sulla figura enigmatica, fortemente contemporanea nei suoi tratti biografici ed artisticamente molto coinvolgente di Franz Schubert, compositore viennese, romantico, sempre più spesso oggi oggetto di studio e approfondimento per la sua modernità e sensibilità umbratile, problematica, spesso inafferrabile, molto vicina alle inquietudini del nostro tempo e quindi perfetto per affascinare un pubblico nuovo e curioso, sia d’appassionati d’arte sia di musica. Ogni evento sarà infatti aperto dalle “Schubertiadi”, dialoghi con personalità del mondo della cultura condotti dal compositore e divulgatore Francesco Antonioni, per poi avere il suo apice nel concerto, sempre affidato ad eccellenti interpreti schubertiani, come il Trio di Parma nella serata di apertura del 13 settembre con “l’Opera 100”, quindi il Quartetto Mirus il giorno seguente con il capolavoro “La Morte e la Fanciulla”, noto ad un pubblico più ampio grazie all’omonima opera teatrale su di esso incentrata da Ariel Dorfman e da cui fu tratto il celebre film del ’94 di Roman Polanski. Quindi, il 15 settembre un impaginato tra Mahler e Schubert eseguito da cinque artisti di primissimo piano del panorama internazionale, quali Francesco Senese (violino), Simone Briatore (viola), Gabriele Geminiani (violoncello), Alberto Bocini (contrabbasso) e Andrè Gallo (pianoforte), nomi apicali provenienti dal mondo abbadiano e di Santa Cecilia, eccezionalmente riuniti per l’esecuzione de “La Trota”. Quindi, nelle due serate finali I Solisti di Pavia con il celebre violoncellista Enrico Dindo con “Il Quintetto per due violoncelli” e il 17 settembre l’ensemble Il Pomo d’Oro, formazione specializzata nella pratica esecutiva storicamente informata, con il famoso “Ottetto”. I concerti avranno luogo nel cinquecentesco Giardino Centrale di Villa Giulia, essa stessa capolavoro dell’architettura rinascimentale romana di impronta vasariana. La bellezza ed unicità del luogo verranno ulteriormente esaltate da uno specifico studio acustico e di luci, al fine di sottolineare la vocazione di perfetto scrigno musicale di questa residenza papale, che ospita dal 1889 il Museo più importante al Mondo sulla civiltà etrusca e preromana.

Gli organizzatori di Promu commentano così questa seconda edizione: “siamo felici di tornare anche quest’anno nello splendido Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, ente che ha supportato e visto nascere Musitaly, progetto che intende contribuire al rilancio dello spettacolo dal vivo di qualità valorizzando i luoghi della cultura del nostro Paese. La rassegna che abbiamo ideato quest’anno è interamente dedicata a Schubert in una chiave interpretativa di riscoperta della sua attualità e della sua potenza reattiva, fonte d’ispirazione e spunto di riflessione necessario per affrontare gli anni incerti che stiamo vivendo. Abbiamo coinvolto i migliori musicisti del panorama classico nazionale e internazionale per offrire una rassegna musicale prestigiosa e accessibile ad un pubblico non di soli appassionati, nella speranza che la musica classica torni ad essere parte fondamentale del nostro tessuto culturale”.

“Incontri con Schubert”

2° edizione della rassegna “Incontri con la musica”

Dal 13 al 17 settembre

Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia

Piazzale di Villa Giulia, 9

Inizio concerti: ore 20.00

Concerto incluso nel costo del biglietto del Museo, al prezzo eccezionale di 3 euro

Biglietto acquistabile direttamente al Museo a partire dalle 19.30 del giorno dell’evento

13 settembre – Trio di Parma – Schubert: “L’Opera 100”

Programma:

Franz Schubert Notturno op. 148, D. 897

Franz Schubert Piano Trio n. 2 in mi bemolle maggiore, op. 100, D. 929

1 – Allegro 2 – Andante con moto 3 – Scherzando. Allegro moderato. Trio 4 – Allegro moderato

Formazione:

Alberto Miodini (pianoforte)

Ivan Rabaglia (violino)

Enrico Bronzi (violoncello)

14 settembre – Quartetto Mirus – Schubert: “La morte e la fanciulla”

Programma:

Franz Schubert Quartetto per archi n. 12 in do minore, D. 703 “Quartettsatz” Allegro assai

Franz Schubert Quartetto per archi n. 14 in re minore, D. 810 “Ver Tod und das Mädchen” (La morte e la fanciulla)

1. Allegro 2. Andante con moto 3. Scherzo. Allegro molto. Trio. 4 Presto

Formazione:

Federica Vignoni (violino)

Massimiliano Canneto (violino)

Riccardo Savinelli (viola)

Luca Bacelli (violoncello)

15 settembre – Senese, Briatore, Geminiani, Bocini, Gallo – Schubert: “La Trota”

Programma:

Gustav Mahler Quartetto in la minore per pianoforte e archi

1 – Nicht zu schnell. Entschlossen 2 – Scherzo (Restano solo alcuni schizzi)

Franz Schubert Quintetto per pianoforte in la maggiore “Forellen-quintett” (La Trota), op. 114, D. 667

1- Allegro vivace 2- Andante 3- Scherzo. Presto 4- Tema. Andantino 5- Allegro giusto

Formazione:

Francesco Senese (violino) Simone Briatore (viola) Gabriele Geminiani (violoncello) Alberto Bocini (contrabbasso) Andrè Gallo (pianoforte)

16 settembre – I Solisti di Pavia con Enrico Dindo – Schubert: “Il Quintetto per due violoncelli”

Programma:

Franz Schubert Quintetto per archi in do maggiore, op. 163, D. 956

1 – Allegro ma non troppo 2 – Adagio 3 – Presto e Trio: Andante sostenuto 4 – Allegretto

Formazione:

Sergio Lamberto (violino)

Pierantonio Cazzulani (violino)

Riccardo Savinelli (viola)

Jacopo Di Tonno (violoncello)

Enrico Dindo (violoncello)

17 settembre – Il Pomo D’Oro – Schubert: “L’ottetto”

Programma:

Franz Schubert Ottetto in fa maggiore per fiati e archi, op. 166, D. 803

1 – Adagio – Allegro 2 – Adagio 3 – Allegro vivace 4 – Andante 5 – Menuetto: Allegretto 6 – Andante molto – Allegro

Formazione:

Zefira Valova (violino)

Nicholas Robinson (violino)

Archimede De Martini (viola)

Ludovico Minasi (violoncello)

Jonathan Alvarez (contrabbasso)

Francesco Spendolini (clarinetto)

Alejandro Perez (fagotto)

Christian Binde (corno)