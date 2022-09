IUC, Aspettando Don Giovanni per Note in Biblioteca

La IUC Istituzione Universitaria dei Concerti prosegue la rassegna “Note in Biblioteca” con una nuova serie di incontri musicali in collaborazione con Biblioteche di Roma.

“Aspettando Don Giovanni” è il titolo dei primi due appuntamenti incentrati sui temi e sui personaggi del “Don Giovanni” di Mozart: un’occasione per avvicinarsi a un capolavoro del teatro lirico e di approfondirne i contenuti attraverso le parole di esperti comunicatori come Leonetta Bentivoglio, giornalista e scrittrice, e Michele Suozzo, critico musicale e conduttore radiofonico.

Nel primo incontro, martedì 4 ottobre alle ore 18.00 presso la Biblioteca Villa Leopardi, Leonetta Bentivoglio parlerà dei personaggi femminili del “Don Giovanni”, argomento trattato anche nel suo libro “E Susanna non vien – Amore e sesso in Mozart” (Feltrinelli) scritto a quattro mani con la musicologa Lidia Bramani, con un momento musicale affidato alla soprano Sabrina Cortese e al pianista Leonardo Angelini in cui si ascolteranno arie mozartiane.

Giovedì 6 ottobre ore 18.30 presso la Biblioteca Vaccheria Nardi, sarà Michele Suozzo a raccontare le vicende rappresentate nel “Don Giovanni” con la collaborazione del baritono Giacomo Nanni che, accompagnato al pianoforte da Giovanni Velluti, si cimenterà nelle celebri arie di Leporello “Notte e giorno faticar” e “Madamina, il catalogo è questo”.

Sabrina Cortese e Giacomo Nanni saranno nel cast della nuova produzione del “Don Giovanni” di Mozart che, in forma di concerto, inaugurerà la stagione della IUC all’Aula Magna della Sapienza il 15 ottobre (ore 17), con repliche il 17 e il 18 ottobre, alle ore 20. (info e dettagli su www.concertiuc.it).

Note in Biblioteca prosegue a novembre con nuovi incontri musicali volti ad avvicinare il pubblico alla comprensione del repertorio cameristico con la presenza dei migliori allievi dell’Accademia Musicale Chigiana di Siena e i giovani dottorandi del corso di Musicologia dell’Università Sapienza di Roma.

Gli appuntamenti sono tutti a ingresso gratuito – Info: 06.3610051-52

Per l’incontro presso la Biblioteca Villa Leopardi si consiglia la prenotazione: ill.villaleopardi@bibliotechediroma.it – 06.45460621

Biblioteca Villa Leopardi, via Makallè, entrata parco

Biblioteca Vaccheria Nardi, via Grotta di Gregna, 37, Roma

Martedì 4 ottobre ore 18.00 – Biblioteca Villa Leopardi (Via Makallè, entrata parco)

Aspettando Don Giovanni – 1

A cura di Giovanni D’Alò

Incontro con Leonetta Bentivoglio – giornalista e scrittrice

Con la partecipazione di

Sabrina Cortese soprano

Leonardo Angelini pianoforte

Musiche di Mozart

Si consiglia la prenotazione: ill.villaleopardi@bibliotechediroma.it – 06.45460621

____________________

Giovedì 6 ottobre ore 18.30 – Biblioteca Vaccheria Nardi (Via Grotta di Gregna, 37)

Aspettando Don Giovanni – 2

A cura di Giovanni D’Alò

Incontro con Michele Suozzo – critico musicale e conduttore radiofonico

Con la partecipazione di

Giacomo Nanni baritono

Giovanni Velluti pianoforte

Musiche di Mozart