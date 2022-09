Jazz & Image Live @ Colosseo 2022, Fabio Zeppetella Quartet, special guest Aaron Goldberg

Jazz & Image Live @ Colosseo 2022, nello splendido scenario del Parco del Celio, a due passi dal Colosseo, dopo il grande successo del concerto di mercoledi 7 settembre, ritorna, venerdì 9 settembre Fabio Zeppetella Quartet, special guest Aaron Goldberg. La musica di questo nuovo quartetto è un’emozione che ci porta direttamente nell’anima dell’autore Fabio Zeppetella il cui nuovo progetto lo ritrova leader di un quartetto di jazzisti di livello internazionale: Aaron Goldberg al piano, Dario Deidda al basso e Fabrizio Sferra alla batteria. Aaron Goldberg è attualmente uno dei pianisti più importanti della scena jazz mondiale così come Dario Deidda che, oltre ad essere insieme a Sferra un compagno di viaggio da tanti anni di Zeppetella, è anche un solista con progetti a suo nome e collaborazioni molto importanti con musicisti come Kurt Rosenwinkel con il quale collabora stabilmente. L’originalità del suono che sprigiona dalle dita di Fabio Zeppetella in questo suo ultimo progetto sembra creato dall’artista e cesellato a sua immagine. Dotato di una tecnica ineccepibile e di grande sensibilità musicale, si avvale di un linguaggio unico e personale, frutto di uno studio sempre votato alla ricerca di uno stile che negli anni ha reso proprio. È arrivato all’elaborazione di un suono del tutto originale passando dalla tradizione e dalla musica di maestri come Charlie Christian e Wes Montgomery all’evocazione del be-bop e dell’hard-bop degli anni Sessanta. Nel suo fraseggio si scoprono gli aspetti dominanti di un linguaggio mai scontato, a volte virtuoso a volte dolce ma sempre essenziale. Le sue caratteristiche dominanti sono costituite dalla dolcezza e dalla forza insite nel modo originale di interpretare la musica, nel quale appare evidente la volontà di ricercare un legame virtuale con la poesia. Il repertorio di questo quartetto sarà formato da brani originali firmati da Zeppetella ognuno dedicato ad un grande della storia del jazz. Un vero e proprio omaggio alla musica jazz ed ai suoi eroi. A seguire, il trio Ranieri/ Piselli / Marzi “The Reunion”: Pierpaolo Ranieri, basso, Claudio Piselli, vibrafono, Alessandro Marzi, batteria.

Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico “Estate Romana 2022 – Riaccendiamo la Città, Insieme” curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE

JAZZ & IMAGE LIVE @ COLOSSEO 2002

Parco del Celio

(tratto Viale Parco del Celio e Via Celio Vibenna)

venerdi 9 settembre 2022 ore 21,00

