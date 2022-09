Jazz & Image Live @ Colosseo 2022, PIJI e Doctor 3 in concerto

Si apre una nuova settimana di appuntamenti per la rassegna Jazz & Image Live @ Colosseo 2022 con PIJI e Doctor 3 in concerto. Spazio, nello splendido scenario del Parco del Celio, a due passi dal Colosseo, presenta, lunedì 26 settembre, a PIJI in concerto. Il concerto sarà preceduto, alle 20,30, dalla presentazione del libro di poesie “S’I’ FOSSE WHISKY” dello stesso Piji. All’incontro parteciperanno, l’autore Piji, Elena Mearini, poetessa e direttrice della Piccola Accademia di poesia, curatrice della collana “Improvvisazioni” di Morellini editore e Angelo De Stefano, poeta e filosofo, seguirà degustazione whisky. Alle 22,00, PIJI in concerto con Piji, voce e chitarra, Gian Piero Lo Piccolo, clarinetto, Egidio Marchitelli, chitarra, Francesco Saverio Capo, contrabbasso e tanti ospiti che reciteranno alcune poesie del libro. Martedì 27 settembre, spazio al ritorno di Doctor 3, Danilo Rea, pianoforte, Enzo Pietropaoli, contrabbasso e Fabrizio Sferra, batteria. Venticinque anni fa (dicembre 1997) un trio di stelle del jazz italiano appena costituito – Danilo Rea al pianoforte, Enzo Pietropaoli al contrabbasso e Fabrizio Sferra alla batteria – registrò un disco intitolato “The Tales of Doctor 3”. L’album fu nominato miglior disco italiano del 1998 da Musica Jazz, e il trio, Doctor 3, da allora ha vinto più volte il referendum della stessa rivista come miglior gruppo di jazz italiano. Tra le ragioni del successo, oltre alla qualità della band, risultato della somma della qualità dei tre musicisti e della loro naturale intesa, c’è certamente la scelta di un repertorio che attinge alla canzone d’autore italiana, agli standard più amati dal pubblico, a successi del rock inglese e americano, più temi originali e libere improvvisazioni. Una scelta decisamente eterogenea che però Doctor 3 riesce a trasformare in un flusso omogeneo di musicalità ed emozioni. Durante questi venticinque anni Rea, Pietropaoli e Sferra hanno continuato a seguire i loro percorsi individuali ma Doctor 3, pur con qualche fisiologica pausa, è rimasto una parte importante delle loro carriere.

Accesso gratuito dalle 18,00 alle 21,00 tutti i giorni: EVENTO/SPETTACOLO – LABORATORIO – MOSTRA -INCONTRO

Inizio concerti ore 21,30

Ingresso €5 + consumazione obbligatoria

Ingresso €5 con prenotazione al tavolo per la cena

