Jazz & Image Live @ Colosseo 2022, Pippo Matino Quartet e Misterioso Acoustic Duo

Jazz & Image Live @ Colosseo 2022, nello splendido scenario del Parco del Celio, a due passi dal Colosseo, presenta, sabato 3 settembre, l’esplosivo Cuba Napoli Project dell’ottimo bassista Pippo Matino, considerato dalla critica italiana ed europea uno dei bassisti più interessanti nell’ambito della musica jazz-rock e dintorni. Attesissimo special guest, Horacio El Negro Hernandez, stella internazionale della batteria ed attualmente considerato uno dei più importanti al mondo nel suo genere. Accanto a loro, il sassofonista Maurizio Giammarco, autentica icona del jazz italiano e il pianista Tommy De Paola con il quale Matino ha condiviso le primissime esperienze artistiche. Il repertorio spazierà tra jazz, rock, groove, con brani dal nuovo disco e composizioni tratte dai precedenti album. Non mancheranno omaggi e tributi alla musica tradizionale partenopea e cubana, ed ai grandi compositori del jazz rielaborati ad hoc per questa imprevedibile line up di musicisti. A seguire, Misterioso Acoustic Duo con Massimo Fedeli, pianoforte e Andrea Biondi, vibrafono. Jazz, musica da camera, rock… difficile delimitare i limes di un duo non consueto che ha pochi ma grandi esempi nella storia. La ricerca si concentra sulla modulazione degli spazi che la mancanza di una sezione ritmica determina. Mancanza, intesa qui come risorsa, in cui trovare nuovi equilibri.

Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico “Estate Romana 2022 – Riaccendiamo la Città, Insieme” curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE

www.jazzimage.it

Accesso gratuito dalle 18,00 alle 21,00 tutti i giorni: EVENTO/SPETTACOLO – LABORATORIO – MOSTRA -INCONTRO

Inizio concerti ore 21,30

Ingresso €5 + consumazione obbligatoria

Ingresso €5 con prenotazione al tavolo per la cena

Info e prenotazioni:

Telefono fisso+39 06 86 78 12 96

Cellulare whatsapp +39 349 977 0309 E-mail info

E-mail prenotazioni prenotazioni.alexanderplatz@gmail.com

Acquisto biglietti c/o il botteghino della manifestazione

Sabato 3 settembre 2022 ore 21,00

PIPPO MATINO QUARTET

Cuba Napoli Project

Special Guest:

HORACIO EL NEGRO HERNANDEZ

MAURIZIO GIAMMARCO

Pippo Matino, basso

Horacio El Negro Hernandez, batteria

Tommy De Paola, pianoforte

Maurizio Giammarco, sax

a seguire

Misterioso Acoustic Duo

Massimo Fedeli, pianoforte

Andrea Biondi, vibrafono