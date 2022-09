LABORATORI TEATRALI 2022/23

Cari amici, ecco pronto il calendario dei laboratori annuali per la stagione 2022/23.

Quest’anno abbiamo pensato davvero a tutti: confermati i laboratori per pre-adolescenti (11-13 anni) con Fabio Guastella e Pinuccia Vivera, il laboratori ragazzi (14-18) e il laboratorio adulti 18+ entrambi con Orazio Condorelli; a questi 3 laboratori collaudati si aggiungono quest’anno quattro novità: ripartono i percorsi di teatro-gioco per i più piccoli (6-7 anni) e (8-10 anni) affidati ad Andrea Cannizzo, lanciamo un inedito laboratorio con Peppe Macauda pensato specificatamente per un gruppo più adulto (60+) e completiamo l’offerta con un laboratorio di canto corale affidato a Veronica Racito.

I laboratori inizieranno nel mese di ottobre 2022 e si svolgeranno nel saloncino di via Milano 113/a a Vittoria secondo il seguente calendario:



>6-7 anni, martedì dalle 16.30 alle 17.30 | inizio corso 11 ottobre

>8-10 anni lunedì dalle 16.30 alle 17.30 | inizio corso 10 ottobre

>11-13 anni lunedì dalle 18.00 alle 19.30 | inizio corso 3 ottobre

>14-18 anni martedì dalle 18.00 alle 19.30 | inizio corso 18 ottobre

>18+ martedì dalle 20.00 alle 22.00 | inizio corso 18 ottobre

>60+ martedì dalle 10.30 alle 12.00* (orario suscettibile a modifica in base al gruppo dei partecipanti) | inizio corso 18 ottobre

>canto corale lunedì dalle 20.00 alle 21.30 | inizio corso 10 ottobre

Per tutti i corsi il primo incontro è pensato come prova aperta e gratuita.

Tutti i corsi hanno capienza limitata e si attiveranno con un minimo di 10 iscritti.

COSTI

quota iscrizione € 15,00 (include assicurazione)

>6-10 anni: € 25,00 mensili

>11-13 anni: € 30,00 mensili

> 14-18 anni: € 35,00 mensili

> 18+ | 60+| canto corale: € 40,00 mensili

Info: da lunedi a venerdi, dalle 10 alle 13: 0932.1910888 | 328.5782765

email santabriganti@gmail.com

maggiori info su www.santabriganti.org