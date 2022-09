Milan – Napoli: alla Scala del calcio ci si gioca il primo posto

L’inizio del campionato di Serie A 2022/2023 si sta rivelando combattuto ben oltre le previsioni e le aspettative. Dopo 6 giornate ci sono ben 9 squadre raccolte in 4 punti e addirittura 3 capoliste, Napoli, Atalanta e Milan, appaiate in testa a quota 14. E proprio i Campioni d’Italia in carica del Milan affronteranno i partenopei di Spalletti nel posticipo della settima giornata, in programma a San Siro domenica 18 settembre alle 20.45 in un match che mette in palio ben più della leadership provvisoria.

Milan – Napoli sarà una partita estremamente equilibrata e combattuta secondo gli esperti. Basta dare un’occhiata alle quote scommesse Serie A di OddsChecker. Sull’importante portale di comparazione dei principali operatori di pronostici sportivi, gli analisti sottolineano come le due squadre possano giocarsela fino all’ultimo minuto e che la gara potrebbe essere decisa dagli episodi.

Fin qui le due squadre hanno mantenuto un ruolino di marcia identico, fatto di 4 vittorie, 2 pareggi e nessuna sconfitta, e hanno mostrato probabilmente il gioco più spumeggiante di tutta la Serie A.

Un gioco offensivo basato sulla verve e sull’estro di stelle assolute come Rafael Leao e Kvaratskhelia, georgiano arrivato quest’anno nel campionato italiano a fari spenti e già capace di conquistare una tifoseria molto esigente come quella napoletana.

Il portoghese del Milan, però, non ci sarà, a causa della squalifica rimediata dopo l’espulsione per doppia ammonizione nell’ultimo turno contro la Sampdoria. Non sarà l’unica assenza tra gli uomini di Pioli: mancheranno anche Rebic e Origi, entrambi alle prese con guai fisici, Krunic, Florenzi e il lungodegente Zlatan Ibrahimovic, il cui rientro in campo è previsto per inizio 2023.

Tuttavia il mister del Diavolo potrà contare su valide alternative per il suo 4-2-3-1. In porta ci sarà l’intoccabile e spesso decisivo Maignan. In difesa spazio per Calabria a destra e Hernandez a sinistra con Kalulu e Kjaer nel ruolo di centrali. A centrocampo ballottaggio a 3 per due maglie tra Pobega, Tonali e Bennacer. Nel ruolo di centravanti ci sarà l’imprescindibile Giroud, unico attaccante di ruolo attualmente a disposizione del tecnico rossonero. Alle sue spalle si muoverà un trio di trequartisti ancora tutto da comporre con Messias, De Ketelaere, Diaz, Saelemaekers e Adli a giocarsi la maglia da titolare.

Saranno invece due le assenze pesanti per Luciano Spalletti che nel suo 4-3-3 dovrà fare a meno di Demme a centrocampo e di bomber Osimhen in attacco. La formazione è praticamente già fatta con Meret in porta e Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui a comporre la linea difensiva. Il regista sarà Lobotka mentre ai suoi lati si muoveranno Anguissa e Zielinski. In attacco l’unico sicuro del posto è la rivelazione Kvaratskhelia, protagonista di un incredibile inizio di campionato con 4 gol e 1 assist in 6 partite, una delle quali iniziata dalla panchina. Per gli altri due posti sono in vantaggio Simeone e Lozano ma non sono da sottovalutare le chance di Raspadori, match winner nell’ultimo turno contro lo Spezia, e di Politano.

Che la gara si preannuncia equilibrata e decisamente combattuta e spettacolare lo confermano anche gli ultimi 5 precedenti in Serie A tra le due squadre. Precedenti che sono in perfetta parità con 2 vittorie per il Diavolo, due successi per gli azzurri e un solo pareggio, il 2 a 2 della 32esima giornata del campionato 2020. Nel computo complessivo degli scontri diretti, invece, è il Milan a dominare la scena con 67 vittorie in 169 partite giocate a fronte di 50 successi del Napoli e di 52 pareggi.

A incidere sul risultato di domenica, però, potrebbe arrivare il turno infrasettimanale di Champions League con il Milan impegnato in casa contro la Dinamo Zagabria e il Napoli alle prese con la complicata trasferta scozzese in casa dei Rangers. Chi uscirà meglio dalle gare di coppa, e soprattutto chi riuscirà a risparmiare energie e a non incappare in ulteriori infortuni, potrebbe presentarsi con un leggero vantaggio al fischio d’inizio di San Siro.