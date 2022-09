Omaggio a Jean-Luc Godard con Fino all’ultimo respiro

In ricordo di Jean-Luc Godard lo Stensen riporta sul grande schermo Fino all’ultimo respiro in versione restaurata, uno dei più grandi capolavori del cineasta recentemente scomparso e film simbolo della Nouvelle Vague.

Questa settimana proseguono le proiezioni del nuovo film di Patrice Leconte Maigret, con Gérard Depardieu perfettamente a suo agio nei panni del commissario di Simenon (spettacoli anche in lingua originale francese).

Ripartono anche le attività culturali nell’auditorium dello Stensen, con il convegno di studi storici Fascismo e modernità: la metamorfosi del cattolicesimo italiano, a cura dell’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea e della Fondazione Camaldoli Cultura (ingresso libero fino a esaurimento posti).

organizzato in collaborazione con File (Fondazione Italiana di Leniterapia), è invece un’occasione imperdibile per vedere al cinema, in lingua originale, l’ultimo acclamato film del regista franco-argentino.

Chiude la programmazione settimanale l’anteprima nazionale del documentario The Last Mountain di Chris Terrill, vincitore del Premio del pubblico Miglior Film di Alpinismo – Rotari all’ultimo Trento Film Festival, dedicato alla storia dell’alpinista Tom Ballard che ha scalato i picchi ghiacciati delle vette più alte del mondo. La proiezione è organizzata in collaborazione con Cai Firenze.

Il 23 settembre torna la mobilitazione globale del movimento Fridays for Future. I venerdì per il clima sono un modo per far sentire la voce di tutti i cittadini, a partire dai più giovani che organizzano questa manifestazione. Riteniamo che a ridosso delle prossime elezioni nazionali sia importante sfilare con gli studenti, per mantenere i temi ambientali e sul cambiamento climatico all’interno delle agende di tutti i partiti. Lo Stensen, che ha distribuito i film Antropocene e Watermark e che patrocina il film Bigger than us, storia di sei giovani attivisti che si impegnano per un futuro più sostenibile (al cinema dal prossimo novembre/dicembre), vi segnala il corteo di venerdì a Firenze con partenza alle 9.30 da Piazza S.S. Annunziata, con l’indicazione che sia aperto a tutti.

I film in programma

Michel Poiccard (Jean-Paul Belmondo) ruba un’automobile a Marsiglia e poi uccide un poliziotto che lo stava inseguendo. Arriva a Parigi e rivede Patricia (Jean Seberg), una studentessa americana di cui è innamorato e con cui vorrebbe condividere la sua vita spericolata. Intanto le forze dell’ordine gli danno la caccia e lui capisce che gli stanno alle costole dopo che la sua foto compare su France Soir. Cerca così di fuggire e di portare con sé la ragazza in Italia.

Il film diretto da Patrice Leconte, tratto dall’omonimo romanzo di Georges Simenon, segue la storia di una giovane ragazza che una mattina di marzo viene trovata morta a Parigi in Place Vintimille, con indosso un abito da sera e una borsetta. Nessun elemento identifica il cadavere. A indagare sul caso sarà il commissario Maigret (Gérard Depardieu), che grazie al suo metodo e alla sua attenzione per i dettagli riesce a poco a poco a ricostruire la storia della vittima.

“Prendersi cura della vita fino al suo termine: Vortex di Gaspar Noé”, insieme a Mariella Orsi e Massimo Piazza (FILE) e Enrico Mossello (UniFi).

Una coppia di anziani trascorre le giornate nel proprio appartamento parigino: l’uomo è un critico cinematografico, la moglie una psicologa in pensione malata di Alzheimer. Le giornate diventano sempre più difficili a causa della demenza senile della donna. Con Dario Argento nel ruolo del protagonista, insieme a Françoise Lebrun.

in collaborazione con Cai Firenze

La storia degli alpinisti Alison Hargreaves e Tom Ballard, madre e figlio, entrambi morti nell’Himalaya. Il film segue la figlia di Alison, Kate Ballard, in un viaggio per dire addio a suo fratello sul Nanga Parbat. Attraverso 25 anni di filmati familiari, il documentario racconta la storia indimenticabile di una famiglia che ha vissuto -ed era pronta a morire- per la passione di scalare i picchi ghiacciati delle vette più alte del mondo.

Programma 22-28 settembre giovedì 22 settembre – Cinema in Festa ore 15.00 Convegno Fascismo e modernità – ingresso libero fino a esaurimento posti ore 19.00 Maigret di Patrice Leconte ore 21.00 Maigret di Patrice Leconte venerdì 23 settembre ore 17.00 Fino all’ultimo respiro di Jean-Luc Godard v.o sott ita – restaurato ore 19.00 Maigret di Patrice Leconte ore 21.00 Maigret di Patrice Leconte sabato 24 settembre ore 15.30 Vortex di Gaspar Noè- v.orig. sott. ita/ VM 18 anni; insieme a Mariella Orsi, Massimo Piazza (File) e Enrico Mossello (UniFi) ore 19.00 Fino all’ultimo respiro di Jean-Luc Godard v.o sott ita – restaurato ore 21.00 Maigret di Patrice Leconte domenica 25 settembre

ore 16.45 Maigret di Patrice Leconte

ore 18.30 Maigret di Patrice Leconte

ore 20.30 Maigret di Patrice Leconte – v.o sott ita lunedì 26 settembre chiuso martedì 27 settembre ore 17.00 Maigret di Patrice Leconte ore 19.00 Maigret di Patrice Leconte ore 21.00 Fino all’ultimo respiro di Jean-Luc Godard v.o sott ita – restaurato mercoledì 28 settembre ore 17.00 Maigret di Patrice Leconte ore 19.00 Maigret di Patrice Leconte – v.o sott ita ore 21.00 The Last Mountain di Chris Terrill v.o sott ita in collaborazione con Cai Firenze

