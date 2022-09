Roma Film Music Festival, al via la prima edizione

Al via la prima edizione di Roma Film Music Festival, il festival internazionale della colonna sonora, che si svolgerà fino al 2 ottobre all’Auditorium Conciliazione e ai Forum Studios e ospiterà grandi concerti, masterclass e gemellaggi internazionali.

Tra gli eventi, una serata di gala sul Grande Cinema Italiano in musica, con la partecipazione straordinaria di Mario Biondi, Amii Stewart , Stefano Fresi, Franco Micalizzi e altri grandi ospiti a sorpresa. Già sold-out le tre proiezioni di “Star Wars A New Hope” con orchestra dal vivo, in collaborazione con Disney Concert e Lucasfilm.

Sono intervenuti: Marco Patrignani (Ceo Forum Studios|Presidente Orchestra Italiana Cinema, Direttore Artistico Roma Film Music Festival), Ludwig Wicki (Direttore d’orchestra, Direttore musicale del Roma Film Music Festival), Franco Micalizzi (Musicista e compositore), Roberto “Pivio” Pischiutta (Musicista e compositore, Presidente ACMF – Associazione Compositori Musica per Film), Alessandro Onorato (Assessore ai Grandi Eventi, Turismo, Moda e Sport di Roma Capitale), Massimiliano Montefusco (Direttore Generale Radio Dimensione Suono), Leonardo Metalli (Giornalista).

“Questa prima edizione del Roma Film Music Festival offre l’occasione per valorizzare una risorsa importante di Roma: la sua tradizione cinematografica nella produzione di colonne sonore. Il cinema suona a Roma ed è in luoghi come i Forum Studios che questo è ancora più evidente, dove si respira la storia dei grandi compositori che hanno scritto musiche da Oscar e tanti altri capolavori. Nei giorni del Festival Roma si confermerà la capitale del cinema mondiale, con addetti ai lavori e appassionati che parteciperanno alle masterclass e assisteranno ai concerti dedicati. Un’occasione in più che contribuisce alla promozione e alla destagionalizzazione dei flussi turistici. È un grande evento, che abbiamo promosso con la comunicazione istituzionale e la visibilità sui canali social di Roma Capitale”. Ha dichiarato in conferenza Alessandro Onorato, l’assessore capitolino ai Grandi Eventi, Turismo, Moda e Sport.