Romics, il programma della XXIX edizione

Quattro giorni di eventi, appuntamenti, mostre, anteprime e incontri: tutto è questo è Romics, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games, che apre le porte della XXIX nei padiglioni della Fiera di Roma dal 6 al 9 ottobre. Partecipazione diretta, approfondimento, novità, premiazioni sono le caratteristiche dell’atteso festival che anche quest’anno ospita oltre 250 espositori delle numerose industrie culturali creative presenti sul territorio italiano. “Tante le novità della ventinovesima edizione di Romics – le parole di Sabrina Perucca, Direttrice Artistica di Romics – Grandi autori celebrati con l’assegnazione del Romics d’Oro, straordinarie mostre di originali, grandi eventi e concerti ospitati nel Pala Romics”.

I Romics d’Oro del 2022 saranno assegnati all’artista giapponese, dal cuore italiano, autrice di fumetti, illustratrice e animatrice, Yoshiko Watanabe, anche autore della nuova illustrazione che accompagna la nuova edizione di Romics con Sakina, lo spirito dell’airone, autrice di fumetti, animatrice e illustratrice giapponese, al maestro spagnolo del fumetto Jordi Bernet, al visual effects supervisor brasiliano Fabricio Baessa, al Robespierre del fumetto italiano Filippo Scòzzari, al concept artist dei capolavori hollywoodiani Jama Jurabaev cui il Romics dedica una mostra incentrata sulle sue opere di fantascienza, un incontro nel Pala Romics e una performance di scultura in realtà virtuale.

Accanto alle imperdibili mostre dedicate ai Romics d’Oro, Romics ospiterà “Andiamo Avanti Noi” la mostra collettiva di fumettisti e illustratori per Emergency che raccoglie 30 opere originali sulla preziosa eredità lasciata da Gino Strada di trasmettere una cultura fatta di diritti e di pace per mano di importanti autori come Milo Manara, Zerocalcare, Stefano Disegni, Lorenzo Terranera.

Numerosi gli eventi e gli appuntamenti: Topolino dedica a Romics una cover esclusiva e a tiratura limitata accompagnata da un incontro di approfondimento, ma ci saranno anche Silver e Lupo Alberto con un originale progetto, la celebrazione dei 60 anni di Diabolik, i festeggiamenti per i 50 anni di Lady Oscar con un incontro speciale dedicato al rivoluzionario manga, il lancio di cartoni che difendono l’ambiente, Pasolini. Il privilegio del pensare – Verso le nuove generazioni, percorso originale che omaggia la figura di Pasolini in tutta la sua umanità. Cristina D’Avena, la voce più amata delle sigle di cartoni animati, protagonista sabato 8 ottobre presso il Pala 8 – Sala Grandi Eventi e Proiezioni, Alice Pasquini, in arte Alicè, fra le poche esponenti femminili affermate a livello internazionale, protagonista del movimento street art che si concentra sulla rappresentazione di una donna lontana dallo stereotipo donna-oggetto, lo storyboard artist Marco Valerio Gallo, il regista Gabriele Mainetti, il fumettista Alessandro Barbucci,in un viaggio alla scoperta del fumetto Young Adult. E fra i numerosi appuntamenti, la prima edizione di Musicomics – Premio Musica per immagini, dedicato ai professionisti della musica per l’animazione. Torna l’Artist Alley di Romics dedicata ad autori, autrici e alle più grandi matite del fumetto italiano ed internazionale coinvolti in un appassionante talk, ma torna anche l’attesissimo Romics Cosplay Award con le sue sfilate, ma non mancheranno neppure le attese anteprime cinematografiche dedicate a eroi, antieroi e giovani “extra-ordinari” sul palco del Pala 5 di Romics, nel Movie Village. Fra le anteprime, l’horror Piove, Amanda, dramedy italiano. Ma non mancano le aree dei padiglioni dedicate ai giochi, al Free to Play e ai tornei con sfide su pc, numerose star del web come Xiao, Ale e Piè, Lorenzist, Marcy. Anche quest’anno l’accesso alla manifestazione è consentito esclusivamente ai visitatori che avranno acquistato preventivamente il biglietto. I biglietti sono acquistabili esclusivamente dal sito www.romics.it o presso i rivenditori autorizzati Vivaticket. Programma ed eventi in costante aggiornamento sul sito www.romics.it.

Fabiana Raponi