X° Stagione Teatrale 2022-2023 – CENTRO CULTURALE ARTEMIA

10 anni di amore e passione per quello che facciamo, per la gente, per l’arte e per la cultura, 10 stagioni di pura emozione e condivisione.

Abbiamo superato momenti difficili, ma abbiamo anche riso e pianto, e ci siamo commossi più di mille volte. Posso dire che è valsa la pena e che lo rifarei altre 10, 100 volte, perché l’emozione è quella scintilla che mi fa sentire che vale la pena di vivere questa vita e che dà un senso al tutto.

Come di consueto, ho programmato la X° Stagione Teatrale del Centro Culturale Artemia suddividendola in Festival e Rassegne a tema ma anche con alcuni spettacoli fuori dalle rassegne tradizionali.

Siccome la nostra realtà nasce proprio dalla volontà di dare spazio ad ogni tipo di Arte, le rassegne teatrali saranno come al solito accompagnate da mostre d’arte, ma anche da serate dove la musica e la letteratura occuperanno un ruolo importante all’interno delle

tematiche proposte.

Ma andiamo per ordine. La grande novità di quest’anno è l’inserimento in stagione della 1° edizione della nostra Rassegna Teatrale a tematica LGBTQ+: ARTEMIA+

Una rassegna che avrei voluto inserire in programmazione tempo fa che ha dovuto aspettare la fine dell’emergenza sanitaria per “nascere”.

Oggi per fortuna, dopo aver ospitato durante 2 anni l’unica Milonga Queer stabile d’Europa e dopo aver inaugurato il Roma Pride del 2021, siamo pronti per dare spazio anche a quest’universo che, vista la situazione socio-politico-culturale attuale, sento “l’urgenza” di proporre attraverso uno degli strumenti più potenti che io conosca per “raccontare”: IL TEATRO. Teatro per abbattere pregiudizi, per difendere ogni diritto, per avvicinare storie lontane dalle proprie. Per immedesimarsi e rendersi conto che (chi più e chi meno) forse tutti abbiamo subito qualche discriminazione almeno una volta nella vita (e lo dice una che nel proprio paese di nascita viene chiamata “l’italiana” ed in Italia, dove abito da più di 28 anni, viene identificata come “l’argentina”) e che proprio nella diversità e nell’accettazione di essa, si annida la possibilità di crescita sia personale come culturale e sociale.

Oltre a questa nostra nuova rassegna teatrale a tema, ci sarà anche durante il mese di febbraio la già nota Rassegna ARTEMIA OFF che ha lo scopo di valorizzare i lavori focalizzati sulla ricerca di nuove e diverse forme drammaturgiche, lontane dalla scena teatrale tradizionale.

Durante il mese di marzo invece sarà la volta di una rassegna che celebra “l’universo femminile” attraverso il Teatro (e non solo) e che ogni anno è seguita da più persone riscuotendo un grande successo di pubblico, parlo della Rassegna Teatrale IL SIPARIO DELLE DONNE.

Poi, lungo tutto l’anno, ci sarà anche la rassegna dedicata a quel target di pubblico che mi dà tanta soddisfazione e che personalmente ritengo sia uno dei più importanti: i bambini e le bambine.

La rassegna teatrale UN TEATRO DA RAGAZZI è pensata per accendere la passione per questa arte nelle generazioni future. Un modo di prendersi cura dei nostri piccoli stimolando la loro sconfinata immaginazione ma anche del Teatro, che ha bisogno di nuova linfa per continuare ad esistere, anche quando noi non ci saremo più. Ritengo che formare il pubblico dei più piccoli (con spettacoli onesti e che propongano contenuti studiati per ogni fascia di età) sia di vitale importanza per il futuro e la qualità del Teatro stesso.

Infine, visto che Artemia durante i giorni infrasettimanali, si occupa anche di didattica, durante il mese di gennaio e quello di giugno presenta la Rassegna di Teatro Amatoriale AmAttori. Questa rassegna è ispirata al lavoro che in questi anni, tutti gli allievi non professionisti dei corsi di teatro del Centro Culturale Artemia realizzano con vera passione e amore. Quella stessa passione che porta gli attori professionisti a fare il proprio mestiere e che sono convinta che vada protetta e stimolata soprattutto negli allievi, quindi, visto il grande livello di spettacoli che in questi anni i nostri allievi e maestri sono riusciti a portare in scena, credo sia estremamente riduttivo chiamarli “saggi” e quindi si siano

guadagnati il diritto di essere presentati formalmente in un contesto di vera e propria rassegna: “AmAttori”.

Quest’anno non mancherà uno degli eventi più importanti della stagione, il Festival Nazionale di Corti teatrali – inCorti da Artemia, che quest’anno arriva alla sua 7 edizione. Una kermesse che riempie di gioia sia il pubblico come la giuria (che è formata da professionisti in competenze diverse e di alto livello) e negli artisti che ogni anno ci inviano le proprie proposte da tutti gli angoli dello stivale. Una kermesse che tante volte è servita per stimolare e creare un vero e proprio scambio artistico tra tutti i concorrenti. Un momento magico dove gli stessi Artisti finiscono per “fare il tifo” per i propri “avversari” stimolati dall’altissimo livello che ogni anno viene proposto al pubblico sul nostro palco.

Spero davvero che attraverso questa X° stagione arrivi al pubblico tutto l’amore e passione che dedichiamo ad ogni singola attività che qui dentro si svolge, perché prendendo esempio dall’ ”Artemia” (un piccolo crostaceo che sopravvive in ambienti ostili nell’oceano e che allo stesso tempo è di vitale importanza quale nutrimento che sostenta gran parte della fauna marina), siamo convinti che l’Arte e la Cultura, siano l’unico vero e sano nutrimento della nostra anima.

Maria Paola Canepa

Direttrice Artistica

CENTRO CULTURALE ARTEMIA

14 e 15 ottobre 2022

• ANFITRIONE

Regia e adattamento: Silvia Ponzo e Nino Sileci

Con: Davide Cherstich, Giacomo Cremaschi, Lorenzo De Santis, Silvia Ponzo, Caterina Rossi e Nicolas Varisco

Una produzione di: Opificio 03

29 e 30 ottobre 2022

• ALICE OLTRE LO SPRECO

Rassegna teatrale “UN TEATRO DA RAGAZZI”

Scritto e diretto da: Pier Paolo Palma

Con: Eugenio Delli Veneri , Pier Paolo Palma e Georgia de’Conno

Una produzione di: Red Roger Compagnia Teatrale

RASSEGNA TEATRALE A TEMATICA LGBTQ+

1° EDIZIONE 2022

Tutta la rassegna sarà accompagnata dalla mostra pittorica dell’Artista Giovanni Palmieri, che sarà esposta nella “Sala Lydia Biondi” dove il

pubblico potrà ammirarla prima e dopo ogni spettacolo.

4 novembre 2022 inizio Mostra:

• 2013-2022 #ARTISTFASHIONERD

Mostra personale antologica

di Giovanni Palmieri #artistfashionerd

a cura di Andrea Alessio Cavarretta #scrittoremetropolitano

KIROLANDIA corrente culturale

4, 5 e 6 novembre 2022

• TUO, HANS

Premio Miglior Spettacolo – 2° classificato al Festival “InCorti Teatrali del Centro Culturale Artemia” 6° edizione 2022 (spettacolo di durata integrale)

Scritto e diretto da: Miranda Angeli e Benedetta Nicoletti

Con: Andrea Lami, Matteo Munari e Francesco Polizzi

11, 12 e 13 novembre 2022

• ANITA AL BUIO

Di Priscilla Muscat e Matteo Scarfò

Regia di: Lucia Bellotti

Con: Priscilla Muscat

18, 19 e 20 novembre 2022

• QUELL'AMOR CH'È PALPITO

Vite, amori e passioni intorno a Pasolini

Testi liberamente tratti da P.P. Pasolini, S. Petrignani, E. Morante

Adattamento e regia: Emiliano Metalli

Voce e chitarra: Roberto Brega

Con la partecipazione di: Maria Mollicone e Flavia Moretti

25, 26 e 27 novembre 2022

• IL LATO OSCURO DEL DESIDERIO

Progetto artistico: Senith

Sviluppo performativo: A’mjla, Electra, Velvet Madonna, Senith, Angelo Venneri, Elisa Zedda

Movimenti coreografici:Mila Morandi Maiorelli, Angelo Venneri

Designer: Candy Paradise

Foto, video, grafica: Andrea Montanari

Montaggio video: Electra

A cura di Roberto Cavallini e Barbara Lalle

2 dicembre 2022

• ALL HAIL MACBETH

Monologo liberamente tratto dalla tragedia di “Macbeth” di William Shakespeare

Regia: Lorenzo De Santis

Con: Franco Nappi

3 e 4 dicembre

• SPIRITI NATALIZZI

Rassegna teatrale “UN TEATRO DA RAGAZZI”

Scritto e Diretto da: Pier Paolo Palma

Con: Eugenio Delli Veneri, Georgia de’Conno e Pier Paolo Palma

Una produzione di: Red Roger Compagnia Teatrale

9, 10 e 11 dicembre 2022

• ATTI DA LEGARE

Scritto da: Mattia Cirelli

Interpretato e diretto da: Mattia Cirelli e Angela D’Onofrio (Premio Miglior Attrice al Festival “InCorti Teatrali del Centro Culturale Artemia” 6° edizione 2022)

• Dal 20 al 29 gennaio 2023, per la rassegna di Teatro Amatoriale “AmAttori”,andranno in scena

tutti gli spettacoli teatrali di metà anno dei corsi e laboratori di recitazione del Centro Culturale Artemia.

4 e 5 febbraio 2023

• ARLECCHINO E PULCINELLA

Rassegna teatrale “Un Teatro da Ragazzi”

Scritto e diretto da: Benedetta Nicoletti

Con: Benedetta Nicoletti e Andrea Puglisi

ARTEMIA OFF

RASSEGNA DI TEATRO SPERIMENTALE OFF

7° EDIZIONE 2023

Tutta la rassegna sarà accompagnata dalla mostra d’arte di uno o più Artisti (ancora da assegnare), che sarà esposta nella “Sala Lydia Biondi”

dove il pubblico potrà ammirarla prima e dopo ogni spettacolo.

10 febbraio 2023

Inaugurazione Mostra d’Arte e Presentazione del libro:

• QUANDO IL FUMO SI DIRADA

momenti di una vita tra politica, arte e cultura partigiane

Autore: Federico Raponi

11 e 12 febbraio 2023

• GAETANO – FAVOLA ANARCHICA

Testo e regia: Riccardo Pisani

Con: Nello Provenzano

Musiche: Lenny Pacelli

Elementi di scena: Francesca Rota

Foto: Luca Scarpati e Amanda Marie Annucci

Una produzione: Contestualmente Teatro

17, 18 e 19 febbraio 2023

• LE VITE OLTRE LA COLLINA

Scritto da: Silvia Ponzo e Mariano Viggiano

Regia di: Mariano Viggiano

Con: Lorenzo De Santis, Francesco Di Crescenzo, Giorgia Lunghi e Silvia Ponzo

24, 25 e 36 febbraio 2023

• MADRE MONNEZZA

Scritto e diretto da: Danilo Caiano

Con: Gisella Cesari

Una produzione: SinNombre Teatro

IL SIPARIO DELLE DONNE

RASSEGNA DI TEATRO A TEMATICA UNIVERSO FEMMINILE

7° EDIZIONE 2023

Tutta la rassegna sarà accompagnata dalla mostra pittorica dell’Artista Plastica Paola Alviano Glaviano e che sarà esposta nella “Sala Lydia

Biondi” dove il pubblico potrà ammirarla prima e dopo ogni spettacolo.

3, 4 e 4 marzo 2023

• LALTRA

Un monologo tragicomico sulla violenza di genere

Con: Anna Cianca

Di Franca De Angelis

Regia di: Christian Angeli

10, 11 e 12 marzo 2023

• NUMBER ONE

Con: Francesca La Scala

Di: Giuseppe Grisafi

Regia di: Paolo Orlandelli

17, 18 e 19 marzo

• SETA – “Famiglia” è femmina perché finisce con la A

Regia e drammaturgia: Nino Sileci

Con: Valeria D’Angelo e Maria Sara Amenta

24, 25 e 26 marzo

• SAVOIR- FAIRE

Drammaturgia e regia di: SophiaAngelozzi e Ilaria Arcangeli

Con: SophiaAngelozzi, Ilaria Arcangeli, Francesco Buonfiglio e Damiano Lepri

31 marzo

• FESTA DI FINE RASSEGNA

Con Silvia Ponzo e “Baldi-Borozan Duo Acustico”

1 e 2 aprile 2023

• ELEMENT 1

Rassegna teatrale “UN TEATRO DA RAGAZZI”

Scritto e Diretto da Pier Paolo Palma

Con: Eugenio Delli Veneri, Giselle Marucci e Pier Paolo Palma

Aiuto regia di: Georgia de’Conno

Una produzione di: Red Roger Compagnia Teatrale

14, 15 e 16 aprile 2023

• INCORTI DA ARTEMIA – FESTIVAL NAZIONALE DI CORTI TEATRALI

7° edizione 2023

Per il 7° anno il Centro Culturale Artemia di Roma torna a presentare il suo Festival Nazionale di Corti Teatrali, dedicato ad artisti e gruppi operanti nel territorio

nazionale italiano.

La finalità del festival è di dare visibilità e spazio a tutti coloro che nel nostro paese s’impegnano nella ricerca di nuove proposte drammaturgiche, offrendo

l’occasione della messa in scena del proprio spettacolo e del confronto con il pubblico ed esperti del settore.

Alla giuria sarà assegnato il compito di scegliere la Migliore Attrice ed il Miglior Attore, il Miglior Testo Originale ed il Miglior Spettacolo al cui artista o gruppo

realizzatore sarà assegnato un premio del valore di €500,00 ma anche la partecipazione alla stagione teatrale 2023/24 del Centro Culturale Artemia di Roma, con

un lavoro di normale durata.

Il 21 aprile 2023, andrà in scena la “SERATA DI GALA” dove replicheranno i corti vincitori.

28, 29 e 30 aprile 2023

• UNICUM

Di: Giorgio Tosi

Regia di: Bruno Petrosino

Con: Giancarlo Di Giacinto e Romano Maggiora Vergano

5, 6 e 7 maggio 2023

• EDISON VS. TESLA

Spettacolo / Premio “Miglior Spettacolo” InCorti da Artemia – 6° edizione 2022

Testo di: Pier Paolo Palma

Regia di: Georgia de’ Conno

Con: Pier Paolo Palma ed Eugenio Delli Veneri

Una produzione di: Red Roger Compagnia Teatrale

12, 13 e 14 maggio 2023

• ISMAEL – IN VIAGGIO DALLA SIRIA

Spettacolo / Premio “Premio del Pubblico” InCorti da Artemia – 6° edizione 2022

Scritto, diretto ed interpretato da:

Massimiliano Frateschi (Premio “Migliore Attore” InCorti da Artemia – 6° edizione 2022)

Per la Compagnia “La Gabbia Teatro”

19, 20 e 21 maggio 2023

• LA CASA DI MAGDALENE

Scritto e diretto da: Eleonora Di Raffaele

Con: Martina Bonati, Eleonora Di Raffaele, Sara Miele e Jacopo Vescovi

26, 27 e 28 maggio 2023

• I NOSTRI FIGLI SI AMANO

Di: Antonio Mocciola

Regia: Giorgia Filanti

Con: Serena Borelli e Fiorentino Cioppa

• Durante il mese di giugno 2023, per la rassegna di Teatro Amatoriale “AmAttori”, andranno in scena tutti gli spettacoli teatrali di fine anno dei corsi e

laboratori di recitazione del Centro Culturale Artemia.

• LABORATORIO RACCONTARE IN TEATRO

Tutti i lunedì dalle 19 alle 21

La lezione di prova gratuita è prevista lunedì 3 ottobre 2022

Conduce EMILIANO METALLI

• CORSO DI CONVERSAZIONE IN SPAGNOLO

CURSO DE CONVERSACIÓN EN ESPAÑOL

Tutti i martedì dalle 16.45 alle 18.45

La lezione di prova gratuita è prevista martedì 4 ottobre 2022

Conduce MARIA PAOLA CANEPA

• LABORATORIO DI RECITAZIONE CINEMATOGRAFICA

Tutti i martedì dalle 16 alle 19

La lezione di prova gratuita è prevista martedì 4 ottobre 2022

Conduce ANGELA FAVELLA

• CORSO DI CANTO INTERPRETATIVO

Tutti i martedì dalle 19 alle 21

La lezione di prova gratuita è prevista per martedì 4 ottobre 2022

Conduce: ELEONORA DI RAFFAELE

• LABORATORIO DI DRAG QUEER

Atelier in Queer

Tutti i martedì dalle 20 alle 21.15

La lezione di prova gratuita è prevista martedì 4 ottobre 2022

Conduce: SENITH

• LABORATORIO DI TEATRO PER BAMBINI

Tutti i mercoledì dalle 17 alle 18.30

Lezione di prova gratuita e inizio corso: mercoledì 5 ottobre 2022

Conduce: DAVID PIETRONI

• LABORATORIO DI TEATRO GESTUALE

Scegli il giorno più adatto alle tue esigenze:

Laboratorio QDM: Tutti i mercoledì dalle 20 alle 22

Laboratorio QDG: Tutti i giovedì dalle 21 alle 23

Le lezioni di prova gratuita sono previste per:

Laboratorio QDM: Mercoledì 5 ottobre 2022

Laboratorio QDG: Giovedì 6 ottobre 2022

Conduce: DAVID PIETRONI

• LABORATORIO DI TEATRO IN SPAGNOLO

TALLER DE TEATRO EN ESPAÑOL

Tutti i giovedì dalle 19 alle 21

La lezione di prova gratuita è prevista giovedì 6 ottobre 2022

Conducen: EMILIANO METALLI & ELISA CILIA

• CORSO DI TANGO ARGENTINO

Tutti i giovedì dal 6 ottobre 2022

Principianti: dalle ore 19 alle 20.15

Intermedi/avanzati: dalle ore 20.15 alle 21.30

Lezione di prova SOLO PER PRINCIPIANTI: €10

(che in caso di iscrizione, saranno scontati dalla mensilità)

Conduce VICKY ARENILLAS

—–

Vi invitiamo a leggere le traiettorie e biografie dei Maestri che conducono tutti i nostri corsi e laboratori e che sono presenti

all’interno di ogni pagina dedicata e pubblicata all’interno del nostro website: www.centroculturaleartemia.org

Per tutte le informazioni dettagliate: www.centroculturaleartemia.org

CENTRO CULTURALE ARTEMIA

Direttrice Artistica:

Maria Paola Canepa

pcanepa@centroculturaleartemia.org