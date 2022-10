Al Verdi di Padova LOVETRAIN2020, il musical di Emanuel Gat

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Sarà un’ode appassionata al suono degli anni Ottanta quella che andrà in scena al Teatro Verdi di Padova domenica 30 ottobre alle ore 17.

Musikè, la rassegna di musica, teatro, danza promossa e organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, porterà sul palco LOVETRAIN2020, uno dei lavori più acclamati della stella della danza Emanuel Gat, coreografo tra i più affermati della sua generazione.

Il gigantesco musical contemporaneo ideato dal coreografo israeliano esplora le possibilità espressive ed emotive dell’intreccio tra strutture musicali e coreografiche attraverso le hit di una delle band di culto degli anni Ottanta, i Tears for Fears, esponenti di spicco della new wave britannica in quell’iconico decennio.

LOVETRAIN2020 si svolge in uno spazio carico di riferimenti, contrappunti e possibilità infinite, dove movimento e suono interagiscono per rivelare ancora una volta, e da un’angolazione diversa, gli strati evidenti ma quasi trasparenti in cui le persone si incontrano, si allontanano, si spingono e si tirano l’un l’altra, si interrogano, prendono le loro decisioni e vanno avanti.

In scena, in una vera e propria esplosione di energia, quattordici danzatori si tufferanno nella spinta utopica di un’epoca per esplorare l’intreccio tra danza e musica pop.

Ingresso gratuito con prenotazione

sul sito www.rassegnamusike.it

fino ad esaurimento posti

Per informazioni

info@rassegnamusike.it

www.rassegnamusike.it