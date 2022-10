LE CIRQUE WORLD’S TOP PERFORMERS

CON I MIGLIORI ARTISTI AL MONDO

DEL CIRCO CONTEMPORANEO

PRESENTA: ALIS – Christmas Gala

SHOW UNICO AL MONDO, ANCORA

PIÙ EMOZIONANTE, MERAVIGLIOSO, SPETTACOLARE

IN ITALIA E BELGIO DALL’11 NOVEMBRE 2022 ALL’8 GENNAIO 2023 :

Conegliano, Bassano, Lucca, Rimini, Modena, Bari, Catania, Bruxelles, Roma

Cuneo, 4/10/2022. Prevendite aperte e tanta voglia di tornare ad esibirsi davanti al

pubblico.

ALIS aprirà la tournée a CONEGLIANO (Zoppas Arena) e proseguirà a BASSANO

(PalauBroker), LUCCA (PalaTagliate), RIMINI (Stadium Rimini), MODENA (PalaPanini),

BARI (TeatroTeam), CATANIA (Teatro Metropolitan), ROMA (Palazzo dello Sport).

A poco più di un mese dal debutto anche il pubblico sembra impaziente e per soddisfare le

richieste sono state aperte nuove date per aggiungere le prime 4 repliche, in particolare a

Conegliano il 13 novembre ore 17, a Rimini il 2 dicembre ore 21, a Modena il 9 dicembre

ore 21 e a Roma il 4 gennaio 2023 ore 21.

A confermare il successo di questa produzione internazionale è anche il crescente

interesse all’estero. Come fu nel 2019 per il tour in Svizzera, nel 2022 ALIS farà tappa a

BRUXELLES al Cirque Royal, il tempio dello spettacolo in Belgio.

È un grande, atteso ritorno per Le Cirque WTP e, probabilmente, mai come nei tour

precedenti, lo spettacolo ALIS assume un significato speciale, che va oltre il piacere di

proporre al pubblico qualcosa di unico. Applaudito da oltre 200.000 spettatori entusiasti,

ma dopo un lungo periodo di stop forzato e un’esperienza che ha cambiato tutti e tutto,

oggi ALIS e Le Cirque WTP desiderano ritrovare il pubblico e tornare in scena,

promettendo che: “L’avventura, il viaggio e il sogno ricominceranno e questa volta

sarà ancora più emozionante, meraviglioso, spettacolare”.

Un collettivo di caratura mondiale, formato da 25 artisti selezionati tra i migliori del circo

contemporaneo, molti dei quali vantano partecipazioni in alcune delle produzioni di

maggior successo del Cirque du Soleil. Sono le star acclamate sui palcoscenici di tutto il

mondo, pluripremiate con i riconoscimenti più ambiti e prestigiosi per le performance che

le hanno rese famose, ma che presenteranno anche numeri inediti creati appositamente

per ALIS. Equilibristi, acrobati, clown, cantanti e musicisti, sul palco con 14 numeri

eccezionali e che in ogni disciplina tendono ai limiti delle possibilità umane.

Oltre 90 minuti di show senza interruzioni e senza mai usare animali.

ALIS è lo spettacolo che prende per mano lo spettatore e lo rende partecipe attraverso un

filo conduttore che attinge anche dalla letteratura fantastica dell’‘800 e dal capolavoro di

Lewis Carroll. Non c’è un inizio e una fine, ma un’esperienza densa di emozioni e

performance indimenticabili perché, come afferma Onofrio Colucci, Direttore Artistico e

Maestro di Cerimonia: “ALIS è un viaggio alla scoperta di ciò che non t’aspetti, per

imparare di nuovo a meravigliarsi”.

Prevendite e Info su ALISTICKET.IT

Sito: www.lecirquewtp.it

LE CIRQUE WORLD’S TOP PERFORMERS: LA PIU’ GRANDE COMPAGNIA

D’EUROPA

Dopo aver ideato e prodotto lo spettacolo ALIS nel 2016, ottenendo un successo

immediato oltre le aspettative e sempre con investimenti privati, senza alcuna sovvenzione

pubblica, LE CIRQUE WORLD’S TOP PERFORMERS ha raddoppiato nel 2019

producendo il secondo spettacolo TILT e nel 2021 ha ideato e debuttato con LA BELLE

VIE, un progetto nato per tour estivi.

Dal suo debutto, Le Cirque WTP vanta una collaborazione con più di 110 artisti “Top

Performers” di tutto il mondo. Oggi è la più grande compagnia in Europa ed è una storia

tutta italiana che porta la firma di Gianpiero e Alessandro Garelli. Gianpiero è il

fondatore di LE CIRQUE WORLD’S TOP PERFORMERS, grande appassionato di Circo

Contemporaneo, oltre che imprenditore dalla lunga esperienza internazionale. Al suo

fianco il figlio Alessandro, cofondatore e alla guida del Dipartimento Strategia, Marketing e

Comunicazione di Le Cirque WTP.

ALIS – Tour 2022-2023

CONEGLIANO – ZOPPAS ARENA

11 e 12 novembre ore 21.15

13 novembre ore 17 (apertura nuova data)

BASSANO – PALAUBROKER

18 novembre ore 21

19 e 20 novembre ore 17.30 e 21

20 novembre ore 17.30

LUCCA – PALATAGLIATE

25 novembre ore 21

26 novembre ore 17 e 21

27 novembre ore 17

RIMINI – STADIUM RIMINI

2 dicembre ore 21 (apertura nuova data)

3 dicembre ore 21

4 dicembre ore 17.30

MODENA – PALAPANINI

9 dicembre ore 21 (apertura nuova data)

10 dicembre ore 21

11 dicembre ore 17

BARI – TEATROTEAM

16 dicembre ore 21

17 dicembre ore 17 e 21

18 dicembre ore 17

CATANIA – TEATRO METROPOLITAN

23 dicembre ore 21.30

25 dicembre ore 17.30 e 21.30

26 dicembre ore 17.30

BRUXELLES – THEATRE CIRQUE ROYAL

29 e 30 dicembre ore 20

31 dicembre ore 16 e 21.45

1° gennaio 2023 ore 17.30

ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

4 gennaio 2023 ore 21 (apertura nuova data)

5 gennaio 2023 ore 21

6 gennaio 2023 ore 16.30 e 21

7 gennaio 2023 ore 16.30 e 21

8 gennaio 2023 ore 16

SCHEDE ARTISTI

ALCUNI TOP PERFORMERS DI ALIS 2022-2023

ONOFRIO COLUCCI

Maestro di Cerimonia e Direttore Artistico

Dotato di una solida esperienza e riconosciuto a livello mondiale ha una carriera eccezionale e già agli esordi viene definito “enfant prodige” del circo contemporaneo. Si è esibito in 60 Paesi con oltre 4.000 repliche ed è stato protagonista delle più importanti produzioni del Cirque du Soleil, come O a Las Vegas, Zaia a Macao, Zed a Tokyo. Ha diretto spettacoli internazionali ed è suo il ruolo principale nel celebre spettacolo Slava’s Snowshow, che il grande Slava Polunin gli ha affidato personalmente, eleggendolo a suo erede.

YVES DECOSTE & VALENTYNA SIDENKO Hand To Hand

Due stelle mondiali in scena per ALIS con il nome di Duo Viceversa. Yves Decoste fa parte sin dall’inizio della compagnia Le Cirque WTP, che ha scelto dopo essersi esibito in grandi produzioni del Cirque du Soleil, tra le quali La Magie Continue, Mystere, Quidam e Zed. Artista canadese celebrato in tutto il mondo è stato premiato con il Clown d’Argento al Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo: “Provo gioia all’idea di un ritorno sulle scene in Italia e attraverso la nostra performance spero di trasmettere al pubblico un’emozione, una visione della vita, la serenità.

Credo che oggi cerchiamo tutti di immaginare il futuro con ottimismo”.

Valentyna Sidenko è un’artista sublime, anche lei protagonista con il Cirque du Soleil in Zaia, Zed, Quidam, Joya. Talentuosa artista ucraina, a 6 anni ha iniziato ad allenarsi alla Circus School e a 14 anni ha frequentato il Cirque College di Kiev, prima di iniziare ad esibirsi con successo in tutto il mondo.

JONATHAN MORIN

Crossed Wheel

Una star, un artista di immenso talento con all'attivo oltre 1.000 partecipazioni negli show del Cirque du Soleil. La sua perenne ricerca dell’insolito e dell’innovazione lo ha ispirato per inventare un nuovo attrezzo, "The Crossed Wheel", che contraddistingue le sue performances e che ha conquistato il pubblico in tutto il mondo. Nel 2018 è stato premiato con il Clown di Bronzo al Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo. E’ un artista ed una atleta meraviglioso, applaudito e ammirato ovunque. Collabora sin dall’inizio con Le Cirque WTP ed è tra i protagonisti di ALIS.

PIPPO CROTTI

Comedy Artista, comico e attore irresistibile in scena, al cinema e in televisione. Il Cirque du Soleil lo chiama per il tour mondiale di Totem con oltre 1500 repliche. In Italia interpreta serie di successo, film e show per le più importanti reti TV: RAI, Mediaset e SKY. Pippo entra nei World’s Top Performers di Le Cirque nel 2018. Presenta un numero esilarante, ma anche disperato e che contagia puntualmente gli spettatori, perché inseguito da imprevisti incontrollabili dal primo all’ultimo istante.

KATRINA ASFARDI

Contorsionista

E’ una delle migliori artiste multidisciplinari del mondo ed è fra le novità della prossima edizione di ALIS. Il suo numero mette in mostra tutte le sue eccezionali doti di contorsionista. Nata in Lettonia si dedica con passione alla danza e alla ginnastica dall’età di 12 anni e rappresenta il suo Paese a competizioni internazionali. Prende parte a produzioni internazionali, tra cui Heart del Cirque du Soleil, si esibisce in tutta Europa, Libano e Macao, partecipa a Italia’s Got Talent & The Swiss Got Talent (2015). Katrina fa anche parte di Heart Ibiza Team, un progetto del fondatore del Cirque

du Soleil, Guy Laliberte, con Ferran & Albert Adria.

ADRENALINE TROUPE

Trampowall

Già dal nome si capisce l’intensità e la spettacolarità che è capace di esprimere questo collettivo ucraino di artisti formidabili e incontenibili. Sono i maggiori interpreti di una disciplina acrobatica che non ammette errori. La perfetta combinazione tra sport e arte circense ai limiti delle capacità umane. Un numero di pura energia con un susseguirsi di evoluzioni acrobatiche e atletiche da togliere il fiato e che immancabilmente coinvolge e scatena l’entusiasmo del pubblico.