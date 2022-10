Arie, il nuovo album di Ferruccio Spinetti

Si chiama “Arie” il nuovo album del contrabbassista Ferruccio Spinetti, in uscita venerdì 21 ottobre su cd e digitale per la Jando Music/Via Veneto Jazz. Anticipato dalla pubblicazione del singolo The River Song, Arie è un tributo al jazz italiano e ai suoi protagonisti che lo hanno reso celebre attraverso le loro composizioni.

Dopo le esperienze ultradecennali con Avion Travel, Musica Nuda e InventaRio, Ferruccio Spinetti mette la firma su un nuovo progetto (il primo, in verità, a suo nome) che coltivava da anni e che ha inciso insieme alla cantante Elena Romano, al pianista Giovanni Ceccarelli, al batterista Jeff Ballard e, come unica guest, alla pianista Rita Marcotulli.

Arie è un atto d’amore nei confronti del jazz italiano, ma con un respiro e uno sguardo universale, per linguaggio e sentimento.

Tanti i musicisti da omaggiare, una selezione ampia, che abbraccia più generazioni. Nelle quindici tracce che compongono Arie, compaiono brani di Enrico Rava, Bruno Tommaso, Rita Marcotulli, Paolo Fresu, Enrico Pieranunzi, ma anche Enrico Zanisi, Luca Flores, Paolino Dalla Porta e molti altri. Brani che prendono una nuova vita, grazie anche all’interpretazione di Elena Romano e ai testi, scritti appositamente dalla Romano, da Peppe Servillo e dallo stesso Spinetti. Nel repertorio non mancano dei brani originali di Spinetti e Ceccarelli.

I concerti di presentazione sono il 30 novembre alla Casa del Jazz di Roma, l’1 dicembre al Blue Note di Milano, il 2 dicembre al Cotton Jazz Club di Ascoli Piceno; nel 2023, il 2 febbraio al Club Daytwenty9 di Caserta e il 18 marzo al Teatro Regina Margherita di Marcialla (FI). Le date sono in continuo aggiornamento sul sito e sui canali social di Ferruccio Spinetti, oltre che su quello del management Bubba Music.

Con la pubblicazione di Arie, si aggiunge un tassello importante nella carriera di Spinetti. Recentemente, è stato pubblicato anche il vinile di un concerto dedicato a De Andrè, con il duo Musica Nuda, insieme a Petra Magoni. Docente di contrabasso a Siena Jazz e al Conservatorio di La Spezia, direttore artistico del Premio Bianca D’Aponte, dedicato alle giovani cantautrici italiane, Ferruccio Spinetti partecipa sempre alla musica con stile, curiosità e originalità, diventandone ogni volta protagonista.

Tracklist

01 The River Song (Picco/Romano)

02 The Look in your eyes (Pieranunzi/Romano)

03 There is no truth (Zanisi/Romano)

04 Crepuscolo (Alessandro Giachero)

05 Ossessivostinato (Bruno Tommaso)

06 December (Spinetti/Romano)

07 Aria (Rava/Servillo)

08 Intro Drum (Ballard)

09 Fausto (Spinetti)

10 Meteores (Ceccarelli)

11 Passato futuro (Ceccarelli/Spinetti/Romano)

12 Lullaby for Ugo (Dalla Porta)

13 Vagabondi delle stelle (Marcotulli)

14 Un altro sé stesso (Fresu/Romano)

15 Versilia (Luca Flores)

Formazione

Elena Romano, voce

Giovanni Ceccarelli, pianoforte

Ferruccio Spinetti, contrabbasso

Jeff Ballard, batteria

guest

Rita Marcotulli, pianoforte

CONCERTI 2022/2023

30/11 Roma, Casa del Jazz

1/12 Milano, Blue Note

2/12 Ascoli Piceno, Cotton Jazz Club

2/02 Caserta, Club Daytwenty9 (2023)

18/03 Marcialla (FI) Teatro Regina Margherita (2023)

Le date sono in continuo aggiornamento sul sito e sui canali social di Ferruccio Spinetti, oltre che su quello del management Bubba Music.

Spotify https://open.spotify.com/artist/2fhNoOh4SrsOEXPWXxpD1f?si=g1BAQnPXS_ykn6_l21y1OQ

Apple Music https://music.apple.com/it/artist/ferruccio-spinetti/166619922

Amazon Music https://music.amazon.it/artists/B008L2HAN4/ferruccio-spinetti

Instragram www.instagram.com/ferrucciospinetti

www.ferrucciospinetti.com

www.jandomusic.com

www.viavenetojazz.it

Arie

il nuovo album di Ferruccio Spinetti

Un omaggio al jazz italiano

in uscita il 21 ottobre su CD e digitale

Jando Music/Via Veneto Jazz

con

Elena Romano, voce

Giovanni Ceccarelli, pianoforte

Ferruccio Spinetti, contrabbasso

Jeff Ballard, batteria

guest

Rita Marcotulli, pianoforte