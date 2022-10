BLOOD BROTHERS – THE BRUCE SPRINGSTEEN SHOW

STAGIONE TEATRALE 2022 – 2023 TEATRO VASCELLO

Romaeuropa Festival –Valentino Villa / Monica Piseddu / Claudine Galea

Au bord – 18 – 19 – 20 ottobre 2022 martedì mercoledì e giovedì h 21

https://romaeuropa.net/festival-2022/au-bord/

Ottobre 22 – 22 – 23 ottobre 2022 sabato h 21 e domenica h 18

https://romaeuropa.net/festival-2022/ottobre-22/

Vincitore del Roma Fringe Festival 2021

Lunedì 24 ottobre h 21 Estudio e Piccola Città Teatro

Ca/1000 drammaturgia Enrico Manzo

Regia Luisa Corcione – con Noemi Francesca

opere in scena di Rosaria Corcione e Luisa Corcione

voice over Lino Musella , Giacinto Palmarini

Vincitore del Roma Fringe Festival 2021, Targa Miglior Drammaturgia ( Enrico Manzo) , Premio Fersen per l’innovazione la ricerca, Premio Marcello Primiceri Miglior spettacolo

Ca/1000 vuole raccontare i momenti salienti della vita di Camille Claudel, artista di fine 800. Nelle sue opere, Camille Claudel è riuscita a scolpire l’animo umano, cogliendone la bellezza ma anche la crudezza. Gli elementi che accompagnano il personaggio di Camille in Ca/1000 sono rappresentati dal sonoro delle voci, da dipinti e da sculture.

prezzo € 15, Acquista i biglietti on line

info e prenotazioni 065881021 promozioneteatrovascello@gmail.com – promozione@teatrovascello.it

Teatro Vascello via Giacinto Carini 78 Roma Monteverde

Vincitore del Roma Fringe Festival 2022

Martedì 25 ottobre h 21

LADY GREY

Con le luci sempre più fioche

di Will Eno traduzione di Elena Battista, commissionata da BAM Teatro

con Alice Giroldini – regia Marco Maccieri

produzione Centro Teatrale MaMiMò e Teatro Nazionale Genova

presentato in speciale accordo con United Talent Agency, per gentile concessione di Arcadia & Ricono Srl

Una donna sola sul palco sta aspettando il pubblico per iniziare quella che sembra essere una conferenza, ma ciò che avviene è il tentativo di raccontarsi al mondo a partire dal ricordo di un compito che doveva svolgere da ragazzina a scuola. La bambina prende alla lettera il compito della maestra portando qualcosa di sorprendente: sé stessa. Premi Miglior Spettacolo, Migliore Attrice e Premio della Stampa al Roma Fringe Festival 2022

Progetto vincitore del bando “Mal di Palco 2018” Tangram, Torino

Prezzo € 15 Acquista i biglietti on line

info e prenotazioni 065898031 promozioneteatrovascello@ gmail.com – promozione@teatrovascello.it

Teatro Vascello via Giacinto Carini 78 Roma Monteverde

Flautissimo 2022/24ma edizione mercoledì 26 ottobre 2022 h.21

Il resto della settimana di Maurizio De Giovanni

con Peppe Servillo musiche eseguite dal vivo da Cristiano Califano

A Napoli il tempo si ferma tra una domenica pomeriggio e l’altra, quando la città si raccoglie intorno ad un pallone e le differenze sociali sbiadiscono fino a scomparire. Siamo dentro un bar della città vecchia, colorato dagli archetipi della società partenopea, tra una sfogliatella, un fritto fumante e l’ultimo pettegolezzo, in un chiacchiericcio diffuso che molto rappresenta la città. Servillo, in una magistrale interpretazione dell’opera di Maurizio De Giovanni, prende per mano lo spettatore e lo accompagna attraverso gli odori che salgono tra i tavolini del bar, tra le viuzze piene di vita e le passioni e paure dei suoi abitanti, in quel flusso di vita quotidiana che si nasconde dietro la sensuale passione del calcio che Napoli sola possiede.

Prezzi intero € 25, ridotto over 65, under 26 e nostri convenzionati € 18, ridotto studenti €15, info 065898031 promozioneteatrovascello@ gmail.com – promozione@teatrovascello.it

Teatro Vascello via Giacinto Carini 78 Roma Monteverde

Acquista i biglietti on line

Giovedì 27 ottobre h 20.45 in concerto

BLOOD BROTHERS – THE BRUCE SPRINGSTEEN SHOW

Una band senza rivali in Europa e con pochissimi rivali nel mondo, tanto che negli ultimi mesi sono arrivati i complimenti dal produttore dell’ultimo album di Bruce Springsteen e da 2 membri della E Street Band che da sempre accompagna il rocker americano.

Dai migliori teatri italiani ai grandi festival in giro per l’Europa ormai la band negli ultimi anni ha raggiunto grandi traguardi e si appresta a raggiungerne altri grazie anche alla produzione di Good Vibrations che da anni porta vari spettacoli in Italia ed Europa.

I Blood Brothers nascono a Livorno da un’idea di Francesco Zerbino voce e chitarra. Gli show sono energici, intensi, emozionanti e non potranno mancare i grandi successi del cantautore del New Jersey come Born in the Usa, Born to run, Hungry heart, Badlands, Dancing in the dark.

info e prenotazioni 065898031 promozioneteatrovascello@ gmail.com – promozione@teatrovascello.it

acquista on line prezzo 22 euro

29 e 30 ottobre sabato h 19 – domenica h 17 spettacolo adatto ai bambini, ragazzi e famiglie

Spaghetti Spettacolo di circo contemporaneo sulle migrazioni italiane di inizio secolo

Regia: Roberta Castelluzzo Aiuto regia: Linda Di Pietro Costumi: Nide Russo

Scenografia: Lisa Di Cerruti – guarda il video promo

Compagnia Materiaviva – durata 70’

Siamo intorno al 1920, sono gli anni delle importanti migrazioni degli italiani oltreoceano.

Valigie piene di storie, di speranze, di ricordi, di malinconia e di pasta.

Gli spaghetti saranno di nuovo sulla tavola, senza sapere se ci sarà una casa,

senza sapere quale sarà il futuro, ma quel rito, quell’odore, quel sapere,

tutto ciò darà di nuovo forma alla storia familiare, accompagnerà i ricordi e cullerà il sogno

di ricominciare. Tecniche usate trapezio, tessuto aereo, acrobatica, corda, palo cinese, roue cyr, verticalismo e manipolazione di oggetti, saranno alcune delle tecniche circensi che daranno un respiro fisico e acrobatico di straordinario coinvolgimento.

Le più celebri e popolari musiche dell’inizio del Novecento, accompagneranno i movimenti coreografici in aria e a terra, con un continuo contrappunto tra emozioni diverse e ritmi diversi.

Prezzi intero € 25, ridotto over 65, under 26 e nostri convenzionati € 18, ridotto studenti €15, info 065898031 promozioneteatrovascello@gmail.com – promozione@teatrovascello.it

Teatro Vascello via Giacinto Carini 78 Roma Monteverde

Acquista i biglietti on line

Qui di seguito invece le proposte dei nostri abbonamenti e card

CARD

Card Libera a 5 spettacoli a scelta su tutti e 28 gli spettacoli € 90 (ACQUISTA ONLINE)

Card Love a 2 spettacoli 4 ingressi a scelta su tutti e 28 gli spettacoli € 72 (ACQUISTA ONLINE)

ABBONAMENTI

Abbonamento Ponentino € 75 (5 titoli) (ACQUISTA ONLINE)

20 dicembre-22 gennaio Hybris

28 marzo al 2 aprile DAVID COPPERFIELD SKETCH COMEDY, un carosello dickensiano

4–7 aprile Ragazze al muro

2-14 maggio Miracoli metropolitani

16-28 maggio Thanks for Vaselina

SOSTIENI LA CULTURA VIENI AL TEATRO VASCELLO

#Prosa #Danza #Musica #Circo #Concerti #FestivaL #Eventi #Laboratori

Come raggiungerci Teatro Vascello Via Giacinto Carini 78 Monteverde Roma.

con mezzi privati: Parcheggio per automobili lungo Via delle Mura Gianicolensi, a circa 100 metri dal Teatro.

Parcheggi a pagamento vicini al Teatro Vascello: Via Giacinto Carini, 43/G, Roma;

Via Maurizio Quadrio, 22, 00152 Roma, Via R. Giovagnoli, 20,00152 Roma

Con mezzi pubblici: autobus 75 ferma davanti al teatro Vascello che si può prendere da stazione Termini, Colosseo, Piramide, oppure: 44, 710, 870, 871. Treno Metropolitano: da Ostiense fermata Stazione Quattro Venti a due passi dal Teatro Vascello. Oppure fermata della metro Cipro e Treno Metropolitano fino a Stazione Quattro Venti a due passi dal Teatro Vascello

In qualsiasi momento potrete accedere ai vostri dati e chiederne la correzione, l’integrazione, la cancellazione o il blocco Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, rispondendo a questa e.mail promozione@teatrovascello.it e scrivendo all’interno del messaggio cancella con la stessa mail da cui avete ricevuto la promozione

…