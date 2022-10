Cristina Corrada – “Sono qui, Nadia Toffa.

Cristina Corrada presenta un’opera intensa ed emozionante, in cui racconta

del suo percorso di evoluzione spirituale che l’ha portata ad avvicinarsi alla

metafonia e, in seguito, a instaurare uno speciale rapporto medianico con

Nadia Toffa, la compianta giornalista del programma televisivo Le Iene. Con

un’introduzione della scrittrice e giornalista Paola Giovetti e un’appendice

dell’esperto di metafonia Paolo Presi.

Casa Editrice: Edizioni Mediterranee

Collana: Esoterismo, medianità, parapsicologia

Genere: Saggistica

Pagine: 176

Prezzo: 14,50 €

«Mentre ero a tavola con la mia compagna Ramona sentii improvviso e irresistibile il

bisogno di fare una seduta di metafonia, attività alla quale io e Ramona ci

dedichiamo da tempo. Mi alzai subito, preparai tutto, mi sintonizzai come al solito

su una stazione inglese e chiesi se qualcuno voleva mettersi in contatto con me. Il

miracolo avvenne dopo pochi attimi: su una base musicale sentimmo chiare e nette

queste parole: SONO QUI, NADIA TOFFA»

“Sono qui, Nadia Toffa. Quando ascoltiamo con l’anima i miracoli possono

accadere” di Cristina Corrada è un’opera di saggistica in cui l’autrice racconta della

sua vita, delle sue ricerche e delle sue esperienze con la metafonia (chiamata

anche trans-comunicazione strumentale), cioè la pratica di registrare su nastro

magnetico le voci dei trapassati o di altre forze che si trovano sul piano astrale. Per

descrivere questo fenomeno ha deciso di portare all’attenzione dei lettori il suo

incontro più significativo: quello con Nadia Toffa, l’amata giornalista delle Iene

conosciuta soprattutto per le sue inchieste a favore dei più deboli e contro ogni

ingiustizia, scomparsa nel 2019 ad appena quarant’anni. Allo stesso tempo ci

racconta del prezioso legame che ha instaurato con la madre della giornalista, la

signora Margherita, la quale, avendo sempre avvertito la presenza di sua figlia

accanto a lei, ha subito accettato quello che l’autrice chiama “Il ritorno di Nadia”.

È stata proprio Nadia, pochi giorni dopo la sua morte fisica, a cercare un contatto

con Cristina tramite un sogno; tra loro c’è infatti una speciale connessione emotiva

che viene spiegata alla fine del testo, e che ha permesso alle due donne di

relazionarsi e di comprendersi – «Nadia credeva fermamente nel ‘dopo’. Credeva

anche che dobbiamo tornare sulla Terra molte volte, leggeva testi del buddhismo.

Era pronta… Già tre giorni dopo il trapasso si è fatta sentire da Cristina con

messaggi inequivocabili: “Il cuore qui batte”, cioè sono viva, e poi “Sono Nadia

Toffa”». L’autrice presenta il resoconto delle comunicazioni avvenute con Nadia, in

cui apprendiamo del suo cammino evolutivo attraverso dimensioni diverse, e della

sua volontà di trasmettere pace, serenità e soprattutto amore alla sua famiglia.

Cristina Corrada si interessa da molti anni di metafonia; insieme alla sua compagna

Ramona ha sperimentato diverse tecniche e ha imparato ad usare i principali

strumenti per comunicare con l’Aldilà. Nel riportare le sue esperienze medianiche

con Nadia, l’autrice vuole farci conoscere un’affascinante realtà che molti ignorano,

e desidera lasciarci un messaggio importante: «Spero che questo libro possa

infondere serenità e pace a tutte le persone che lo leggeranno: questo è il mio più

grande desiderio. E soprattutto per dare continuità a Nadia e al miracolo che lei è

riuscita a fare non solo per noi ma per tutti. Ha fatto capire che non bisogna mai

perdere la speranza, che LORO sono sempre accanto a noi e che ci amano come

hanno sempre fatto».

SINOSSI DELL’OPERA. Il resoconto di un contatto con l’Aldilà attraverso la metafonia – la

registrazione delle dei trapassati su nastro magnetico – reso straordinario perché a

parlare è la giornalista de Le Iene, scomparsa prematuramente il 13 agosto 2019. Fedele

al suo carattere coraggioso e intraprendente, Nadia ha subito individuato il modo per dare

notizia di sé tramite Cristina, autrice di questo libro, sollecitandola a cercare mamma

Margherita per farle sapere che la sua Nadia è viva e attiva ed è sempre accanto ai suoi

cari. Questa testimonianza consentirà a tanti di capire che loro dall’altra parte,

desiderano comunicare con noi per farci sapere che sono vivi e non si dimenticano di noi.

BIOGRAFIA DELL’AUTRICE. Cristina Corrada vive e lavora a Voghera, si occupa da

molto tempo di metafonia insieme alla sua compagna Ramona. Dopo anni di

sperimentazione è giunta alla consapevolezza che la morte, che tanto ci spaventa, non è

in realtà la fine di tutto, ma semplicemente un passaggio: l'anima lascia il piano fisico per entrare in un’altra dimensione, l’Aldilà, la nostra casa di origine.

