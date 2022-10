Dessert Sartre di Di Mauro e Bertola al Teatro Astra di Torino – recensione

Retrogusto Pop per il Dessert Sartre di Di Mauro e Bertola al Teatro Astra di Torino

Per l’undicesima edizione del Festival Play With Food – La scena del cibo va in scena Dessert Sartre di Michele di Mauro e Stefania Bertola, con l’interpretazione della compagnia milanese PianoinBilico, gruppo di attrici squisite e affiatate in attività dal 2004.

Il pubblico entra in sala dopo aver gustato il prelibato aperitivo preparato dai Cuochivolanti con i prodotti di Fiorfood, di Agrisalumeria Luiset e dei Maestri del Gusto di Torino e provincia 2021/2022. Un omaggio alle primizie del territorio e all’eccellenza nostrana, particolarità gustosa di questo festival che da undici anni coniuga con sapienza e arte teatro e cibo.

In scena un tavolo, le attrici sedute, un megafono colorato, sgargianti oggetti e verde pistacchio il soprabito di una di esse. Un proiettore slegato dal contesto condisce la tavola imbandita di fogli, testi, tomi vergati e penne, un computer e sguardi arrufatti e ridenti ad accoglierci entranti. E qui inizia il pasto nudo del testo che nasce dalla materia prima del contendere: che spettacolo presentare al festival Jouer avec le dinner che ha invitato il gruppo teatrale a esibirsi con un menù raffinato di scena in relazione al tema del cibo? In bilico sul piano saporito della vita che infrange con occhio pepato la quarta parete insipida della platea illuminata a giorno, le attrici grattugiano di gusto un testo liquido e sapiente, mai banale, cucinato con arte naturale e continue citazioni. Un profluvio croccante che passa dal fritto misto Pirandello all’agrodolce Patrizia Valduga, tuffando i versi speziati di Vivian Lamarque nella panna acida di Pasolini. Un menù esilarante, sfrigolante e ben condito, con sale marino come onda che serpeggia di alti e bassi, risate e facezie, tocchi

erotici al peperoncino, turpiloqui q. b. e una cascata di risate dal pubblico, travolto da una stratificazione efficacissima di testo sublime e azzeccatissima interpretazione. Che dire, la prima ora è antipasto-primo- secondo e contorno che lascia i testimoni di questa serata con il pelato, pardòn palato, piacevolmente stuzzicato, ma manca l’ultima portata, il suggello decisivo: il dessert, il dessert sartre. Un video esilarante al limite della performance pantagruelica a base di briochine pan di stelle, ci porta, come un sorbetto cosmico, al dessert spolverato di panna. Ecco di bianco vestite le attrici nei panni delle donne de Le Troiane di Sartre interpretare in sollucchero una fetta del testo squisito dell’autore francese che chiude in un turbinio di emozioni lo spettacolo incredibilmente denso, vario e dai sapori quanto mai speziati. Nulla è lasciato al caso, gli ingredienti incredibilmente bilanciati ci portano a spasso per il girone dei golosi di teatro e di cinema, cucinando per le nostre anime un menù che trova nel dessert di chiusura una sorprendente pietanza scenica dal retrogusto pop.

Visto il 2 ottobre 2022

Teatro Astra – Torino

DESSERT SARTRE

di Stefania Bertola & Michele Di Mauro

una produzione PianoinBilico e GecoB Eventi

con Livia Castiglioni, Silvia Ferretti, Silvia Giulia Mendola, Silvia Rubino

orizzonti sonori Elvis Flanella

elementi di scena/costumi Billy D’Alessandro

assistente alla regia Francesca Ziggiotti

regia Michele Di Mauro