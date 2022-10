Ditegli sempre di sì

di Eduardo De Filippo

con Carolina Rosi e Tony Laudadio

Dal 18 al 30 ottobre va in scena, al Piccolo Teatro Strehler, l’esilarante e

caustica commedia di Eduardo, con Carolina Rosi e Tony Laudadio. Il testo è un

congegno perfetto, in equilibrio tra comico e tragico, per esplorare i labirinti

della mente umana tra “normalità” e “pazzia”.

Ditegli sempre di sì è una fra le commedie meno note di Eduardo e, pur conservando note farsesche, suggerisce riflessioni profonde sul labile confine tra salute e malattia mentale. È un’opera vivace, colorata, il cui protagonista è un pazzo metodico con la mania della perfezione. Michele è stato per un anno in manicomio e solo la fiducia di un medico ottimista gli ha permesso di ritornare alla vita normale. È un pazzo tranquillo, cortese, all’apparenza l’uomo più normale del mondo, ma in verità la sua follia è più sottile perché consiste nel confondere i suoi desideri con la realtà che lo circonda; eccede in ragionevolezza, prende tutto alla lettera, ignora l’uso della metafora, puntualizza e spinge

ogni cosa all’estremo; tornato a casa si trova a fare i conti con un mondo assai diverso dagli schemi secondo i quali è stato rieducato in manicomio. Tra equivoci e fraintendimenti alla fine ci si chiede: chi è il vero pazzo? Elledieffe-La Compagnia di Teatro di Luca De Filippo ha affidato la regia a Roberto Andò, abituato a muoversi tra cinema e teatro, qui alla sua prima esperienza eduardiana. Una produzione importante per la Compagnia, che continua, nel rigoroso segno di Luca, a rappresentare e sostenere l’immenso patrimonio culturale di una delle più antiche famiglie della tradizione teatrale. Nel ruolo di Michele, Tony Laudadio; in quello di sua sorella Teresa, Carolina Rosi.

Piccolo Teatro Strehler (Largo Greppi – M2 Lanza), dal 18 al 30 ottobre 2022

Ditegli sempre di sì

di Eduardo De Filippo

regia Roberto Andò

con (in ordine di locandina) Carolina Rosi, Tony Laudadio, Andrea Cioffi, Antonio D’Avino,

Federica Altamura, Vincenzo Castellone, Nicola Di Pinto, Paola Fulciniti, Viola Forestiero,

Vincenzo D'Amato, Gianni Cannavacciuolo, Boris De Paola

scene e luci Gianni Carluccio

costumi Francesca Livia Sartori

aiuto regia Luca Bargagna, aiuto scene Sebastiana Di Gesu, aiuto costumi Pina Sorrentino

produzione Elledieffe – La Compagnia di Teatro di Luca De Filippo, Fondazione Teatro della Toscana con il contributo della Regione Campania L.R. n. 6/2007

Orari: martedì, giovedì e sabato, ore 19.30; mercoledì e venerdì, ore 20.30; domenica, ore 16. Lunedì riposo.

Durata:115 minuti incluso intervallo

Prezzi: platea 33 euro, balconata 26 euro

Informazioni e prenotazioni 02.21126116 – www.piccoloteatro.org Milano, 14 ottobre

2022