Il Bar del Sole Tour di Raphael Gualazzi al Teatro Duse di Bologna

Il giovane cantautore marchigiano arriva a Bologna per presentare il Bar del Sole

Tour, dall’omonimo album uscito a giugno per Sugar Music. A distanza di due anni

da Ho un piano, Gualazzi torna live al Teatro Duse più carico che mai, in una veste

inedita che lo vede in scena in trio con Andrea Ulrich al contrabbasso e Gianluca

Nanni alla batteria.

Lunga barba, elegante e sorridente come sempre, Gualazzi regala al pubblico

bolognese due ore di ottima musica con una scaletta sapientemente cucita “sulle dita”

del cantautore che è anche (è bene ricordarlo) compositore, musicista, produttore e

arrangiatore. E sono proprio gli arrangiamenti forse, il punto forte di questo nuovo

tour. Sempre al piano, senza spartiti, Gualazzi interpreta i suoi più grandi successi in

una chiave musicale del tutto nuova, trasformando hits ritmate in dolci ballads e

proponendo alcuni fra i brani più ricercati del cantautorato italiano con rispetto,

amore e contaminazione fra i generi. Gianni Morandi, Ivan Graziani, Ornella

Vanoni e Sergio Caputo vengono così “affrontati” da Gualazzi con un’originalità

che spiazza. Accanto alle “perle” italiane e un omaggio particolarissimo (e virtuoso) a

Giuseppe Verdi, troviamo poi molti brani in inglese, alcuni dei quali interpretati in

duetto con la special guest Emma Morton, cantautrice jazz-folk scozzese (vincitrice

dell’European Social Sound Award della Commissione Europea e semifinalista di X

Factor Italia).

Il Bar del Sole rimanda ad un luogo intimo e intriso di ricordi caro al cantautore, il

caffè dove mosse i primi passi a Urbino esibendosi al piano diversi anni fa.

È la terza volta che assisto ad un concerto di Raphael Gualazzi, e ogni volta in me è

forte la sensazione di aver davanti un grande, grandissimo artista dalle mille

sfaccettature, le cui qualità sono più uniche che rare. La ricercatezza con cui si

avvicina ai grandi, l’umiltà e anche un po' la timidezza che traspare dal suo essere e

dai suoi discorsi, gli innumerevoli virtuosismi vocali ma soprattutto musicali fanno di

lui senza ombra di dubbio un fuoriclasse.

Erika Di Bennardo