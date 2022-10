IO NON SO CHI SEI – Teatro di Rifredi (Fi)

­ ­ ­ ­ di Giancarlo Pastore

adattamento e regia Angelo Savelli

con Alessandro Riccio e Nicola Pecci

e la partecipazione di Samuele Picchi

video scenografie Giuseppe Ragazzini

musiche eseguite al pianoforte da Federico Ciompi Si ringrazia Tedavi ’98 e Daniela Ortolani per la realizzazione dei costumi di Alessandro Riccio Lo spettacolo prende il titolo dall’incipit di “Insieme”, una delle più celebri canzoni di Mina: “Io non ti conosco, io non so chi sei…” E infatti il tema dello spettacolo è proprio questo: quanto si conosce veramente della persona che ci sta accanto? Quali zone d’ombra si celano in un rapporto di coppia? Di questo parlano i tre racconti di Giancarlo Pastore, con, però, una piccola variante, esposta senza enfasi né rivendicazioni: le sue tre coppie in scena sono coppie di soli uomini. Ma attenzione: non macchiette o scontati stereotipi, non intrecci cupi e auto-commiserevoli, ma storie quotidiane di affetti e relazioni che ci fanno tutti uguali nella diversità e tutti diversi nell’affrontare uguali problemi. Ispirato dal titolo canoro del libro di Pastore e armato di una buona dose di humor e di un tocco di malinconia, il regista Angelo Savelli ha creato un delizioso trittico musicale coadiuvato da due ottimi attori/cantanti, il camaleontico Alessandro Riccio e l’elegante Nicola Pecci, accompagnati in scena da Samuele Picchi e al pianoforte da Federico Ciompi e impaginato scenicamente da Giuseppe Ragazzini, videomaker ed artista visivo di grande talento, creatore de “Le finestre dei sogni” presso l’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.