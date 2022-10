TEATRO PRATI

“La fortuna con l’effe maiuscola”

Regia di Fabio Gravina

Scritta a quattro mani da Armando Curcio ed Eduardo De Filippo, è ambientata nella Napoli post-bellica e racconta la miseria e l’arte di arrangiarsi attraverso uno spaccato di vita familiare intriso di sberleffi, risate ed equivoci. Nel testo vengono condensati tutti gli elementi tradizionali della commedia, utili ad esaltare la condizione di bisogno, materiale e morale, e di ingiustizia familiare, sociale o addirittura esistenziale, dell’uomo.

La trama è nota: Giovanni Ruoppolo, vive con la moglie Cristina ed il loro figlio adottivo Erricuccio una vita di miseria, di stenti e di sventure. Sebbene ferito ed amareggiato, Giovanni non rinuncia mai alla lotta con la vita per affermare la propria dignità e si industria come può in mille iniziative che il più delle volte falliscono. Finalmente, un giorno, anche in casa Ruoppolo, inattesa, arriva la fortuna (con la F maiuscola). Infatti a Giovanni viene comunicato che è il destinatario di una grossa eredità lasciatogli da suo fratello Federico da poco morto in America.

Sta per diventare molto ricco, ma… ovviamente il finale Vi aspetta a Teatro!

Questa commedia fu portata al successo dalla Compagnia “I De Filippo” nei maggiori Teatri italiani e contribuì all’affermazione artistica dei tre fratelli (Eduardo, Peppino e Titina De Filippo) sulla scena nazionale.