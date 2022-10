Il Nice Festival Torino entra nel vivo domenica 23 ottobre con una programmazione di eventi outdoor, accessibili gratuitamente, che coinvolgerà l’intero centro di Torino. La manifestazione si rivolge tanto agli abituali fruitori di spettacoli teatrali, che verranno coinvolti in contesti outdoor e meno formali, quanto ai pubblici che solitamente non vanno a teatro e che verranno portati in luoghi come il Teatro Café Müller e il Teatro Maffei, entrambi esempi virtuosi di riqualificazione urbana.

Domenica 23 ottobre la Banda Rulli Frulli sarà protagonista di un doppio appuntamento: sarà infatti impegnata alle ore 12:00 in Piazza Galimberti in una performance di percussioni all’aperto in formazione Marching Band, seguita alle ore 15:00 da una performance statica, in formazione di 20 elementi, in Piazza Madama Cristina. Il gruppo è composto da ragazzi e ragazze di età diverse, al cui interno sono stati integrati allievi con disabilità. Rispetto e inclusione le parole d’ordine della band. Agli esordi nel 2010 il progetto, che oggi in formazione completa annovera sessanta membri, inizia proprio come marching band e i primi ragazzi che partecipano sono all’incirca una decina, allievi del corso individuale di batteria di Federico Alberghini.

Banda Rulli Frulli avrà quindi il compito di condurre il pubblico in Piazza Madama, fulcro di tutti i successivi eventi di giornata. Dalle ore 16:00 sarà possibile ammirare e vivere personalmente l’esperienza della poetica installazione musicale La dinamica del controvento, un viaggio senza tempo e senza spazio, una bilancia fatta di musica e persone che farà sognare ad occhi aperti tutti i presenti sulle note al pianoforte suonate da Irene Michailidis.

Alle 16:45 andrà in scena In Fabula di Fondazione Cirko Vertigo, spettacolo di circo contemporaneo che, partendo dalla fiaba di Cappuccetto Rosso, rivisita l’iconografia del lupo in chiave circense fra giocoleria, acrobatica e danza in un vortice coinvolgente, allegro e delicato. Gli interpreti in scena indagano i misteri del bosco incantato animato da strane e magiche creature. Le paure infantili, l’innocenza del gioco, la fiducia negli altri sono i concetti che vengono analizzati da lupi, Cappuccetti e creature del bosco che, nel mondo di In Fabula possono giocare insieme andando oltre tutte le diversità, tante quante le discipline circensi portate sul palco, con la regia di Nicola Virdis e Daniela Paci.

Si termina la giornata alle 17:30 con la travolgente ironia di Nuova Barberia Carloni di Teatro Necessario: tre aspiranti barbieri/musicisti si cimentano in manifestazioni di abilità davanti a un’enorme sala d’attesa, il loro pubblico, nell’attesa dell’agognato cliente. Questi artisti del cuoio capelluto sono determinati a curare, a suon di lozione, qualunque problema. Specchi rettangolari appannati dal tempo e ricoperti da una ragnatela di graffi, vecchie sedie cigolanti, arnesi arrugginiti, odore di brillantina e impazienti avventori in silenziosa attesa del proprio turno. Mezzo secolo addietro la barberia era luogo di ritrovo preferito dai signori, posto discreto, dove discutere liberamente, con musica, caffè, aneddoti balzani del fidato barbiere. La barberia, punto nevralgico del paese, è ricreata nelle sue atmosfere, in cui il barbiere cantava, suonava, serviva da bere, consigliava, intratteneva i suoi ospiti facendo barba e capelli. Spettacolo giocato sul tempo dell’attesa, attesa del cliente da parte dei barbieri che ingannano il tempo cimentandosi in singolari dimostrazioni di abilità, attesa anche da parte dello spettatore, il quale, a conti fatti, non può che “temere il peggio”.

Non solo spettacoli nel fine settimana del 22-23 ottobre per il Nice Festival. Sabato 22, infatti, alle ore 15:00 è previsto in piazza Carducci il workshop di giocoleria a cura di Fondazione Cirko Vertigo, che si ripeterà anche sabato 29 in piazza Galimberti sempre alle ore 15:00 (per informazioni e adesioni daniela.paci@accademiacirkovertigo.it). Domenica 23 ottobre, invece, alle 10:00 fra via Sacchi e via Nizza e alle 11:00 tra via Nizza e piazza Carducci è in programma il flash mob Caleidoscopio circense, a cura di Daniela Paci e Nicola Virdis.

Il Nice festival Torino è un festival diffuso multidisciplinare curato da Fondazione Cirko Vertigo in collaborazione con il Centro di Produzione blucinQue/Nice e il Cinema Teatro Maffei APS. Al festival, che ha ricevuto il patrocinio della Città Metropolitana di Torino, della Città di Torino e del Comune di Moncalieri, collabora la rete di teatri che ospitano gli appuntamenti del festival (Teatri Café Müller, Colosseo, Le Serre e Fonderie Limone) e i Comuni interessati dall’iniziativa (Torino, Grugliasco e Moncalieri), oltre che organizzazioni che a vario titolo svolgono attività di sviluppo culturale e sociale su Torino quali: Associazione Rilanciamo Via Sacchi, ASAI ASsociazione di Animazione Interculturale, Associazione culturale Giardino Forbito, Associazione di Promozione Sociale Si Può Fare Onlus. Il progetto, che riceve il sostegno di MIC, Città di Torino, Regione Piemonte, Fondazione CRT, Comune di Grugliasco e Iren, è vincitore del bando Attività di spettacolo dal vivo nelle periferie della Città di Torino.

Il mese di ottobre si chiuderà con quattro appuntamenti all’interno di tre differenti teatri di Torino. Il primo è fissato per mercoledì 26 ottobre alle ore 22 presso il Cinema Teatro Maffei. Diversità e inclusione saranno le parole chiave di Drama di Collettivo Drama, il queer cabaret nato a Milano alla fine del 2018. Sul palco drag queen e drag king, lip sync, live music, burlesque, danza e stand-up comedy con la conduzione di Ella Bottom Rouge. Giovedì 27 ottobre alle ore 20:00, e a seguire anche venerdì 28 e sabato 29 ottobre alle ore 21:30, al teatro Colosseo andrà in scena Gelsomina Dreams, dichiarato omaggio della regista e coreografa Caterina Mochi Sismondi al mondo felliniano, un viaggio onirico in bilico fra danza, musica dal vivo e amarcord circense tanto evocata nel lavoro cinematografico di Fellini, che prenderà vita attraverso il percorso degli artisti di compagnia blucinQue. Sempre giovedì 27 alle ore 21:30 il teatro Café Müller ospiterà Il circo delle pulci del Professor Bustric, gioco di prospettive tra l’infinitamente piccolo e l’infinitamente grande e metafora straordinaria per raccontare l’impossibile: Sergio Bini, in arte Bustric, riesce, con trucchi semplici eppure incomprensibili e sorprendenti, a suscitare la meraviglia negli occhi degli spettatori. Gli eventi del mese si chiudono domenica 30 ottobre alle ore 16:00 al Cinema Teatro Maffei con un appuntamento dedicato ai più piccoli: Ouverture des Saponettes di Michele Cafaggi, nel quale un eccentrico direttore d’orchestra porta il suo pubblico nel mondo fragile e rotondo delle bolle di sapone, per un “concerto” dove l’imprevisto è sempre in agguato. Da strani strumenti nasceranno bolle di ogni tipo.

Il festival proseguirà poi nel mese di dicembre con altri tre differenti appuntamenti presso il Teatro Café Müller, il Teatro Le Serre di Grugliasco e le Fonderie Limone di Moncalieri.

IL NICE FESTIVAL TORINO è un progetto di Fondazione Cirko Vertigo in collaborazione con Centro di produzione blucinQue/Nice e Cinema Teatro Maffei

con il sostegno di MIC, Città di Torino, Regione Piemonte, Fondazione CRT, Comune di Grugliasco, Iren Con il patrocinio di Città di Torino, Città Metropolitana di Torino, Comune di Moncalieri con il supporto di Associazione Rilanciamo Via Sacchi, ASAI ASsociazione di Animazione Interculturale, Associazione culturale Giardino Forbito, Associazione di Promozione Sociale Si Può Fare Onlus Grazie a Teatro Café Müller, Teatro Colosseo, Teatro Le Serre, Teatro Fonderie Limone

Progetto vincitore del bando Attività di spettacolo dal vivo nelle periferie della Città di Torino