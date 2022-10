LA NOSTRA STAGIONE SI APRE CON IL BOTTO! PREPARATEVI A STRABILARE CON LUCA LOMBARDO IN POUBELLE – without words! Già il titolo lo annuncia, vi farà restare senza parole.

Questo è uno spettacolo internazionale: Luca Lombardo lo ha portato in 10 nazioni con un successo travolgente.

Ricco di magia, trasformismo, clowenerie, adatto a tutta la famiglia.

Emozionante, coinvolgente, magico, sono gli aggettivi che più si addicono a questo indimenticabile show dove il pubblico è parte integrante del copione.

Dopo averlo visto vi sarà difficile non “volare” via con la fantasia.

Il TaG racconta