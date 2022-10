Teatri d’Imbarco dedica ai suoi primi vent’anni la nuova stagione del Teatro delle Spiagge

La nuova stagione del Teatro delle Spiagge di Firenze si apre venerdì 7 ottobre con la ripresa a grande richiesta di uno dei maggiori successi nazionali firmati Teatri d’Imbarco: “La leggenda del Pallavolista Volante”. È un omaggio alla vittoria nei campionati mondiali del nostro Volley nazionale, raccontata nei giorni scorsi in diretta dalla Polonia per Sky Sport proprio dalla voce Andrea Zorzi, protagonista insieme a Beatrice Visibelli dello spettacolo scritto e diretto da Nicola Zavagli. Ma la nuova stagione vuole soprattutto festeggiare il ventennale della compagnia: una nave salpata nell’autunno del 2002 e approdata dieci anni dopo tra le famose ‘navi’ del quartiere Le Piagge di Firenze, dove ha fondato il Teatro che tuttora dirige e gestisce.

Questa prima parte della stagione 22/23 va avanti fino al 18 dicembre con un cartellone tutto dedicato alla drammaturgia contemporanea e al nostro presente, da sempre al centro della ricerca artistica targata Visibelli/Zavagli. In scena testi di Fausto Paravidino, con la prima regionale di “Due fratelli”, un dramma claustrofobico sul disagio generazionale diretto da Maria Assunta Calvisi per L’Effimero Meraviglioso (13 ottobre); Hans Petter Blad, con il travolgente thriller psicologico “Uomini da poco”, una regia di Marco Di Costanzo prodotta dal Teatro dell’Elce (28-29 ottobre); Mariapia Veladiano (Premio Flaiano 2021) con “Rebecca. Uno spettacolo al buio”, un adattamento firmato da Marco Pasquinucci, qui anche regista e interprete di uno straordinario esperimento immersivo a luci spente (11 novembre); Francesco Gallelli e Luca Maria Michienzi, con “Spartacu strit viù. Viaggio sulla S.S. 106 ispirato alla lotta di Franco Nisticò” presentato in prima regionale dal Teatro del Carro (19 novembre), una storia di moderna ‘schiavitù’ ambientata sullo sfondo della famigerata ‘strada della morte’ tra Taranto e Catanzaro.

Il sipario delle Spiagge si chiude – ma solo temporaneamente – il 17 e il 18 dicembre con “Crinali. Viaggio teatrale dentro le storie di una comunità”, scritto e diretto a quattro mani da Nicola Zavagli e Beatrice Visibelli. Il nuovo progetto drammaturgico accende i riflettori del palcoscenico di via del Pesciolino – nel cuore del quartiere più popolare e multietnico della città – sulla realtà quotidiana della periferia fiorentina e sul senso di comunità che la attraversa. La vita dei quartieri di Brozzi, Le Piagge e San Donnino diventerà protagonista della scena, in un laboratorio che mira a creare drammaturgie originali di teatro-documentario, rifacendosi ai modelli pasoliniani di Ragazzi di vita e Comizi d’amore.

La stagione del Teatro delle Spiagge ha la direzione artistica di Beatrice Visibelli e Nicola Zavagli e la direzione organizzativa di Cristian Palmi, ed è realizzata anche grazie al contributo di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Firenze e Fondazione CR Firenze nell’ambito delle programmazioni culturali finalizzate a potenziare l’inclusione sociale delle periferie.

Nel frattempo continuerà la tournée nazionale degli spettacoli prodotti da Teatri d’imbarco con la drammaturgia e la regia di Nicola Zavagli: “La Mite” di Dostoevskij interpretata da Beatrice Visibelli, e “Kobane Calling On Stage“, l’adattamento teatrale della celebre graphic novel di Zerocalcare, realizzato in collaborazione con Lucca Comics & Games.

PROGRAMMA

Venerdì 7 ottobre ore 21.00

Teatri d’Imbarco

La leggenda del pallavolista volante

con Andrea Zorzi e Beatrice Visibelli

testo e regia Nicola Zavagli

Lo sport incontra il teatro e si fa metafora della vita: Andrea Zorzi, campione mondiale di pallavolo, e Beatrice Visibelli, attrice dalla carica esplosiva, dipingono un affresco teatrale dove una straordinaria vicenda personale s’intreccia con la cronaca e il costume di un paese intero. Dopo oltre 200 repliche nei teatri di tutta Italia, il testo di Nicola Zavagli torna sul palcoscenico dove è nato.

Giovedì 13 ottobre ore 21.00

L’Effimero Meraviglioso

Due fratelli

di Fausto Paravidino

con Noemi Medas, Federico Giaime Nonnis, Leonardo Tomasi

regia Maria Assunta Calvisi

Una vicenda claustrofobica che si consuma fra le quattro pareti di una cucina dove due fratelli, Boris e Lev, e la loro coinquilina Erika, convivono attraverso i piccoli riti della quotidianità che nascondono tensioni, provocazioni, fino ad arrivare a violenze verbali e non solo. Si amano? Si odiano? Il malessere di una generazione che, anche al cambiare del contesto storico, vive sempre lo stesso disorientamento.

Venerdì 28 e sabato 29 ottobre ore 21.00

Teatro dell’Elce

Uomini da poco

di Hans Petter Blad

regia Marco Di Costanzo

con Domenico Cucinotta e Stefano Parigi

Uno scrittore e marito esemplare e un rampante avvocato che nasconde una malcelata ammirazione per gli assassini che difende. E un cadavere scomparso. Il drammaturgo norvegese Hans Petter Blad ci accompagna in un dialogo vertiginoso e assurdo, cercando di mettere in crisi le definizioni alle quali siamo più ancorati: chi è la gente per bene? Quella che non dimentica mai l’ombrello quando piove? E chi sono, invece, gli altri?

Venerdì 11 e sabato 12 novembre ore 21.00

Officina Papage

Rebecca

tratto da La vita accanto di Maria Pia Veladiano

adattamento e regia Marco Pasquinucci

con Marco Pasquinucci

Una storia in bilico tra un appassionante giallo e una lucida, tagliente poesia. Rebecca è una donna brutta, di quella bruttezza quasi oggettiva che non suscita nemmeno pietà. Il pubblico non è rivolto verso un’immagine, ma verso una voce, in una sala teatrale completamente al buio. Quel buio “buono” che protegge Rebecca dal giudizio e le permette di abbandonarsi a una confessione delicata, voluta, necessaria.

Sabato 19 novembre ore 21.00

Teatro del Carro

Spartacu strit viù. Viaggio sulla S.S. 106 ispirato alla lotta di Franco Nisticò

testo Francesco Gallelli e Luca Maria Michienzi

regia Luca Maria Michienzi

con Francesco Gallelli

Una strada che diventa il pretesto per parlare di schiavitù, di sogni, di incontri umani, di paesaggi, di incidenti, di Beautiful, di mar Jonio, di lotta e di politica. È la strada percorsa da Spartacus nell’Antica Roma e da Spartacu, contemporanea incarnazione calabrese dell’antico schiavo trace, ed è la stessa percorsa anche dal politico Franco Nisticò, che ha combattuto tutta la vita per i diritti di chi quella strada la attraversa ogni giorno.

Sabato 3 dicembre ore 16.30

Il libro dei desideri

di Francesca Lumachi e Marina Calò

Temperino Rosso Edizioni

Laboratorio / Animazione alla lettura dal ‘Libro dei desideri’ – Per bambini dai 5 agli 8 anni

A partire dalle suggestioni offerte dal libro, un gioco in cerchio in cui capiterà di incontrare ospiti inattesi e bizzarri. Una balena, un cavallo, un riccio… tutti alla ricerca di una risposta alla stessa domanda: ma dove stanno i desideri?

Sabato 17 e domenica 18 dicembre ore 18.00 e ore 21.00

Teatri d’Imbarco

Crinali. Viaggio teatrale dentro le storie di una comunità

Drammaturgia e regia Nicola Zavagli e Beatrice Visibelli

Un insieme di ritratti, frutto artistico di un laboratorio svolto tra i quartieri di Brozzi, Le Piagge e San Donnino, in un’indagine sul campo alla ricerca del senso di comunità in periferia. Teatri d’Imbarco mette a confronto problematiche e virtù della nostra città, rifacendosi ai modelli pasoliniani di Ragazzi di vita e Comizi d’amore, in un laboratorio che mira a creare drammaturgie originali di teatro-documentario.

BIGLIETTI

12€ intero / 10€ ridotto

