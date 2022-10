Teatro dell’Opera di Roma, Tosca chiude la stagione del Costanzi

Sold out per Linea Opera per l'anteprima della Tosca. Dal 2 al 5 novembre il capolavoro romano di Puccini chiude la stagione del Costanzi. Gregory Kunde debutta nel ruolo di Cavaradossi.

Dopo il successo della seconda fermata con “Linea Opera” in occasione dell’anteprima di Tosca, il 30 ottobre alle ore 16.30, con otto autobus sold out dedicati che hanno collegato otto diversi Municipi cittadini con il Costanzi, il capolavoro romano di Puccini torna in teatro da mercoledì 2 novembre (ore 20.00, poi repliche fino al 5 novembre) nell’edizione storica della prima assoluta, avvenuta proprio sul palcoscenico del Costanzi il 14 gennaio 1900 alla presenza dello stesso compositore. Si preannuncia un grande successo per la ripresa dell’allestimento storico, quasi “filologico” che dal debutto nel 2015 al Costanzi, a ogni ripresa ha praticamente registrato il sold out e che adesso chiude la stagione 2021-2022 del Costanzi. “Merito” dell’accurata ricostruzione da parte di Carlo Savi dei bozzetti originali di Adolf Hohenstein nei tre luoghi simbolo di Roma, Sant’Andrea della Valle, Palazzo Farnese, Castel Sant’Angelo illuminati da Vinicio Cheli e la ripresa dei magnifici costumi del Novecento, ideati sempre da Hohenstein, ricostruiti da Anna Biagiotti. La regia, firmata da Alessandro Talevi e ripresa da Arianna Salzano, è del tutto tradizionale, con minimi interventi e viene di fatto ricostruita sulle numerose didascalie di Puccini seguite in modo così accurato e attento da ricostruirne con cura ciascuna idea, ciascun movimento immaginato dall’autore. Insomma una Tosca voluta da Puccini, che il pubblico potrà ammirare proprio come l’ha vista il compositore in occasione della prima. Sul podio dell’opera romana per eccellenza, su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica tratto dal dramma omonimo di Victorien Sardou che racconta il triangolo di amore e morte fra Tosca, Cavaradossi e il Barone Scarpia, ci sarà il Maestro Paolo Arrivabeni che dirigerà un duplice cast.

Nel ruolo di Floria Tosca si alterneranno Anna Pirozzi e Carmen Giannattasio (3 e 5 novembre), al debutto nel ruolo di Cavaradossi al Costanzi, il tenore statunitense Gregory Kunde, che si alternerà con Luciano Ganci (3 e 5 novembre), il Coro del Teatro dell’Opera di Roma è diretto dal maestro Roberto Gabbiani. Dopo la prima del 2 novembre, Tosca replicherà giovedì 3 (ore 20.00), venerdì 4 (ore 20.00) e sabato 5 (ore 18.00). Poi, inaugurazione della stagione 2022-2023 domenica 27 novembre con Dialogues des Carmélites (Dialoghi delle carmelitane) di Francis Poulenc con la regia di Emma Dante e la direzione musicale di Michele Mariotti. Info e dettagli su operaroma.it.

Fabiana Raponi