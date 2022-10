Teatro Le Maschere, Il viaggio di Finnicella

Prosegue la stagione del Teatro Le Maschere dedicata ai più piccoli: Fiabe e Biscottini! Venite a festeggiare Halloween da noi! Vi aspettiamo con i vostri costumi più spaventosi! Sarà in scena al Teatro Le Maschere, nella sezione “Fiabe e Biscottini” – Dal 30 ottobre al 6 novembre 2022 – Il viaggio di Finnicella, scritto e diretto da Gigi Palla, con Barbara Abbondanza, Valentina Marziali, Francesco Mistichelli, Gabriella Praticò. Una dolce streghetta di nome Finnicella, si innamora niente meno che del giovane Re e desidera ardentemente diventarne la moglie. Ma si sa: alle streghe non è concesso l’amore e le sue compagne, Agaviria e Brustolona, cercheranno in tutti i modi di dissuaderla. Ciò nonostante, Finnicella affronterà prove e difficoltà, per altro senza il sussidio dei propri magici poteri e incontrerà noti personaggi di altre fiabe, per lasciarsi poi convincere da un sorprendente comico mago Merlino, che la vera bellezza è quella del nostro cuore e della sincerità dei nostri sentimenti e non quella relativa all’aspetto esteriore…

Finnicella torna dal suo Re: riuscirà però a conquistarlo nonostante l’innegabile aspetto da…. Strega?

Date e orari:

Domenica 30 ottobre 2022 – ore 16.00 Domenica 6 novembre 2022 – ore 16.00

Biglietti per “Fiabe & Biscottini”, la rassegna dedicata ai bambini

I biglietti degli spettacoli per bambini e ragazzi sono in vendita al botteghino in Teatro, fino a pochi minuti dall’inizio della rappresentazione, al costo di € 10,00.

I biglietti sono disponibili online al prezzo ridotto di € 8,00 fino a un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. Per essere sicuri di trovare posto, consigliamo di acquistare i biglietti online, prima dell’arrivo in teatro. Puoi acquistare i biglietti online (e gli abbonamenti) per “Fiabe e Biscottini” cliccando qui

È possibile abbonarsi a tre spettacoli con € 22,00 e a sei spettacoli con € 40,00, risparmiando sul costo del singolo biglietto!

Info e prenotazioni: tel. 06 58330817, e-mail: info@teatrolemaschere.it

DI SEGUITO TUTTE LE INFO SULLA STAGIONE COMPLETA DEL TEATRO LE MASCHERE

TEATRO LE MASCHERE: 30 ANNI DI ATTIVITA’.

“ALZARE IL SIPARIO È UN GIOCO DA RAGAZZI”

AL VIA LA STAGIONE DEDICATA AI BAMBINI E LA RASSEGNA SERALE.

“Credo profondamente nel valore pedagogico del teatro: ci sono tante cose belle da raccontare ai bambini perché… Crescere è uno spettacolo!” Queste sono le parole di Carla Marchini, direttrice artistica e cuore pulsante del Teatro Le Maschere che si avvia a partire con “FIABE E BISCOTTINI”, la nuova splendida stagione dedicata ai più piccoli. Si parte domenica 30 ottobre e domenica 6 novembre con IL VIAGGIO DI FINNICELLA, scritto e diretto da Gigi Palla, mentre domenica 20 e domenica 27 novembre sarà la volta de LA CONTADINA FURBA scritto da Carla Marchini e diretto da Riccardo Diana. Le domeniche del 4, 11 e 18 dicembre, nonché, giovedì 8, ci si prepara al clima natalizio con lo spettacolo IL NATALE DI ANGIOLINA scritto e diretto da Carla Marchini. A chiudere le festività natalizie lo spettacolo che saluta la tanto amata Befana: venerdì 6 e domenica 8 gennaio 2023: NANA, LA BEFANA, scritto da Carla Marchini e diretto da Natalia Cavalleri. Domenica 22 e 29 gennaio 2023 debutterà ODISSEA da Omero, adattamento e regia di Gigi Palla. Arriviamo a febbraio, il 5, 12 e 19 febbraio 2023 sarà la volta de LA VERA STORIA DELLA MASCHERA DI ZORRO scritto e diretto da Gigi Palla. Il 12, 19 e 26 marzo arriva un grande classico: CENERENTOLA nella versione di Carla Marchini e Alessandro Cercato, regia di Gigi Palla. Domenica2 aprile 2023 spazio allo spettacolo in lingua inglese LITTLE RAINBOW RIDINGHOOD, scritto e diretto da Natalia Cavalleri. Il 23 e il 30 aprile debutterà lo spettacolo PER UNO STUPIDOBARATTOLO scritto da Maria Toesca e diretto da Riccardo Diana. La stagione per i più piccoli si conclude con lo spettacolo in scena il 7 e il 14 maggio IL MAGICO FILO DI ARIANNA scritto e diretto da Gigi Palla.

Il Teatro le Maschere da tre anni presenta anche una importante rassegna serale dal titolo “PAROLE APPASSIONATE” ideata e voluta da Massimo Vulcano e Carla Marchini – un appuntamento teatrale incentrato sull’interpretazione di artisti diversi tra loro, uniti dalla voglia di raccontarsi, un connubio tra parole, poesia, musica e linguaggi multidisciplinari rivolto alle nuove generazioni, affrontando temi di grande attualità, come il coraggio di essere sé stessi, il femmicidio, la guerra, la ludopatia, l’inclusione sociale tanto per citarne alcuni.

La terza Edizione proseguirà dall’ 8 al13 novembre con IL TESTAMENTO DI BEETHOVEN, drammaturgia e interpretazione Luca Mascolo. Dal 12 al 15 gennaio 2023 arriva STRANGE WORLD, scritto e diretto da Barbara Folchitto, con Giada Lorusso e Angela Sajeva. E poi ancora IL GIOCATORE, traduzione e adattamento Gabriella Praticò, regia Gigi Palla in scena il 18 e 19 febbraio. DREAMS BELLE ADDORMENTATE dal 23 al 26 FEBBRAIO testo scritto e diretto da Giuseppe Convertini. Dal 2 al 5 marzo, dopo aver debuttato al Campania Teatro Festival, arriva RUMORE DI FONDO, drammaturgia di Benedetta Palmieri, regia Nadia Baldi, in scena Gea Martire, Antonella Ippolito e Davide Paciolla e con la straordinaria partecipazione di Carmine Ammirati, musiche composte ed eseguite dal vivo da Ivo Parlati. Dal 13 al 16 aprile debutterà LA SIGNORA SANDOKAN, di Osvaldo Guerrieri, diretto da Francesco Sala con Viola Pornaro. Dal 18 al 21 maggio arriva FERITI PER SEMPRE di e con Silvia Luzzi. La stagione si chiude dal 25 al 28 maggio con LA MOSTRA, scritto da Simona Marchini (anche protagonista) e Claudio Pallottini, Musiche eseguite dal vivo da Andrea Bianchi, con la regia che fu di Gigi Proietti.

Scritto e diretto da Gigi Palla Con (in o. a.): Barbara Abbondanza, Valentina Marziali, Francesco Mistichelli, Gabriella Praticò. Costumi: Carla Marchini Scene: Giuseppe Convertini Musiche: Davide Caprelli Luci: Roberto Pietrangeli Assistente costumi: Amedeo D’Amicis Produzione: Teatro Le Maschere