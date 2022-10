Teatro Urbino Stagione 2022-23

Commedie, nuova drammaturgia, grandi interpreti, danza, esperienze del territorio e teatro ragazzi per i tredici appuntamenti che da novembre 2022 a marzo 2023 compongono il corposo cartellone del Teatro Sanzio di Urbino, promosso dal Comune di Urbino con l’AMAT, realizzato con il contributo della Regione Marche e del MiC e articolato nelle consuete sezioni “in abbonamento”, “TeatrOltre”, “Andar per fiabe” e “La città in scena”.

L’inaugurazione della stagione in abbonamento il 17 novembre è con Tempo inFausto, soggetto e regia di Cesare Inzerillo, con Eros Carpita, Iris Barone e Marco Sferruzza. Tempo inFausto prende a riferimento il grande ciclista Fausto Coppi e alcune immagini della sua vita per parlare del tempo, attraverso una storia dal sapore di “dramma pop”. Il 2 dicembre al Teatro Sanzio giunge una commedia tutta al femminile, Figlie di Eva di Michela

Andreozzi, Vincenzo Alfieri e Grazia Giardiello, con Maria Grazia Cucinotta, Vittoria Belvedere e Michela Andreozzi per la regia di Massimiliano Vado. Tre donne sull'orlo di una crisi di nervi sono legate allo stesso uomo, un politico spregiudicato. Un po’ Pigmalione, un po' Club delle prime mogli, un po' Streghe di Eastwick, Figlie di Eva è la storia di una solidarietà ma anche della condizione femminile, costretta a stare un passo indietro ma capace, se provocata, di tirare fuori risorse geniali. Una commedia nera, una macchina fatta di trovate, energia, divertimento, Il Delitto di via dell’Orsina in scena il 15 dicembre con protagonisti Massimo Dapporto, Antonello Fassari, Susanna Marcomeni diretti dalla mano sapiente di Andrée Ruth Shammah è uno degli atti unici più conosciuti di Eugène Labiche, padre nobile del vaudeville, talento prolifico e sopraffino capace di svelare, con indiavolate geometrie di equivoci e farse, il ridicolo nascosto sotto i tappeti della buona borghesia. Il Marito Invisibile di Edoardo Erba il 25 gennaio è la prima commedia in videocall, una messinscena innovativa con due grandi attrici come Maria Amelia Monti e Marina Massironi che recitano, sul palco, senza mai guardarsi avvolte

da uno sfondo completamente blu. Un'esilarante commedia sulla scomparsa della vita di relazione con le due protagoniste che accompagnano, con la loro personalissima comicità, in un viaggio che dà i brividi per quanto è scottante e attuale. Elio Germano e Teho Teardo sono voce e musica il 28 febbraio di Paradiso XXXIII per dire la bellezza e avvicinarsi al mistero, l'immenso, l'indicibile ricercato da Dante nei versi del XXXIII canto del Paradiso. Dal suono avvincente ed “etterno” germoglia la musica inaudita e imprevedibile del compositore d’avanguardia e scaturisce la regia visionaria e impalpabile di Simone Ferrari e Lulu Helbaek, poeti dello sguardo, capaci di muoversi tra cerimonie olimpiche, teatro e show portando sempre con loro una stilla di magia del Cirque

du Soleil. Grazie alla loro esperienza, accade in scena qualcosa di magico e meraviglioso, una contaminazione di linguaggi tecnologici e teatrali. Due grandi attori amati da pubblico e critica, Lino Guanciale e Francesco Montanari, diretti da Davide Sacco, per L’uomo più crudele del mondo al Sanzio il 10 marzo. Una stanza spoglia, in un capannone abbandonato. I rumori della fabbrica fuori e il silenzio totale all’interno. Paul Veres è

seduto alla sua scrivania, è l’uomo più crudele del mondo, o almeno questa è la considerazione che la gente ha di lui. In un susseguirsi di serrati dialoghi emergono le personalità dei personaggi e il loro passato, fino a un finale che ribalterà ogni prospettiva. Monica Casadei, eclettica coreografa emiliana, conclude il 30 marzo la stagione in abbonamento con Il barbiere di Siviglia, uno spettacolo immaginato

IN ABBONAMENTO – Vendita abbonamenti dal 5 al 12 novembre presso botteghino del Teatro 0722 2281. Info AMAT 071 2072439,

www.amatmarche.net.

17 NOVEMBRE

EROS CARPITA, IRIS BARONE, MARCO SFERRUZZA

TEMPO INFAUSTO

FAUSTO COPPI COME METAFORA DEL TEMPO

CESARE INZERILLO

2 DICEMBRE

VITTORIA BELVEDERE, MARIA GRAZIA CUCINOTTA, MICHELA ANDREOZZI

FIGLIE DI EVA

MICHELA ANDREOZZI, VINCENZO ALFIERI, GRAZIA GIARDIELLO

MASSIMILIANO VADO

15 DICEMBRE

MASSIMO DAPPORTO, ANTONELLO FASSARI, SUSANNA MARCOMENI

IL DELITTO DI VIA DELL’ORSINA

EUGÈNE-MARIN LABICHE

ANDRÉE RUTH SHAMMAH

25 GENNAIO

MARIA AMELIA MONTI, MARINA MASSIRONI

IL MARITO INVISIBILE

EDOARDO ERBA

28 FEBBRAIO

ELIO GERMANO, TEHO TEARDO

PARADISO XXXIII

SIMONE FERRARI, LULU HELBAEK

10 MARZO

LINO GUANCIALE, FRANCESCO MONTANARI

L’UOMO PIÙ CRUDELE DEL MONDO

DAVIDE SACCO

30 MARZO

ARTEMIS DANZA

IL BARBIERE DI SIVIGLIA

MONICA CASADEI

GIOACHINO ROSSINI, LUCA VIANINI

ANDAR PER FIABE

8 GENNAIO

TEATRO DELLE APPARIZIONI

IL TENACE SOLDATINO DI PIOMBO

19 MARZO

COMPAGNIA RIBOLLE

CI VUOLE UN FIORE

LE CANZONI DI GIANNI RODARI

TEATROLTRE

16 FEBBRAIO

STEFANO SABELLI

FIGLI DI ABRAMO

SVEIN TINDBERG

GIANLUCA IUMIENTO

16 MARZO

PAOLA GIANNINI, ALESSANDRO BAY ROSSI, GIUSTO CUCCHIARINI

CIRANO DEVE MORIRE

LEONARDO MANZAN, ROCCO PLACIDI / EDMOND ROSTAND

LEONARDO MANZAN

LA CITTÀ IN SCENA

13 GENNAIO

COMPAGNIA DIALETTALE URBINATE A.P.S.

DALLA… IOLANDA

AMLETO SANTORIELLO

24 MARZO

COMPAGNIA DIALETTALE URBINATE A.P.S.

LA MINA VAGANT

PAOLO CAPPELLONI

ANNALISA GENIALI

ABBONAMENTI [7 SPETTACOLI]

dal 5 al 12 novembre

Biglietteria Teatro Sanzio dalle ore 16 alle ore 20

settore A € 123,00 ridotto* € 92,00

settore B € 92,00 ridotto* € 73,00

settore C € 61,00

BIGLIETTI

Dal 16 novembre vendita biglietti per tutti gli spettacoli

Biglietteria Teatro Sanzio 0722 2281 il giorno precedente la rappresentazione

dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 20;

nei giorni di spettacolo dalle ore 16 fino ad inizio rappresentazione

AMAT 071 2072439

lunedì – venerdì dalle ore 10 alle ore 16

vendita online www.vivaticket.com

con aggravio del costo in favore del gestore del servizio e non consente di accedere alle categorie di riduzione

ANDAR PER FIABE

Biglietteria Teatro Sanzio, il sabato precedente lo spettacolo

dalle ore 17 alle ore 19, la domenica di spettacolo dalle ore 16

settore A € 20,00 ridotto* € 15,00

settore B € 15,00 ridotto* € 12,00

settore C € 10,00

TEATROLTRE

posto unico numerato 10 euro ridotto* 8 euro

LA CITTÀ IN SCENA

settore A € 10,00 | settore B € 8,00 | settore C € 5,00

* fino a 24 anni, studenti e convenzionati vari. Per Il barbiere di Siviglia anche per iscritti scuole danza. Previste

riduzioni sui biglietti per possessori Marche Cultura Card e Carta Regionale dello Studente

ANDAR PER FIABE

posto unico numerato € 8,00 | ridotto € 5,00 [da 4 a 14 anni]

INFORMAZIONI

Biglietteria Teatro Sanzio 0722 2281

Servizio Cultura e Turismo 0722 309602

www.vieniaurbino.it

Info Point Borgo Mercatale 0722 378205

IAT [via Puccinotti n. 35] 0722 2613

AMAT 071 2072439

www.amatmarche.net

INIZIO SPETTACOLI

ore 21

Andar per fiabe ore 17