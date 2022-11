L’incantevole e Magico Musical di Natale

liberamente tratto dal romanzo di Charles Dickens

La Compagnia Bit, dopo il successo delle precedenti tournée con oltre 70.000 spettatori raggiunti, presenta il quinto tour di A Christmas Carol Musical opera originale, mantenendo ben saldo l’obiettivo di valorizzare il musical come prodotto di alto livello italiano. Tantissime le tappe in calendario da nord a sud Italia. Si parte dal Teatro Politeama Greco di Lecce il 29 novembre, dopo diverse date in Puglia si prosegue a dicembre a Napoli, Padova, Brescia, Roma, Milano, Genova, Torino, Bologna, accompagnando il pubblico in tutto il periodo di festività natalizie.

Il più famoso romanzo di Natale di Charles Dickens, adattato per il teatro musicale da Melina Pellicano (autrice e regista) con le musiche di Stefano Lori e Marco Caselle, è pronto a far sognare adulti e bambini. Sul palco un cast artistico di oltre 20 elementi, effetti speciali curati da Alessandro Marrazzo, musiche originali, 150 costumi ed imponenti scenografie.

Tournée 2022 – 2023

29.11 LECCE Teatro Politeama Greco ore 21,00

1.12 BRINDISI Nuovo Teatro Verdi ore 21,00

2.12 BARI Teatro Team ore 21,00

3.12 NAPOLI Palapartenope ore 21,00

4.12 NAPOLI Palapartenope ore 17,30

7.12 PADOVA Gran Teatro Geox ore 21,00

8.12 BRESCIA Gran Teatro Morato ore 17,30

10.12 ROMA Auditorium Conciliazione ore 17,30 e 21,00

11.12 ROMA Auditorium Conciliazione ore 16,00

15.12 MILANO Teatro Carcano ore 21,00

16.12 MILANO Teatro Carcano ore 21,00

17.12 MILANO Teatro Carcano ore 17,00 e 21,00

18.12 MILANO Teatro Carcano ore 15,00 e 18,00

22.12 GENOVA Politeama Genovese ore 21,00

23.12 GENOVA Politeama Genovese ore 21,00

25.12 TORINO Teatro Alfieri ore 17,30 e 21,00

31.12 BOLOGNA Teatro Arena del Sole ore 21,30

1.01 BOLOGNA Teatro Arena del Sole ore 15,00