A Christmas Carol Musical, al via il quinto tour a dicembre

La Compagnia Bit, dopo il successo delle precedenti tournée con oltre 70.000 spettatori raggiunti, presenta il quinto tour di A Christmas Carol Musical opera originale, mantenendo ben saldo l’obiettivo di valorizzare il musical come prodotto di alto livello italiano. Tantissime le tappe in calendario da nord a sud Italia. Si parte dal Teatro Politeama Greco di Lecce il 29 novembre, dopo diverse date in Puglia si prosegue a dicembre a Napoli, Padova, Brescia, Roma, Milano, Genova, Torino, Bologna, accompagnando il pubblico in tutto il periodo di festività natalizie.

Il più famoso romanzo di Natale di Charles Dickens, adattato per il teatro musicale da Melina Pellicano (autrice e regista) con le musiche di Stefano Lori e Marco Caselle, è pronto a far sognare adulti e bambini. Sul palco un cast artistico di oltre 20 elementi, effetti speciali curati da Alessandro Marrazzo, musiche originali, 150 costumi ed imponenti scenografie.