ACCADEMIA SANTA SOFIA. STAGIONE CONCERTISTICA 2022/2023, AL VIA LA

CAMPAGNA ABBONAMENTI

È iniziata la campagna abbonamenti della Stagione concertistica 22/23 dell’Accademia di

Santa Sofia, realizzata in sinergia con l’Università degli Studi del Sannio e il Conservatorio

di Benevento.

Quest’anno la programmazione si arricchisce di spettacoli e concerti, sempre sotto la

direzione artistica di Filippo Zigante e Marcella Parziale, che oltre agli eventi, in vendita o

in abbonamento, all’Auditorium Sant’Agostino, si svolgeranno, come tradizione, nella

Chiesa di Santa Sofia e, novità di quest’anno, anche all’Auditorium San Vittorino, che

accoglierà una brillante rassegna di Jazz curata e seguita artisticamente dal Maestro

Uberto Aucone. Per queste due sedi è comunque consigliata la prenotazione.

Solo per gli appuntamenti presso l’Auditorium Sant’Agostino di Benevento, dunque, è

previsto un biglietto di 10 euro per il singolo spettacolo o l’abbonamento di 100 euro, per

tutti i dodici spettacoli che si terranno da novembre a maggio.

Affrettatevi dunque se non volete perdervi nessuno degli eventi in programma al

Sant’Agostino. Ecco il Calendario:

Venerdì 18 novembre / ore 19:00

PIERINO E IL LUPO di S. Prokofiev

Elaborazione per ottetto a cura di Giorgio Mellone

voce recitante Peppe Barra

Sabato 17 dicembre / ore 19:00

VIAGGIO D’AMORE

Michele Placido

con Davide Cavuti

Sabato 21 gennaio / ore 19:00

LA GRANDE DANZA IN CONCERTO

Orchestra da camera ACCADEMIA DI S. SOFIA

Suite da balletti: Giselle, Excelsior, Coppelia, Lo Schiaccianoci, Filomena Marturano

Sabato 28 gennaio / ore 19:00

Le voci del Sud in QUALCUNO SULLA TERRA

Eugenio Bennato

Sabato 18 febbraio / ore 19:00

QUINTETTO DI FIATI DEI BERLINER PHILHARMONIKER

Musiche di P. Hindemith, W. A. Mozart J. Ibert

Sabato 25 febbraio / ore 19:00

Orchestra da camera ACCADEMIA DI S. SOFIA

Francesco Nicolosi pianoforte

Musiche di G. Paisiello e A. Scarlatti

Venerdì 10 marzo / ore 19:00

OMAGGIO A E. MORRICONE E A N. ROTA

Orchestra da camera ACCADEMIA DI S. SOFIA

Andrea Griminelli flauto

Giovedì 23 marzo / ore 19:00

Orchestra Jazz del Conservatorio “N. Sala” di Benevento

Paolo Fresu

Direzione e arrangiamenti di Roberto Spadoni

Sabato 15 aprile / ore 20:00

L’ANGELO ASTOR E IL DIAVOLO PIAZZOLLA

Orchestra da camera ACCADEMIA DI S. SOFIA

Riccardo Zamuner violino

Musiche di A. Piazzolla

Sabato 29 aprile / ore 20:00

PER GRAZIA RICEVUTA

Tableaux vivants dall’opera di Michelangelo Merisi da Caravaggio

Teatri 35

Sabato 20 maggio / ore 20:00

IL VENTO DELL’EST

Orchestra da camera ACCADEMIA DI S. SOFIA

Musiche di A. Dvorak e I. Stravinski

Sabato 27 maggio / ore 20:00

A. VIVALDI – LE QUATTRO STAGIONI

Orchestra d’archi del Conservatorio “N. Sala” di Benevento

Anna Tifu violino

Costo del biglietto per il singolo spettacolo: € 10

Abbonamento ai 12 spettacoli: € 100 (Settore Platea riservato agli abbonati)

Per acquisto biglietti, abbonamenti e prevendita:

ALL NET SERVICE srl

Lungocalore Manfredi di Svevia, 25 – Benevento

Tel. 0824.42711 / WhatsApp 328.8336989