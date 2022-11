Alexanderplatz Jazz Club di Roma, Micheal Rosen Duo in concerto

L’Alexanderplatz Jazz Club di Roma, presenta, giovedì 17 novembre, il duo composto da Michael Rosen, sax e voce e Ettore Carucci, pianoforte. Reduce di alcuni recenti esibizioni a New York e Boston, il sassofonista statunitense Michael Rosen si diverte a deliziare il suo pubblico prestandosi come vocalist con la sua voce calda da “crooner”, oltre che con il calore del suo sax tenore e il suo sax soprano che hanno aggiunto colori indimenticabili ad oltre 200 cd di artisti degli stili più svariati, sia di jazz che di pop, da giovani emergenti a delle vere legende come Mina, Rossana Casale, Concato, Celentano. Insieme al dinamico e brillante pianista Ettore Carruci, vincitore di borse di studio a Siena Jazz e a Umbria Jazz, Rosen vanta collaborazioni con, tra gli altri Sheila Jordan, Sarah Jane Morris, Dado Moroni, Nelson Veras e Bobby Mcferrin e sa dominare il palco con la sicurezza di un artista che sa dialogare con il pubblico e con i suoi colleghi con una disinvoltura e umorismo unico, frutto di decenni di performance in 35 paesi, e con alle spalle una vita artistica che l’ha visto prestarsi su tanti dei palchi più prestigiosi del mondo, da New York a Rio DeJaniero, Londra, Parigi, Oman, Boston, St. Louis e oltre.Per la serata all’Alexanderplatz, Rosen e Carucci proporrano un set vivace che comprenderà delle composizioni dei più grandi compositori della tradizione jazzistica, da Ellington a Monk, a Porter, Rodgers e Hart, Jerome Kern e tanti altri, alternandosi tra brani vocali e strumentali. Non mancheranno sorprese quando questi due performer virtuositici e pieni di energia si uniranno le loro forze creativi e grande entusiasmo.

MICHAEL ROSEN Duets

Michael Rosen, sax tenore e soprano

Ettore Carucci, pianoforte

Inizio concerti ore 21,00

Info e prenotazioni: 06 86781296 (Dopo le 18)

349 977 0309 (WhatsApp)

prenotazioni.alexanderplatz@gmail.com

www.alexanderplatzjazz.com